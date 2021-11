Dia 12 de dezembro, o Iate Clube de Teresina, irá oferecer uma feijoada para os sócios

Feijoada & Samba

Dia 12 de dezembro, a diretoria do Iate Clube de Teresina, liderada pelo Comodoro Gilson Vasconcelos, irá oferecer uma feijoada para os sócios do clube com animação da Banda “100% só prá sambar”. O evento será em torno da chapa “Iate, Cada Vez Melhor” encabeçada por Tarcísio Freire e Júlio Rodrigues. A partir do meio-dia!

Nivers

Ainda é tempo de cumprimentar a grande advogada Fides Angélica Omatti pelo seu aniversário no domingo, 28. Ela que foi a primeira mulher a assumir o cargo de presidente da OAB Piauí... Quem aniversariou ontem foi o Gustavo Henrique Leite Feijó, que agora está como comentarista político da Rádio FM O DIA em programa jornalístico pela manhã... Amanhã, aniversaria o José Barbosa da Silva, da Agência Cara Metade Models... Na quinta-feira, 2, quem aniversaria é a delegada da mulher, Maria Vilma Alves da Silva... Também aniversariam na quinta-feira, o médico Isânio Lemos de Mesquita, e Micaelle Fortes Caddah... Na sexta-feira, 3, quem troca de idade é a sempre elegante Ravena Napoleão do Rêgo Pinheiro.

Bons filmes em cartaz

Em cartaz nas telonas do “Cinemas Teresina”, no Teresina Shopping: “Xlifford p O Gigante Cão Vermelho”; “Casa Gucci”; “Encanto”, e “A Sogra Perfeita”. As salas estão adotando todo o protocolo de proteção contra a contaminação pelo coronavirus.

O que ele disse!

“No Iate temos a garantia de encontrar segurança, lazer, festas descontraídas e animadas. Além de compartilhar boas amizades e uma área de recreação para nosso filhos e netos com esportes variados. É a tradição que se mantém cada vez melhor ao longo de 62 anos”. A opinião é de Carlos Iglesias, atual vice-comodoro do Iate Clube de Teresina, e faz parte da chapa única que concorre à presidência do clube, cujas eleições acontecem dia 19 de dezembro.

Presenciais

Faculdade CESVALE anunciando aulas 100% presenciais para o próximo ano cujo período letivo terá início em 26 de janeiro. Inclusive com o início das aulas do novo curso de Pedagogia. A propósito, as matrículas para o próximo período já estão abertas. Ligue 3230.2402.

Luzes de Natal

A prefeita Ivanária Sampaio, juntamente com vereadores e secretários municipais entregaram a decoração natalina "Brilho da Esperança" à população esperantinense. A solenidade aconteceu na noite de domingo e ficou marcada com o acender das luzes de Natal e a chegada de papai Noel na cidade de Esperantina.

Mentalidade de minhoca

Enquanto Dubai quase todos os dias inaugura uma obra da construção civil que bate Record mundial, atraindo milhões de turistas, e enriquecendo sua população, aqui em Teresina, na principal avenida da cidade, só se constrói casinhas, como é o caso de uma que está sendo construída num terreno na tal avenida que há séculos está ali sem cumprir função social. Teresina tinha tudo para transformar a Avenida Frei Serafim numa nova Avenida Paulista, mas a mentalidade de nossos gestores não ajuda... Falta desconstruir a síndrome de pobreza e “desprogresso” que reina por aqui.



Vanessa Lira Brasil e Augusto Machado Soeiro Filho estiveram na grande final da Libertadores no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Já iniciando as comemorações do aniversário dele, dia cinco próximo. O casal, flamenguistas entusiasmados, foram unânimes na frase: “Azar no jogo, sorte no amor”.







Senadora piauiense Eliane Nogueira está na Espanha onde representa nosso país na 143ª Assembleia da União Parlamentar que reúne parlamentares do mundo inteiro. Ela, com pouco tempo de parlamento, já é destaque no senado federal. Tem retorno previsto para sexta-feira.







Aluísio Sampaio e João Henrique de Almeida Sousa brindam o sucesso na política. Eles que são bem conceituados no cenário político piauiense!







Vera Fischer, atriz e Miss Brasil 1969, aniversariou no sábado, 27, quando completou 70 anos de idade. Continua linda, né!







Conceição Rêgo, que está muito elegante com este belo vestido amarelo, foi a anfitriã da reunião do Clube do Chá da semana passada. Completando toda essa elegância, Teresa Alencar Rebelo e Vânia Guerra Pereira da Silva.







Deputado Firmino Paulo homenageou os Conselheiros Tutelares do Piauí em solenidade no plenário da Assembleia Legislativa do Estado, em homenagem ao Dia da categoria, transcorrido último dia 18. A solenidade contou com a presença de conselheiros tutelares de 50 municípios piauienses.





Felinto Rezende inaugura na quita-feira a ótica LUZOPTICA – Boutique de Óculos na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1880.

