ENCONTRO PEDAGÓGICO

Faculdade Cesvale realizou na quinta-feira (08), o segundo Encontro Pedagógico deste ano. O Encontro contou com a participação de professores e educadores, e foi uma oportunidade para a troca de experiências e para debater, de forma plural, as diversas correntes que influenciam a educação na instituição.

Hospedando o irmão famoso

A PANDEMIA trouxe ao Piauí o músico RENATO PIAU que reside no Rio de Janeiro onde costumeiramente se apresenta com os grandes nomes da música brasileira. Aqui, é hóspede do irmão, Paulinho Ferreira. Piau tem retorno previsto ao Rio próximo dia 25, quando já voltará às suas atividades de grande musicista que é.

Mais uma conquista de Gilson Vasconcelos



NA TERÇA-FEIRA, 6, o presidente do Iate Clube de Teresina, GÍLSON VASCONCELOS, com membros de sua diretoria, Tiago Salmito, Tarcísio Freire, Mizael Aquino, Sérgio Reis, e Júlio Rodrigues, estiveram reunidos com o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, e com o secretário de planejamento, João Henrique de Almeida Sousa

OBJETIVO de obter recursos para a construção do PÍER FLUTUANTE, do Iate, no Rio Parnaíba.

O projeto do PIER tem sua viabilização assegurada através de emenda parlamentar do Senador Elmano Férrer que, na reunião, foi representado pela economista Eleonora Sampaio Fernandes.

NA REUNIÃO, foi assinado ofício com requerimento para cessão de espaço físico em águas públicas para a implantação do PÍER, onde a Secretaria de Planejamento fará o encaminhamento para a Superintendência de Patrimônio da União no Piauí para a cessão definitiva do espaço.

OS RECURSOS foram assegurados pelo prefeito, Dr. Pessoa. É mais uma conquista da atual gestão iateana liderada pelo Comodoro Gilson Vasconcelos.

A GRANDE verdade é que o Iate Clube está ficando um luxo por dentro e por fora. Aplausos para a atual diretoria!





Prefeito Dr. Pessoa assinando requerimento para a implantação do Píer do Iate Clube de Teresina.





Mister Brasil

Maquiador dos bons e missólogo, Dênis Coulter sempre esteve ligado ao mundo miss. Agora ele foi convidado para a coordenação nacional do concurso MISTER BRASIL UNIVERSO que já tem até data marcada; acontecerá de 9 a 12 de dezembro, em Fortaleza, Ceará. E terá como apresentadora oficial a Miss Brasil 1986, Deise Nunes, já devidamente convidada por Dênis!



Em passagem por Porto Alegre, Dênis Coulter em encontro com a Miss Brasil 1986, Deise Nunes. Foi convidá-la para ser a apresentadora oficial do concurso Mister Brasil Universo, em dezembro, em Fortaleza (CE).





Nivers

Hoje de aniversário o jornalista Fábio Teles, ele que também é empresário do ramo de pets... Na quinta-feira, quem troca de idade é a elegante Ana Andrade, sócia do filantrópico Granf Clube de Teresina... Ticianny Machado será parabenizada por conta do aniversário na sexta-feira... Bons ventos a todos!





Papo em Dia

POR ser uma empresa estatal de economia mista, e por ser o Brasil um país pobre, a Petrobras não deveria visar lucro. A política de livre mercado não está favorecendo a população brasileira que anda revoltada.

MESMO com pouca idade, LUAN LEAL, já se reinventa; muda de apresentador de programa esportivo para comentarista político na tela da BAND. Inteligente, e com comentários sempre fundamentados, ele se destaca e promete ser um dos melhores da área na telinha local E com um agravante positivíssimo: É bonito... LEAL FILHO, o pai, vibra com o talento e sucesso do filho!

NO sábado, vi um programa sobre “as casas de Cuba” que fiquei estarrecido... Fidel Castro tomou as casas dos proprietários nos anos sessenta e as distribuiu para a população. Foi a estatização da moradia que proibiu a propriedade até hoje... Até para você fazer uma reforma, é preciso autorização do governo... As casas cubanas, hoje, estão quase todas em ruínas.

NO domingo, dia dezoito, a Rádio Difusora de Teresina, atualmente dirigida pelo jornalista Mário Rogério, está completando 73 anos de existência, sendo, com a desativação da Rádio Educadora de Parnaíba, a mais antiga emissora de rádio do Piauí. Tive o privilégio de trabalhar nesta emissora durante sete anos, de 1992 até 1999 quando pilotei o programa “Panorama Social”.

Trinta anos de colunismo social

AGRADEÇO aos beijos que a Miss Brasil 1986, Deise Nunes, mandou para mim desde o inverno porto alegrense. Os beijos me foram transmitidos pelo Dênis Coulter que esteve por lá na semana passada e almoçou com Deise. “Falamos muito em você, Mauro”...

DEISE é minha amiga querida desde o ano de 1996 quando a conheci em Gramado através do nosso amigo em comum, Laney Lângaro (hoje saudoso)... Naquela ocasião, eu e Deise éramos convidados para integrar o júri do concurso Miss Rio Grande do Sul...

ESSA história, da qual fiz um resumo, estará no livro que estou escrevendo para lançar no próximo ano de 2022 quando estarei contando sobre meus 30 anos de colunismo social Brasil afora...!

OUTRO detalhe que reservo para o próximo ano, é que estarei de volta ao rádio... Até já tenho em vista a emissora, mas só divulgarei no próximo ano quando o programa estiver com produção definida. Aguardemos, pois!!!





Feliz e agradecida ao Piauí na comemoração de seus 55 anos de casada!

Na sexta-feira, Vânia Guerra Pereira da Silva comemorou 55 anos de casada com o médico ortopedista José Wilson. Ela, pernambucana, e ele, piauiense. Esta foto, na qual ela está sozinha vestida de noiva, é do dia do seu casamento. Foi em 1966 e ela, após viagem de lua de mel, chegou a Teresina com 15 dias de casada. “Eu era tão jovem quando eu cheguei ao Piauí, mas eu tive uma estrutura, eu tive um equilíbrio, eu suportei todas as dificuldades que a terra me oferecia, que era realmente muito precária ainda, mas ou muito feliz e quero pedir a Deus que ele continue me dando a estrada, que seja longa sem eu ver o final, eu quero ter muitos anos ainda, eu vivo muito bem, muito feliz com meu marido e, graças a Deus, nós estamos hoje completando 55 anos de casados”. Comenta ela, agradecendo a todas as suas amizades piauienses por ter vivido esses 55 anos de casada aqui entre nós numa convivência feliz!



Vânia Guerra e José Wilson Pereira da Silva, com o filho Inaldo e a nora Lenara, comemoraram 55 anos de casados na casa de Inaldo.



Comemorando o aniversário de Eliane Nogueira na quarta-feira, no Cabana Del Primo: Teresa Rebelo, Eliane e Vânia Guerra Pereira da Silva.







Jéssica Braga vai estar em São Paulo dias 24 e 25 próximos, ministrando o curso “Magic Stril Bioativação Genética” (tratamento de pele e remoção de camuflagem). Inscrições: (11) 9.9775-0811 / 9.3466-0043 ou WWW.esteticacademy.com.br







Andréia Araújo, presidente da CAAPI; Ricardo Menezes, presidente da CAARJ; e Ian Cavalcante, secretário geral da CAAPI durante a entrega da Medalha Moema Baptista ao advogado piauiense. A medalha é conferida aos advogados e entidades que contribuíram para assistir a classe no ano de 2020, em meio à pandemia da Covid-19.







Adão Rodrigues dos Santos comemorou seus 70 anos de vida no litoral piauiense, feliz ao lado da esposa Socorro, e dos filhos Adália, Arana e André.







Eliane Nogueira e Vera Lobão no aniversário de Eliane, no Cabana Del Primo, que comemorou com suas amigas sócias do Clube do Chá.

































