Confira os clicks do enlace de Vanessa Lira e Augusto Soeiro

A Igreja de São Cristóvão, em Teresina, foi a Casa de Deus que sacramentou o matrimônio de Vanessa Lira Brasil e Mário Augusto Soeiro Machado Filho, no sábado, 5 de outubro. A celebração foi do Padre Amadeu. A bela decoração, à base de rosas brancas, foi assinada por Luís Figueiredo. A noiva usou vestido assinado por Valdecy Pereira. A Banda MPBLACK deu o tom de emoção ao fazer desfilar belas melodias do cancioneiro mundial. A recepção foi no Coco Bambu Eventos cuja decoração exalava capricho de requinte.



Vanessa e Augusto agora são marido e mulher



Os pais do noivo, Valdívia e Mário Soeiro, com o casal de médicos Ana Amélia e Davi Batista



Hanna e João Claudino Júnior foram prestigiar o casamento de Vanessa e Augusto



Os noivos com os pais, na recepção no Espaço coco Bambu



Amparo Lima com o casal Edinam e Fernando Oliveira





LARGANDO na frente na defesa do meio ambiente, as lojas do Uruguai estão cobrando pelo uso da sacolinha na hora das compras. É uma lei nacional do país que visa desestimular o uso das sacolinhas plásticas nas compras, em nome da saúde ambiental.

QUEM aniversariou no domingo foi a odontóloga Lina Josefina Lajes que comemorou a data em São Paulo. Quando retornar, ainda esta semana, irá comemorar com suas amigas do filantrópico Clube do Chá.

O ANIVERSÁRIO da socialite Maria Hilda Monteiro é sempre um evento badalado em meio à sociedade teresinense e, sem perder tempo, ela já marcou a data da festa deste ano; será dia 05 de dezembro (um dia antes da verdadeira data).

HOMEM de notável saber, o desembargador José James Gomes Ferreira, lança, na sexta-feira, o livro “Pluralismo e Democracia”, uma obra que ele escreveu em parceria com as filhas advogadas, Lia Rachel e Lea Beatriz. Será às 08h30min, no auditório do Tribunal do Júri, no Fórum Cível de Teresina. A obra será apresentada pela professora-doutora Antônia Valtéria Melo Alvarenga.

SHEILA Viana aniversaria na sexta-feira, dia 11, mas resolveu comemorar antecipadamente amanhã com suas amigas do Clube da Melhor Idade “Nosso Espaço”, pois, na sexta, estará em Nossa Senhora dos Remédios conferindo homenagem ao esposo Délson Castelo Branco.

DOUTOR Maurício Marques já marcou para novembro, viagem com sua mãe, Dona Zezé, para Trindade, Goiás, onde fará roteiro religioso. A viagem reunirá também os irmãos do destacado médico.

HOJE é dia de enviar flores para uma mulher notável: Conceição Veras – pioneira em aluguel de roupas em Teresina, com a Hiper Noivas. Por muito tempo ela foi a responsável pela maior atração de Teresina no Natal, a ornamentação da Avenida Rio de Janeiro, no bairro Aeroporto. Comemora a data com o esposo, Moisés!

Faculdade CESVALE fez ação de marketing no Enem Summit, no Theresina Hall

Faculdade CESVALE foi uma das participantes do ENEM SUMMIT – uma revisão para a prova do Enem – que reuniu mais de 2.500 alunos no Teresina Hall. Durante o evento, a faculdade sorteou 35 bolsas de estudo; 15 bolsas para os cursos já existentes (Administração, Ciências Contábeis e Direito), e 20 bolsas para os novos cursos que vão iniciar no começo do próximo ano (Arquitetura, Engenharia Civil, Pedagogia e Psicologia). Vale registrar que a Cesvale obteve conceito 4 na recente avaliação do Enade.

Estão de casamento marcado para dia nove de novembro próximo. A cerimônia católica será na Igreja de Santo Antonio, em Teresina. E a recepção, no Grillé Eventos. Regielly é filha de Regina Lúcia e Manoel Pereira filho, e o noivo, Luís Antonio, de Eugênia e Antonio Florentino de Souza Filho.

O comodoro Gílson Vasconcelos convidando para o jantar comemorativo aos 60 anos do Iate Clube de Teresina, dia 25. Na oportunidade, algumas personalidades serão homenageadas com a medalha de Honra ao Mérito “Cromwell Wall de Carvalho”. Dentre os homenageados, a jornalista Elvira Raulino.

Délson Castelo Branco foi prefeito de Nossa Senhora dos Remédios. Na época, fundou a Banda Dosa Fernandes. Agora a banda está completando 30 anos, e, no final de semana, uma extensa programação na cidade estará marcando a data. E, na programação, uma justa homenagem de reconhecimento ao doutor Délson que estará lá com sua Sheila. A banda, que é municipal, conta hoje com 40 componentes.

Hoje, de aniversário: Conceição Veras e Osmar Júnior... Ainda é tempo de parabenizar: Fisioterapeuta e empresário Aroldo Francisco (3), Franzé Portela (ótica Lis, dia 3), empresário Jorge Batista filho (3), contabilista José Raulino Filho (3), Socorro Santos (5), Odontóloga Lina Josefina Lages (6), advogado Renzo Ramos (ontem).



Tânia Miranda, na qualidade de Madrinha, esteve à frente da Caminhada do Outubro Rosa, no domingo. A campanha alerta para a prevenção do câncer de mama. Hoje, de aniversário, ela ganha flores e abraços!