Confira os click do lançamento de livro do Des. José James Gomes Pereira

Desembargador José James lança livro!

O livro “Pluralismo e Democracia”, foi lançado na sexta-feira, no auditório do Tribunal do Júri, do Fórum Cível, com apresentação da Professora doutora Valtéria Alvarenga. A obra foi escrita em co-autoria com suas filhas advogadas Lia Rachel e Lea Beatriz. A manhã de autógrafos fez parte da programação do FOPIVID – Fórum Piauiense de Juízes de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Evento realizado pelo Tribunal de Justiça do Piauí através da Coordenadoria da Mulher.

Desembargador José James Pereira com o advogado e diretor da Faculdade Cesvale, Leonardo Soares.

Desembargadores Fernando Lopes da Silva Neto e Erivan da Silva Lopes prestigiaram o lançamento do livro de José James Pereira.

Lea Beatriz, Nélson Nery Costa, Lia Rachel, Valtéria Alvarenga, e o desembargador José James Pereira no lançamento do seu livro, Pluralismo e Democracia.

O autor da obra, desembargador José James Pereira com o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, Sebastião Ribeiro Martins.

Segue o líder

Com um grupo de amigos flanáticos, o empresário LEANDRO SERRA E SILVA vai ao Rio de Janeiro conferir o jogo entre Flamengo e Grêmio, próximo dia 23, no Maracanã. A turma já está com ingressos em mãos na área vip.

Carros antigos no Iate

No final de semana, sábado e domingo, teremos no Iate Clube de Teresina, exposição de carros antigos do Piauí, com a participação dos três principais clubes de autos antigos do nosso estado: Clube do Carro Antigo, Ferrugem nas Veias, e The Old Cars. O evento faz parte da programação dos 60 anos do Iate e será aberta ao público.

Campanha solidária

A fisioterapeuta e esteticista JÉSSICA BRAGA, mentora do método Magic Stril, está promovendo campanha solidária em alusão ao Outubro Rosa, que consiste em realizar procedimentos estéticos gratuitos em mulheres que foram vítimas do câncer de mama. Através do Magic Stril, ela realizará o tratamento de cicatrizes de mastopexia, além de reestruturação e fortalecimento capilar, naquelas pacientes que perderam os fios de cabelo durante o tratamento.



Benedito Cirilo e esposa Valdenê Albino, com os filhos Roberta e Rondinelli, a nora Polyana, e os netos Arthur, Heloísa e Joana, diante do bolo comemorativo aos 25 anos das Lojas Noroeste, último dia primeiro. Na oportunidade, foi lançada a nova campanha publicitária das lojas



No sábado, o médico ortopedista José Wilson Pereira da Silva foi homenageado pelo Conselho Regional de Medicina pelos 50 anos de profissão. A homenagem foi na própria residência dele que se deixou fotografar com a família.



Hoje, Dia do Professor, destaque para José Aírton Soares que não tem medido esforços para o engrandecimento da Faculdade Cesvale – uma instituição que prioriza seus professores.





Papo em Dia

ROSÂNGELA Duarte, a diva dos Correios, está em Paris onde passa temporada de férias. Na capital francesa, vai ver com os próprios olhos como andam as obras de reforma da Catedral de Notre Dame.





ALÉM de autoridade em Direito Tributário, o advogado Sebastião Rodrigues Júnior está sempre em dia com a boa leitura. “Atualizar-se é preciso” diz ele que, em nome do Dia da Leitura (12 de outubro), indica o livro “Os segredos da mente milionária”, de T. Harv Eker. Um guia prático para quem busca o sucesso financeiro na carreira.





SOCORRO Castro encurtou sua temporada em São Paulo para chegar a tempo de brincar com seus netinhos no Dia da Criança. Ela, inclusive, agendando passar o “réveillon” curtindo as maravilhas de Portugal com o esposo João Castro.





GOVERNO Bolsonaro aumentou de 500 para mil dólares a cota de compras de importados em free shop, nos aeroportos. A cota terrestre também aumentou de 300 para 500 dólares. Vibram os free shop do Uruguai na fronteira com o Rio Grande do Sul.





NO sábado, quem aniversariou foi a advogada e professora Liana Portela. Ela que também tem se destacado com seu canal no Youtube, o “X da Questão”. Não fez festa para comemorar, pois está de sentimento pelo recente falecimento de seu querido pai, Guido dos Santos Rocha.





A EMPRESA Pax União recebeu o certificado Nomes & Marcas de Confiabilidade, conferido pela Revista Época. O prêmio destinado a iniciativas que são destaques na região. Os empresários Geraldo e Diego Oliveira celebram o destaque conquistado por sua empresa.