Cleane Leal anuncia o OUTLET DE GRIFES para os dias 3, 4 e 5 de abril.

A diretoria da Faculdade Cesvale, na pessoa de seu diretor José Aírton Soares, está trabalhando junto ao MEC para transformar a Cesvale em Centro Universitário o que ampliará o leque de cursos da faculdade, possibilitando inclusive a disponibilidade de um curso de Medicina dentro em breve.

Rússia e leste europeu

A Jales Turismo, da empresária Umbelina Carvalho, está com tentadora excursão para a Rússia e Leste Europeu no meio do ano. A saída será dia 25 de julho e retorno dia 08 de agosto, pegando o verão europeu. No roteiro: Moscou e São Petersburgo, na Rússia, e também Viena (Áustria), Budapeste (Hungria), e Praga (República Tcheca). Mais detalhes, pelos fones: (86) 3221.9586 e/ou 9 9482.0501.

Papo em Dia

UM bom dia para Claudete Monteiro, ela que estará de aniversário na próxima segunda-feira, 16. Será festejada pelas amigas do Lótus Clube.

VÂNIA Guerra chegou dos Estados Unidos de onde trouxe novidades para seu antiquário da Coelho de Rezende.

AMANHÃ, durante reunião festiva, a elegante Vera Lobão assumirá a presidência do filantrópico Clube do Chá. A reunião acontecerá no Casablanca.

CONCEBIDA Costa falando da beleza que foi a festa de comemoração dos 90 anos de João Henrique Rebelo Alencar na quinta-feira. O aniversariante estava feliz!

POR falar em Concebida, esta brilhante assistente social do DNOCS, ela agendando viagem aos Estados Unidos quando junho chegar. Ela comemorou i Dia da Mulher jantando com a família no Coco Bambu.

JÉSSICA Braga vai estar dia dezoito em Belo Horizonte para mais um curso de capacitação estética pelo método Magic Stril com enfoque para a reestruturação de pele. Depois de BH, ela estará em Fortaleza e Curitiba.

MÉDICO Maurício Marques está em São Paulo onde passa a semana de férias. Viajou na companhia da irmã Célia e da sobrinha Larissa.

MARIANO Marques fez uma cirurgia de Hérnia e está em casa em repouso total por recomendação médica. Voltará à televisão em duas semanas...!

TODO cuidado é pouco ao comprar passagens aéreas baratas pela internet. A maioria são trechos que você embarca hoje e só chega dois dias depois, com conexões de mais de 15 horas sem direito a nada, correndo o risco de dormir no chão dos aeroportos, sem nada para comer e sem roupa para vestir. É o barato que sai caro, muito caro!

COMO a procura estava muito grande, a direção do Blue Tree Rio Poty Hotel, de Teresina, resolveu cobrar uma taxa para quem queira se fotografar nos belos jardins de Burle Marx, na área da piscina do hotel. Realmente os jardins do maior paisagista brasileiro são deslumbrantes e não encontrados em qualquer lugar. A cobrança se justifica!



Socorro Castro é ilustre aniversariante de hoje. Professora aposentada da Universidade Federal do Piauí, e cheia de predicados positivos, ela é uma das mulheres mais cultas e elegantes de nossa sociedade!







mpresário Benedito Cirilo ainda comemorando os 25 anos das Lojas Noroeste, empresa que ele dirige com aplaudida trajetória de luta e muito trabalho.







Diretoria do Iate Clube de Teresina reunida em homenagem ao Dia da Mulher, domingo último. Foi uma bela manhã festiva!





Homenagem do Iate Clube

COM bolo confeitado, clima festivo, e distribuição de brindes, o presidente do Iate Clube de Teresina, Gilson Vasconcelos, homenageou as mulheres na manhã de sol de domingo, no Dia Internacional da Mulher. Na homenagem, Gilson esteve acompanhado de sua esposa, Zuíta, sempre muito ativa nas atividades sociais do Iate, ela que é uma mulher exemplar!

Maria Hilda recebe

MARIA Hilda Monteiro, com toda a boa energia que Deus lhe deu, recebe amigas na tarde de hoje para comemorar o Dia da Mulher. Com show de Dirceu Andrade, bênçãos do Padre Luiz Eduardo, e deliciosos comes e bebes, o encontro acontece a partir das 17 horas na própria mansão de Maria Hilda que homenageará suas convidadas com placas ressaltando as qualidades das homenageadas.





Amanhã é dia de enviar flores para Wanda Ramos Lages Barros por conta do aniversário dela... Na sexta-feira, 13, é dia de cumprimentos para Graça Mota Freire, ex-governador Freitas Neto, Gilvan Barbosa,Desembargador Luís Fortes Rego, e cantor Luan Santana...!

Festa tripla

No sábado, João e Socorro Castro farão festa para comemorar o aniversário do netinho João Costa e Castro neto que estará completando oito anos de vida. Na verdade será uma festa tripla, para comemorar os aniversários de João Eduardo, Socorro e João Neto, todos de março.

Mês da mulher

A Pax União promove, durante todo este mês de março, uma programação especial para as mulheres. Serão cursos de profissionalização para as colaboradoras, e palestras com temas de valorização e empoderamento das mulheres. A programação completa pode ser conferida nas redes sociais da Pax União. Empresário Diego Oliveira de parabéns pela iniciativa!



Zuíta Vasconcelos, Primeira Dama do Iate Clube de Teresina, comandou a homenagem às mulheres na manhã de sol de domingo, no clube.







Concebida Costa agendando viagem aos Estados Unidos. Ela será destaque na próxima edição da nossa Revista Top News.







Empresário Diego Oliveira patrocinando cursos de qualificação para as colaboradoras da Pax União, em homenagem ao mês da mulher. Empoderando suas funcionárias!