Fábio Teles convidando para a Feijoada Real

Clube do Chá

Na semana passada, tivemos a posse da nova diretoria do filantrópico Clube do Chá, de Teresina. Mirian Chaib passou a presidência para Vera Lobão. A reunião festiva aconteceu no Buffet Casablanca. NA nova diretoria temos: Ana Maria Rios como vice-presidente, Eliane Nogueira e Talita Neiva como tesoureiras, Alice Carvalho e Mirian Furtado como secretárias, Fernanda Carneiro como diretora social, e Vânia Guerra Pereira da Silva como diretora geral. Ao despedir-se do cargo, Mirian Chaib entregou medalha para todas as sócias.

Nova presidente

Noite de hoje, no Bistrô, Joice Nunes Viana passará a presidência do filantrópico Granf Club de Teresina para Mirna Ribeiro. O Granf é um dos mais atuantes clubes filantrópicos de nossa capital. São sócias do clube, dentre outras, Conceição Araújo, Socorro Castro, Julinha Ramalho, Tânia Miranda, e Antonia Duailib.

Reunião adiada

Sobre e reunião festiva do Lótus Clube que aconteceria amanhã, no Bistrô, Neide Medeiros me falou: “As anfitriãs da reunião seriam Naty Silveira, Josélia Dantas, Neide Medeiros, e Clésia Rodrigues, porém foi adiada para outra data pois o momento requer cautela e não se expor em lugares com muita gente. Depois aviso a nova data”.

Artes de Março

Dentro da programação do Artes de Março, do Teresina shopping, teremos hoje a apresentação de Tacy de Campos com Tributo à Cássia Eller. O show acontecerá a partir das 19h30min, na Praça de Eventos II, do TS... Amanhã, será a vez do Pagode 90 THE... Na quinta-feira, Lilly Araújo se apresenta com o #TBT90... George Israel, ex-integrante do Kid Abelha, se apresenta na sexta-feira.

Fake News

Em suas redes sociais, a advogada Alynne Patrício desmentiu a notícia falsa que teria sido diagnosticada com o corona vírus. A respeito, soltou uma nota que diz: “(...) Fiz os exames preventivos porque estava na Conferência Nacional da Mulher Advogada em Fortaleza, na qual uma conselheira foi testada positivo e eu nem sequer tive contato com ela durante o evento. Acabei de confirmar na Fundação de Saúde que os resultados do meu exame ainda não saíram.

Estou em isolamento por recomendação médica até a divulgação do resultado, mas não apresento nenhum sintoma.(...)”.

Feijoada Real

Fábio Teles convidando para a Feijoada Real que ele realizará próximo dia 29 deste março, no restaurante do Real Pálace Hotel, a partir do meio dia, com show do cantor Lucas Raphael. Os convites podem ser adquiridos pelo fone: (86) 9 9903-5941.



Quem aniversaria no sábado, 21, é o consagrado advogado Nélson Nery Costa. Um homem de alta estirpe!







Eliane Nogueira, Vera Lobão, e Vânia Guerra Pereira da Silva, na festa de posse de Vera na presidência do Clube do Chá.







Esta é a nova fachada do Iate clube de Teresina. Promessa de campanha de Gilson Vasconcelos cujas obras já iniciaram com previsão de execução de 90 dias, sob a assinatura da Max Comunicação Visual Ltda







No final de semana, o deputado Wilson Brandão e sua Betinha estiveram na Serra da Capivara. Ele elogiou e agradeceu ao trabalho de Niéde Guidon.

Papo em Dia

NO FUTEBOL, por causa do surto de corona vírus, os campeonatos estaduais estão sendo realizados sem a presença de público. Neste quesito, o campeonato piauiense saiu na frente!

FERNANDO Fischer adiou a festa que realizaria no próximo sábado, 21, em Itajaí, Santa Catarina. A festa, intitulada “Destaques Fernando Fischer” iria homenagear personalidades e colunistas sociais de norte a sul do país. Eu, inclusive, estava na lista dos homenageados, e de passagens em mãos, mas outra data será marcada para a realização do evento.

O CORONAVÍRUS surgiu nos países ricos. Daí, todo o pânico que estão espalhando pelo mundo. Mas, segundo infectologistas, não há motivo para pânico, apenas precauções e cuidados com a saúde.

MESMO com o surto de corona vírus, a manifestação pró-Bolsonaro aconteceu no vão da ponte estaiada e reuniu mais de mil pessoas. Bolsonaristas, como a pianista Carla Ramos, estiveram lá protestando contra o Congresso e STF.

CLEANE Leal confirmando para os dias 3, 4 e 5 de abril, a realização do OUTLET DE GRIFES que será realizado no Atlantic City Club no horário comercial. Ela afirma que você comprará produtos com até 85% de desconto.

AQUELA moça bonita que está namorando com o dono de um motel, aproveitou a promoção do Dia do Consumidor, do ARMAZÉM PARAÍBA, para comprar colchas e lençóis,a preço bom, para seu novo empreendimento.

PARA quem era fã: hoje completando 11 anos da morte de Clodovil Hernandez. Fazendo falta!

AMANHÃ é dia de enviar flores para Teresinha Holanda de Moraes que aniversaria. Ganhará abraço especial do esposo Antonio José Moraes.

NA quinta-feira quem aniversaria é o empresário Valdecy Matos – o homem forte da Lanternautos.



Cantor Leoni Rodrigues foi a terceira atração nacional do festival Artes de Março, do Teresina shopping. Show dele foi super prestigiado!







Médico Maurício Marques, Márcia e Larissa Melo, e o arquiteto Aberson Martins, jantando no Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo, semana passada.







Fernanda Carneiro, Maria Hilda Monteiro, Eliene e Sônia Carneiro, na festa pelo Dia da Mulher na “house” de Maria Hilda. Tarde Movimentada!