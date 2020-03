Comunicado Teresina shopping

Sensatez

Perguntado sobre a pandemia provocada pelo conora vírus, o médico José Cerqueira Dantas respondeu: “Caro amigo, o medo é da metade da doença, a sensatez é metade do remédio, e a paciência é o começo da cura”.

Papo em Dia

NO sábado, uma figura bem conhecida da cidade reuniu grupo amigos na sua casa. Passaram a noite inteira cantando a bebendo, num ato de pura irresponsabilidade com a população neste momento de pandemia que estamos vivendo. E tem mais: ainda postaram no instagram. Custa nada fazer o sacrifício de ficar em casa se preservado né...!

QUEM esteve de aniversário ontem foi a socióloga Zuzana de Melo Tavares Silva, ela que já ocupou o cargo de Secretária de Cultura do Estado, e é filha do saudoso governador Alberto Silva.

ANIVERSARIA hoje o aplaudido radialista Joel Silva, que está fazendo seu programa na Rádio Pioneira de Teresina diretamente da sua casa. Cristiane Sekeff que apresenta o programa junto com Joel, também fala da sua casa.

AMANHÃ, trocam de idade: Pedro Portela Filho, Walter Alencar Filho, e Célia Leite Magalhães.

AINDA é tempo de enviarmos aquele abraço para Rita Leite e Carmem do Monte Britto (cientista) que trocaram de idade no dia vinte.

CADÊ os jogadores de futebol, grandes astros que ganham milhões por mês, que não se manifestam com doações de dinheiro para o combate do corona vírus? O povo deve cobrar deles... O momento é de, quem tem tem que doar pelo menos um pouco do muito que têm.

SERGIL Araújo, engenheiro, é ilustre aniversariante da quinta-feira, 26, Dia Nacional do Circo.

NESTE período de pandemia, o melhor que temos a fazer é divulgar mensagens positivas que possam ajudar a diminuir o nervosismo, o medo e a depressão das pessoas... Notícias negativas, sensacionalistas, não ajudam em nada.

POR exemplo, uma mensagem positiva foi a medida do presidente Jair Bolsonaro que determinou que os laboratórios químico e farmacêutico do exército amplie a produção da cloroquina em larga escala, remédio que está curando os doentes afetados pelo corona vírus, embora o medicamento ainda esteja em fase de teste oficialmente.

Comunicado

A Prefeitura Municipal de Teresina comunicando que devido à pandemia do COVID-19, será multada toda pessoa que estiver sentada em calçadas conversando com vizinhos ou transitando em sua rua, sem necessidade. Fica estabelecido uma multa de 500 reais por cada infração. Fiscais da prefeitura diariamente estarão passando nas ruas para realizar a fiscalização.

Boa notícia

Sou intensivista em Minas Gerais, usamos Azitromicina + Hidroxicloroquina, além de todos os cuidados intensivos é claro... Paciente de 79 anos, entubada há dois dias, saindo hoje da UTI.

Água garantida

Presidente da AGESPISA, Genival Sales, determinou suspensão do corte do fornecimento de água em todo o estado nos próximos trinta dias. O atendimento presencial está suspenso. Outras informações, ligue 0800 086 8888.

Doação de sangue

O HEMOPI, nesta pandemia do corona vírus, está precisando de doação de sangue. Agende sua doação pelo fone (86) 9 8894.6614. Faça sua parte!

Teresina shopping, comunicado

Seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e em cumprimento ao Decreto Nº18.901 de 19/03/2020 do Governo do Estado do Piauí para conter a transmissão do COVID-19, o TERESINA SHOPPING estará fechado temporariamente a partir das 20h desta sexta-feira(20/03)... Excepcionalmente em cumprimento as leis federais, o Hiper Bompreço, Drogarias Globo e Pague Menos funcionarão em horário normal. O Banco do Brasil vai atender ao público de forma contingenciada, com restrição no número de acesso de pessoas à agência... A administração do shopping funcionará internamente com equipe mínima para manutenção das instalações e das atividades administrativas necessárias.



Joice Viana Nunes passou a presidência do filantrópico Granf Clube de Teresina Para Mirna Ribeiro.







Julinha Ramalho, Joice Nunes, Mirna Ribeiro (nova presidente), e Tânia Miranda.







Tânia Miranda está na nova diretoria do Granf Clube como diretora social.







Roberta Rocha, Conceição Araújo, Mirna Ribeiro (nova presidente do Granf), e Tânia Miranda.







Pedro Portela Filho é aniversariante de amanhã. Na foto, com sua linda esposa Liana quando o casal esteve na Rússia







A empresária Marinalda Oliveira, em grande gesto, trabalhando com segurança para não deixar faltar alimento para a população, através da sua Lopeixe.