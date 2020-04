Empresário João Claudino Júnior curado da COVID-19

Mentalidade progressista

Todo mundo comentando e aplaudindo o anúncio televisivo sobre o aniversário do Teresina Shopping que agora em abril completa 23 anos. Elogios para o Grupo Claudino que, mesmo parado, em quarentena, devido à pandemia do corona vírus, ao invés de recuar, dá passo à frente veiculando na televisão um anúncio de suas empresas. Uma mentalidade progressista que toda empresa deve seguir!

Curado

Ao sair do hospital, curado da COVID-19, o empresário João Claudino Júnior gravou mensagem positiva de alento e encorajamento aos piauienses. Ele quis mostrar a todos que, ter a doença não é sentença de morte. Não precisa pânico!

Faculdade Cesvale em atenção aos seus alunos

O Núcleo de Inteligência Emocional da Faculdade CESVALE disponibiliza hoje, a aula online com a professora Yolete Dourado que vai falar sobre “Empoderamento na Luz: autocuidado, bem estar e espiritualidade... A aula acontece pelo aplicativo ZOOM das 14 às 16 horas. Nesse período de quarentena, a Cesvale tem proporcionado muito conteúdo para o aprendizado e crescimento pedagógico de seus alunos... a propósito, professor José Aírton adquiriu para a faculdade, salas especiais de videoconferência do aplicativo zoom sem limite de tempo.

O que funciona no shopping

No TERESINA SHOPPING, excepcionalmente em cumprimento às leis federais, os serviços essenciais como supermercados, farmácias e bancos estão em funcionamento... NESSE período os clientes terão isenção no pagamento de estacionamento... O HIPER BOMPREÇO funciona de segunda a domingo, das 8h às 22h. DROGARIAS GLOBO funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Já o Banco do Brasil atende o público de forma contingenciada, com restrição no número de acesso de pessoas à agência, no horário de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Sobre as aulas

Depoimento de um aluno do 8º período do curso de Direito da Faculdade Cesvale: “Nós temos relatos de alguns professores que, fazendo comparação com outras instituições, a Faculdade Cesvale está, indiscutivelmente, na frente: Com aulas em andamento, com acompanhamento com psicólogo, total dedicação dos professores pelas aulas online... Enquanto na universidade federal, não tem aula online e nem perspectiva de volta.”

Fatos sobre a Copa no Qatar

A Copa do Qatar de futebol acontecerá em novembro/dezembro de 2022. 1) Será a primeira copa no final do ano. 2) Será a primeira copa nas Arábias. 3) Todos os estádios terão um sistema de ar condicionado que passa apenas pela área das poltronas e campos (não desperdiçando energia em áreas altas). 4) Dos 8 estádios, 6 serão desmontados pela metade e doados para outros países.

Hospital acreditado

Em meio a esse momento de crise, o Hospital de Olhos Francisco Vilar recebeu uma ótima notícia. A Organização Nacional de Acreditação (ONA) concedeu ao HOFV o selo de Acreditação nível de Excelência. Com a certificação. O hospital se tornou o primeiro do Piauí a receber a Acreditação nível III e o único hospital de oftalmologia do Estado acreditado pela ONA. O selo garante um sistema de gestão de qualidade eficiente e aumenta a segurança da assistência ao paciente com serviços humanizados, seguros e com inovação.



Jurista de alto patamar de cultura, o Desembargador José James Gomes Pereira assumiu ontem a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí.







Professor José Aírton e Leonardo Soares, diretores da Faculdade Cesvale, não estão medindo esforços para dar continuidade às aulas na faculdade ainda que pelo sistema remoto pela internet.







Raquel Vilar, em nome do Hospital de Olhos Francisco Vilar, recebeu o selo de Acreditação nível Excelência da Organização Nacional de Acreditação.





Papo em Dia

NA MISSA de domingo, ouvi o Padre dizer: “Nunca Jesus esteve tão presente, apesar dos bancos vazios das igrejas”

PARABÉNS para os aniversariantes de hoje: Marlene Gayoso Ribeiro e Almendra, Antonio Avelino Neiva, e deputado Átila Freitas Lira.

AMANHÃ, dia oito, quem troca de idade é o administrador do Teresina Shopping, Francisco Alexis Evangelista.

SENADOR Ciro Nogueira apresentou um projeto em que pede a taxação sobre os lucros dos grandes bancos. Seria a contribuição deles para o combate à pandemia do corona vírus. Bom projeto!

CONTADOR Raulino Filho aprovando a decisão da Receita Federal de adiar para 30 de junho a declaração do Imposto de Renda, assunto sobre o qual ele é autoridade.

DIA 13 deste abril, às 19 horas, o presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coêlho Neto, a advogada e consultora Lara Selem e o presidente da Comissão de Direito Empresarial, Rafael Neiva, estarão reunidos em uma live com o tema: Inovação e o futuro da Advocacia. Acompanha pelo perfil no instagram @oabpiaui

O IATE Clube de Teresina está fechado por causa da pandemia da COVID-19, mas a diretoria continua trabalhando de casa e, o que é melhor, cumprindo com seus compromissos financeiros. Graças à competência administrativa do presidente Gilson Vasconcelos, e do diretor financeiro Tarcísio Melo.

DEVIDO à situação de isolamento social por conta da Covid-19, o Restaurante Popular O Betinho, localizado no Centro de Teresina, e a Cozinha da Universidade Estadual do Piauí (Uespi) estão funcionando em condições especiais, adotando o sistema de fornecimento de quentinhas. Mais de 1500 pessoas são atendidas pelos dois restaurantes por dia e a venda dos tickets no valor popular de R$ 2,00 está sendo a partir das 8h e a entrega das quentinhas de 10h às 14h.



Trio de brilho em nossa sociedade: Conceição Araújo, Antonia Duailib, e Marilda Lages.







Curado da Covid-19, o empresário João Claudino Júnior gravou uma mensagem de fé para o povo piauiense. Na foto, ele com sua bela e elegante esposa Hanna Isis.







Antonio Florentino Filho deu férias para os funcionários do Sindicato dos Engenheiros do Piauí, mas, como presidente, está trabalhando de casa na assistência à categoria dos engenheiros piauienses!