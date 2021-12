Confira os destaques do ano de 2021 da coluna Mauro Veras

DESTAQUES DO ANO!

Chegamos ao final de mais um ano. O mundo caminha passo a passo na busca de uma vida cada vez melhor através de contribuições de homens e mulheres que se sobressaem em relação aos demais, através de suas competências, obtendo relevância social. Na última coluna de 2021 apontamos aqueles que foram Destaque do Ano:







Advogados Sebastião Rodrigues Júnior e Ceiça Melo, destaques na advocacia tributária e empresarial.







Médico Maurício Henrique Marques, que se destaca pela dedicação à profissão enobrecendo a medicina piauiense.







José Aírton Veras Soares, diretor da Faculdade Cesvale, reconhecido como o melhor gestor de faculdade particular no Piauí, em 2021.







Nélson Nery Costa, que, ao lançar o livro Direito Constitucional, se firma como um dos mais importantes doutrinadores jurídicos do país.







Antônio Florentino de Souza Filho, que, ao ser empossado como vice-presidente de Federação Nacional dos Engenheiros, se firma como nome importante da engenharia brasileira.







Adão Rodrigues dos Santos, destaque na área de gerenciamento empresarial em meio à pandemia.







João Henrique de Almeida Sousa, destaque na área política como Secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Teresina.







Aroldo Francisco e Jéssica Braga, que este ano conquistaram afirmação internacional com o método Magic Stril de regeneração de pele.







Raimundo Gilson Vasconcelos, conseguiu destaque pela gestão eficiente e elogiada frente ao Iate Clube de Teresina, mesmo enfrentando a pandemia.







Benedito Cirilo, órfão de mãe aos quatro anos de idade hoje dirige um dos grupos comerciais que mais cresce no Piauí, o Grupo Noroeste.







Raquel Vilar, que, com administração inclusiva, consolida do Hospital de Olhos Francisco Vilar como o mais estruturado para tratamento oftálmico no Piauí.





Celso Barros Coêlho Neto, destaque na área jurídica ao ser reeleito para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí.









