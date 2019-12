Emocionante homenagem ao colunista Nelito Marques

A folha que falta!

Na festa de confraternização natalina do Granf Clube de Teresina, na quinta-feira, Julinha Ramalho usou da palavra e fez uma bonita homenagem ao colunista Nelito Marques, falecido recentemente. Dentre muita coisa bonita que falou, ela destacou a amizade e apreço que ele tinha para com o clube, e que o considerava padrinho do mesmo. Foi emocionante quando ela falou que “na árvore do Granf Clube, ele, Nelito, é a folha que falta”. Todos aplaudiram. Na verdade, essa foi a primeira homenagem que Nelito recebeu após sua morte! Aplausos para Julinha Ramalho e para o Granf pela atitude!

Comemoração

Ainda é tempo de cumprimentos para a oftalmologista Carolina Maia que aniversariou no sábado, 14. A especialista em Estrabismo, Catarata e Lentes de Contato integra a equipe de profissionais do Hospital de Olhos Francisco Vilar.

Novos cursos

Professor José Aírton inicia o ano novo com novidades; os quatro novos cursos da Faculdade Cesvale: Arquitetura, Engenharia Civil, Pedagogia e Psicologia. Ele vai estar falando sobre isso na edição de fevereiro da nossa Revista Top News.

Exposição

Até sexta-feira você pode conferir a exposição Arte na Praça que pode ser visitada no Teresina Shopping, no piso superior, e no corredor da Livraria Shekhinah, próximo ao Hiper Bom Preço. Pintura, leitura, fotografia, costura e bordados.

Corrida jurídica

O presidente da Ordem dos Advogados do Piauí (OAB-PI), Celso Barros, a arquiteta Luzia Lisboa e a presidente da Caixa de Advogados do Piauí (CAAPI), Andréia Silva, foram destaque em evento esportivo ocorrido no último domingo, em Teresina.



Julinha Ramalho fez bonita homenagem póstuma ao colunista Nelito Marques na festa de confraternização do Granf Clube. Palavras dela emocionaram a todos!



Antonia Duailib, Socorro Castro (anfitriã), e Conceição Araújo, na festa de confraternização natalina do Granf Clube de Teresina.



Na confraternização do Granf Clube, Tânia e Valmir Miranda. Ele, inclusive, aniversariante da quinta-feira.



Conceição Araújo e Ana Paula Ramalho em noite de Granf Clube, na mansão de Socorro Castro.

Corrida jurídica

Nivers

Quem aniversaria hoje é o Papa Francisco. O Pontífice completa 83 anos de idade... Abraço para Rosário Leal que também aniversaria neste dezessete de dezembro... Ontem, quem trocou de idade foi o prefeito de Teresina, Firmino Filho, e a bancária Aparecida Coelho... Na quinta-feira, os cumprimentos são para

Valmir Miranda, diretor deste Jornal O Dia... Médico Moacir Monteiro, também cumprimentado pelo aniversário na quinta-feira... Bons ventos a todos!

Casa própria

A presidente da Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí (ADH-PI), Gilvana Gayoso, realiza hoje, a partir das 9h, na quadra da ADH, um mutirão de entrega coletiva de processos que irão permitir que os mutuários obtenham o título definitivo de imóveis dos conjuntos habitacionais Mocambinho, Parque Piauí, Saci, Angelim, São Joaquim, Itararé, João Emílio Falcão, Cíntia Portela, Bela Vista I, União (Teresina); Cristo Rei (Três Andares), Boa Esperança e Cabral.







Mirna Ribeiro e Joyce Viana Nunes. Mirna receberá de Joyce, em março, a presidência do Granf Clube de Teresina.



Gilson e Zuíta Vasconcelos. Casal foi destaque na festa de Mariano Marques, na quarta-feira.



Aparecida Coelho, ilustre aniversariante de ontem. Ganhou festiva homenagem dos que fazem o Banco do Nordeste de onde é titular!



Aniversariando amanhã, Umbelina Jales de Carvalho. Atualmente, a Rainha do Turismo no Piauí.