Faculdade dá bolsa integral para pai do menino vendedor de bombons

Na tarde de quarta-feira, 22, o pai do menino Luiz Neto (vendedor de bombons) ganhou bolsa integral para dar prosseguimento ao seu curso de Direito na Faculdade CESVALE. Ele já fez a matrícula e começa a estudar na segunda-feira. A entrega da bolsa integral foi feita pelos diretores da faculdade, José Aírton e Leonardo Veras... O pequeno Luiz Neto ganhou bolsa para estudar no colégio CPI. ... A família viaja próxima semana para participar do programa da Fátima Bernardes, na Globo.

Neto Noronha, como se chama o pai do pequeno Luiz Neto, abandonou o curso de Direito no sétimo período porque ficou desempregado. Agora ele vai concluir o curso com bolsa integral na Faculdade Cesvale.

A história do menino Luiz Neto viralizou nas redes sociais da internet quando sua mãe fez uma postagem muito sentida porque o pequeno Luiz Neto, de onze anos, ouviu, numa churrascaria, uma senhora dizer para as filhas “que elas tinham que estudar para não ter essa vida humilhante desse menino”... O pequeno Luiz ouviu e foi prá casa bem triste e contou para seus pais...

Logo após ter sido descoberto e entrevistado, o menino Luiz Neto disse que seu sonho é estudar Direito para tornar-se um Defensor Público porque “Um defensor público ajuda as pessoas pobres”.

Luiz Neto vende bombons nos bares de Teresina para ajudar no sustento da casa, pois sua mãe trabalha como doméstica e seu pai está desempregado.

Agora, com a situação exposta na internet, e a manifestação da sociedade em querer ajudar, a vida da família tende a mudar para melhor.

O Menino além da bolsa de estudos, ganhou material escolar e roupas e calçados.

O Advogado Pedro Nolasco, também sensibilizado com a história de Luiz Neto, vai doar para o garoto um notebook para incentivar seus estudos.

Pensando bem, as palavras da senhora, na churrascaria onde Luiz Neto estava a vender seus bombons (suas trufas), não foram palavras de humilhação, e sim palavras de “salvação” para a vida deste garoto pobre, mas que, por sua lindeza de caráter, merece tudo de bom que a vida possa oferecer a um cidadão de bem. Foi Deus quem atuou diretamente neste caso!