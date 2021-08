Começou atuante

Eliane Nogueira começa bem atuante seu mandato de senadora da república. Em alusão aos 15 anos da Lei Maria da Penha, no sábado, ela escreveu no instagram: “Hoje, faz 15 anos que a Lei Maria da Penha foi sancionada. A lei representa um avanço civilizatório, mas sabemos que não basta a lei para conter a violência doméstica, triste realidade na vida de milhares de brasileiras. Combater a violência contras mulheres é dever nosso de todo dia. É preciso denunciar e não deixar o medo impedir de dar um basta nesta situação. Se você souber, ou testemunhar algum caso de abuso ou violência contra a mulher, DENUNCIE. Ligue 180”.

Sob o vento do litoral

Como parte da programação de reinauguração da filial Carvalho Super em Parnaíba, a empresária Van Fernandes, e sua equipe, vai sortear um carro zero quilômetro dentre seus clientes no próximo sábado, dia 14, movimentando comercialmente o litoral piauiense.

MISSA



Ontem, às 18 horas, tivemos a Missa de Sétimo Dia pela alma de Eliana Magalhães Almeida, irmã da socialite Maria Hilda Monteiro. A missa foi transmitida pelo instagram.Eliana faleceu aos 67 anos de idade!

POSSE DE ZELITA MELO

Na próxima semana, dia dezoito, o filantrópico Lótus Clube de Teresina retorna às suas atividades. O retorno será com reunião festiva para a posse da nova presidente do clube, Zelita Melo e toda a sua diretoria. Será no buffet Finesse, às 17 horas. Aldenora Alencar passará a presidência. Como ainda estamos na pandemia, a festiva obedecerá a todos os cuidados dos protocolos de saúde.

Mais uma conquista para o Iate Clube de Teresina.

Com tecnologia e modernidade, o clube construiu uma torre de transmissão para os jogos de futebol. Com grandes campeonatos futebolísticos, junto aos Associados e outros clubes Sociais da Capital, agora ficará mais fácil para acompanhar todos jogos através da TV Iate via YouTube em todo o planeta. Outro projeto que está na prancheta dos Arquiteto Paulo Frota & Mariana Furtado é uma arena de Beach Tênis, atividade esportiva que virou febre em Teresina e em todo o Brasil... Segundo o Comodoro Gilson Vasconcelos, “O Iate Clube de Teresina tem feito jus ao seu slogan, sendo CADA VEZ MELHOR!”.

DIA DO ADVOGADO

Por conta do DIA DO ADVOGADO amanhã, abraço especial pra os notáveis profissionais do direito: Josselene Brito Muniz, Luiz Gonzaga Soares Viana, Sebastião Rodrigues Júnior, Amparo Rodrigues Lima, Norberto Campelo, Alessander Mendes, Leonardo Pessoa, e Liana Portela.

Mês do Advogado!

No mês do advogado, destacamos hoje dois advogados que são Medalha de Ouro na advocacia piauiense. Profissionais de notável saber jurídico e conduta ilibada:



Advogado Nélson Nery Costa







Advogado Celso Barros Coelho Neto





PAPO EM DIA



DENTRE os aniversariantes de hoje, a sempre elegante Ditinha Monteiro Rosa que inclusive foi minha professora no Primário. Felicidades para ela!

NA sexta-feira tivemos a volta oficial das reuniões do Clube do Chá com encontro que teve como anfitriã a elegante Vera Lobão.

AMANHÃ será Dia do Advogado, Dia do Estudante, e Dia do Garçon. Três profissões importantes para o giro da roda da vida que foram bem afetadas nesta pandemia do coronavirus.

NA QUINTA-FEIRA, 12, quem aniversaria é o prefeito de Teresina, Dr Pessoa que estará completando 75 anos de vida e receberá aplausos da sua equipe administrativa.

NA SEXTA-FEIRA, dia 13, trocam de idade: o jornalista e apresentador Tony Trindade (atualmente na Band Piauí), advogada amiga Bia Lamego (de Bagé-RS), e o também advogado Vinícius Machado (filho de Valdívia e Mário Soeiro).

NO SÁBADO quem estará de idade nova é o deputado Wilson Brandão. Um dos mais atuantes de nossa Assembleia Legislativa.







Olha que lindo!... Este é o Heitor Gabriel Andrade Dantas Claudino que, todo fardadinho, está indo para a escola pela primeira vez. Heitor é neto da Rosa e Tito Dantas, e bisneto da querida Josélia Dantas e do saudoso jornalista Deoclécio Dantas que hoje estaria feliz da vida ao ver o lindo bisneto indo para o primeiro dia de aula no Instituto Dom Barreto, em Teresina.







Erlich Cordão publicou esta foto no instagram do almoço de aniversário da sua mãe, Dona Socorro Cordão, que completou 91 anos de idade, no sábado, boa parte dessa idade dedicados à APAE do Piauí junto com seu marido, Professor João Porfírio de Lima Cordão (saudoso e inesquecível).





Clube do Chá



Reunião do Clube do Chá ontem no Grand Cru tendo como anfitriã a elegante Rosa Linhares. A reunião foi antecipada para segunda-feira para que a senadora Eliane Nogueira pudesse participar antes de sua viagem a Brasília na tarde de ontem. Na mesa: Ângela Arcoverde, Marisa Resende, Iraídes Feitosa, Francisca Aragão, Alice Castelo Branco, Eliane Nogueira, Lúcia Silveira, Vera Lobão, Vânia Guerra, a anfitriã Rosa Linhares, e Málaque Santos.



A anfitriã, Rosa Linhares, com Vera Lobão e Vânia Guerra Pereira da Silva, no elegante almoço do Clube do Chá, ontem.







Vânia Guerra e Ana Maria Rios na reunião de ontem, do Clube do Chá, que também reuniu nomes como Marisa Silva.







Teresa Alencar e Lúcia Silveira.







Vânia Guerra e Teresa Alencar.





















