Diretoria do Iate Clube de Teresina investe em mais uma novidade, o Beach Tênis

BEACH TÊNIS NO IATE CLUBE DE TERESINA

A Diretoria do Iate Clube de Teresina, junto ao comodoro Gilson Vasconcelos, investe em mais uma novidade: O Beach Tênis é uma modalidade esportiva que tem ganhado o coração dos teresinenses e, ganha também mais uma Arena para a sua prática... A Mappa Arquitetura está à frente do lindo projeto e, a previsão de início das obras é para setembro vindouro... Mais esporte, mais lazer, mais alegria, e mais saúde para os iateanos!

Bagagens mais caras

A GOL está com novo modelo de cobrança para despacho de bagagem em seus voos que não considera mais o canal de compra (canais digitais como site, app ou toten de autoatendimento ou balcão do aeroporto), mas sim a antecedência em que o serviço foi adquirido. Para pagar mais barato pela mala vai ser preciso incluí-la pelo menos 48 horas antes da decolagem, modelo já praticado pela LATAM e AZUL. O preço subiu de 60 para 80 reais.

Nivers

Na quinta-feira quem troca de idade é a colunista Luciene Sampaio, aqui de O DIA. Ela que também edita revista que leva seu nome... Na data, também marca no calendário a chefe do cerimonial do Palácio de Karnak, Mara Beatriz Novaes... Lícia Neiva e Teresinha Alcântara Costa também aniversariam na quinta feira, dia 26.

Novidade no Teresina Shopping

Chegou ao Teresina Shopping um espaço mega divertido para a garotada, o Spider House. A casa da Aranha conta com escorregas, areia movediça, arcos, bolas infláveis, ligas, pêndulos e labirintos para deixar a visita ao shopping ainda mais radical e inesquecível... Crianças a partir de 03 anos já podem brincar e percorrer todos os desafios da casa. O brinquedo fica localizado no térreo, em frente a Hering Kids. Os valores são R$20 para 20min e R$1 para cada minuto adicional.

Campanha Solidária

Como parte da programação do mês de agosto, quando é comemorado o dia do Corretor de Imóveis, o CRECI-PI está com a campanha "Quem tem fome não pode esperar!" A iniciativa visa a arrecadação de cestas básicas para serem doadas a instituições carentes na capital teresinense. Toda sociedade pode participar desta ação, que segue até a próxima sexta-feira, dia 27 deste mês. Para saber mais informações, visite as redes sociais do Conselho ou acesse o site creci-pi.org.br

Parque Aquático em Timon

A cidade de Timon vai ganhar o maior e mais completo complexo de turismo e lazer da região Meio Norte do Brasil, o Grand Water Park. O empreendimento terá área de lazer privativa, pista para caminhada, quadra poliesportiva, área gourmet com piscina, playground, salão de eventos e muito mais para diversão de toda a família.O empreendimento fica localizado em Timon, na BR-316, a 11 quilômetros de Teresina (PI). Central de Negócios: (86) 99830-4114 / 99539-2584.

Luto de três dias

Além de nota oficial, o presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coêlho Neto, manifestou-se sobre a morte do Desembargador Nildomar Silveira, no domingo: “O Piauí perde uma das suas referências morais e a OAB Piauí um dos seus maiores expoentes. Nildomar Silveira era um grande amigo e sempre nos mantivemos muito próximos. É um momento de muita tristeza e uma perda irreparável para a família, amigos e para a cultura jurídica do nosso Estado”. A seccional da OAB Piauí decretou luto de três dias...!

Passeio Ciclístico da OAB

Fazendo parte da programação do Mês do Advogado, organizada pela OAB Piauí, o Passeio Ciclístico solidário da Advocacia acontecerá no próximo sábado, com largada prevista para 16 horas, ponte estaiada... A inscrição pode ser feita no site da OAB Piauí ao preço de 20 reais mais um quilo de alimento. Serão sorteadas quatro bicicletas.

Bate-papo filosófico

Na sexta-feira, 27, teremos aqui em Teresina, um bate-papo filosófico, a partir das 18 horas, na Livraria Leitura, no Shopping Rio Poty... A programação do evento contará com uma live transmitida pelo Instagram da Editora Vida, com participação do especialista em saúde mental e ex-presidente do CRP-PI (Conselho Regional de Psicologia do Piauí), EDUARDO MOITA, e do presidente da Ajef (Associação de Judô), EXPEDITO FALCÃO, que é também ex-treinador da judoca olímpica Sarah Menezes... Irão abordar o EQUILÍBRIO EMOCIONAL DOS ATLETAS durante a maratona e na sua vida particular. Todos os protocolos sanitários serão respeitados... O assunto é mais comum do que se imagina no mundo desses atletas!

Melhoramento genético

A Embrapa Cerrados deu andamento, na semana passada, ao seminário “Pesquisa e Inovação em Germoplasma e Melhoramento Genético na Embrapa Cerrados”. Esse foi o sexto módulo do evento e os assuntos abordados estão relacionados aos seguintes programas de melhoramento: Panicum, milho, tomate, batata-doce e graviola. Os interessados podem acompanhar o estudo por meio do canal da Embrapa no Youtube e da página da Embrapa Cerrados no Facebook.



Professor José Aírton esteve em São Paulo tratando de assuntos acadêmicos da Faculdade Cesvale que foi recredenciada junto ao MEC com conceito 4.







Empresária Van Fernandes recebeu o CEO do grupo 3Corações, Paulo Tarso Rêgo de Lima, para almoço de negócios na semana passada. O Grupo 3Corações está entre os 20 maiores fornecedores do Grupo Vanguarda e é líder no segmento de café do Brasil.







O advogado Álvaro Fernando Mota faz parte da lista dos mais notáveis do Piauí. Ele, com prestígio em todo país, tem notável saber jurídico e conduta ilibada, requisito exigido para aqueles que ocupam o topo da advocacia brasileira.







Beatriz e Corina Bortolozzo vibram com o sucesso da loja delas, a Pezinho e Cia.







Na capital pernambucana a família Guerra reuniu-se em torno do aniversário de Nilza que é irmã da nossa socialite Vânia Guerra Pereira da Silva que deslocou-se de Teresina para abraçar a irmã. Nilza é a que está sentada de blusa vermelha.





Papo em Dia

ATÉ o ano de 2020, cerca de 114 milhões de processos estão parados na justiça. Um dos motivos é a morosidade do judiciário brasileiro.

FOI bonito, sábio e comovente o depoimento do advogado Luiz Gonzaga Soares Viana sobre o falecimento do Desembargador aposentado, Nildomar Silveira, no domingo. Ambos mantinham comunicação permanente. Desembargador Nildomar foi mais uma vítima da Covid-19.

NOTÍCIA de um grande jornal brasileiro no domingo: “UTIs no Brasil estão cheias de pessoas que recusaram vacina”.

PELO Instagran, Jessy Fonseca se pronunciou protestando contra a censura à liberdade de expressão que está acontecendo na internet. “Estão tirando a nossa liberdade”, enfatizou ela!

