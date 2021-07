Para os pequenos

Diretoria do Iate Clube de Teresina preparou programação de férias para as crianças iateanas. No próximo domingo, por exemplo, teremos Oficina de Slime com Anima Kids, a partir das dez horas... Pintura de rosto com Anima Kids (dia 18), e Crosskids com Lucas Ripardo (fechando a programação, dia 25). Observando os protocolos de segurança e saúde.

Não foram treinados



Uma coisa que se nota quando se vai a um supermercado em Teresina, é que os funcionários não tiveram treinamento para lidarem com o público durante esta pandemia. Por exemplo, nota-se que os funcionários não sabem o que vem a ser distanciamento social, pois passam a todo instante roçando-se nos clientes, numa clara demonstração de que não receberam orientação neste sentido. E, por conta disso, os supermercados têm sido local de grande contaminação.

Novo Anhembi

A empresa francesa, GL EVENTS, ganhou a concessão e vai administrar o Complexo Anhembi (SP) pelos próximos 30 anos. O maior centro de eventos da América Latina deverá transformar-se em um novo espaço revitalizado e modernizado onde serão erguidos grandes hotéis, flats, casas de espetáculo, boulervard, etc.





Papo em Dia

EMPRESÁRIOS do setor de bares e restaurantes estão pedindo ao governo a volta do horário de verão este ano. Eles alegam ter ganhos com o referido horário que foi abolido ano passado.

ATÉ hoje não “entendi” o porquê destruíram as fontes da Avenida Frei Serafim e das praças de Teresina... Também não dá para entender o porquê a fonte do Parque da Cidadania (que leva o nome de Socorro Claudino) só funcionou na inauguração e nunca mais...!

NA ESPANHA, um estudo científico publicado no mês passado, mostra que 80 por cento das pessoas internadas com Covid-19 tinham baixo nível de vitamina D no corpo. O estudo aponta para a certeza de que a tal vitamina fortalece o organismo contra a doença.

BENÍCIO Bem, nosso inigualável artista folclórico, divulgando o trailler do filme “A Cigana” que mostra sua trajetória artística, e de vida também, que tem patrocínio da Equatorial Energia. Ainda sem data para estreia.

NESSA revitalização do Porto das Barcas, em Parnaíba, senti falta de uma homenagem ao grande produtor cultural parnaibano, Zé de Maria.



Aniversariante do próximo sábado, 10, José Aírton Veras Soares, comemora no litoral no aconchego da família. O nataliciante tem dedicado sua vida a erguir uma instituição de ensino superior que contribua para a formação profissional de muitos homens e mulheres do Piauí, e assim contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado.









Um brinde à vida!... É assim que o advogado Luiz Gonzaga Soares Viana comemora hoje os seus 86 anos de vida. Ele, que é nome de relevo na advocacia e na alta sociedade teresinense. A comemoração será em família com mesa carinhosamente preparada pela esposa Gilka.







Amanhã, quem recebe cumprimentos pelo aniversário é o presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto que recebe Parabéns duplo, tanto pelo aniversário quanto pela aplaudida gestão que faz frente à Ordem.







No sábado, é dia de festa para o empresário Adão Rodrigues dos Santos que aniversaria. A esposa, Socorro Santos, reunirá a família para íntima comemoração.







Hoje, por conta do aniversário, quem recebe flores, aplausos e parabéns, é Daniel Cardoso. Premiado jornalista e colunista social aqui do Jornal O Dia. É um amigo querido!







A Faculdade CESVALE, através de seu diretor de Relações Institucionais, Leonardo Aírton Soares, firmou convênio com a Secretaria de Planejamento do Estado, representada pela secretária, Rejane Tavares, com o objetivo de assegurar um futuro educacional de qualidade aos servidores públicos e seus dependentes. O convênio tem por objetivo a cooperação interinstitucional na capacitação do servidor, bem como a inserção no ensino superior de seus dependentes, garantindo a oferta de bolsas de estudos nos cursos ofertados pela faculdade... Através da parceria serão concedidos descontos de 50 por cento nas mensalidades para servidores e seus dependentes. O benefício abrange todos os cursos da faculdade, sendo graduação e pós-graduação, garantindo bolsas de estudos a alunos ingressantes seja por meio de vestibular ou transferência.







Encontro elegante: Maria Hilda Monteiro e Ângela Arcoverde, no apê de Ângela. Ambas já vacinadas!







Empresários Benedito Cirilo e Valdenê Albino, e família, vestidos a caráter, mantendo a tradição das festas juninas!





Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!