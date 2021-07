Catálogo 2020 do 12º Salão de Humor reúne 200 criações em forma de cartum

12º Salão de Humor

Recebi e agradeço o Catálogo 2020 do 12º Salão de Humor que anualmente é realizado pela Medplan/Humana Saúde, do médico José Cerqueira Dantas. O catálogo reúne 200 criações, em forma de cartum, das 2.740 participantes desta edição. São criações de participantes de 64 países. A primeira edição, por exemplo, contou com 250 trabalhos. O catálogo, em edição luxuosa, é bem adequado para você ter na mesa da sua sala de visitas. O Salão de Humor da Medplan é um evento que merece aplausos, muitos aplausos!

NIVERS

Na lista dos aniversariantes de hoje: Professora doutora MARIA DE LOURDES LIMA NUNES... O grande artista ZÉ DE MARIA, de Parnaíba-PI, que merece uma estátua na praça central da cidade... CARMEM DOLORES FÉLIX... Prefeita de Esperantina-PI, IVANÁRIA SAMPAIO... e o ex-deputado estadual WARTON SANTOS... Ontem, 14, os Parabéns foram para o empresário Danilo Damásio.

EM CARTAZ

“Espiral – O Legado de Jogos Mortais”, a animação “Spirit - O Indomável” e a comédia nacional “Quem Vai Ficar com Mário?” são as novidades da semana no Cinemas Teresina. O local voltou a funcionar todos os dias, seguindo as recomendações sanitárias para prevenção à Covid. Ainda continuam em cartaz: “Aqueles Que Me Desejam a Morte”; “Invocação do Mal 3 - A Ordem do Demônio”; “Cruella”; “Alice e Peter: Onde Nascem os Sonhos”; “Godzilla Vs. Kong” e “Mortal Kombat”.

AÇÃO SOLIDÁRIA

Alunos da Faculdade Cesvale, da Liga Acadêmica de Ciências Contábeis e Liga Acadêmica Jurídica de Constitucional, realizaram, na sexta-feira, doação de alimentos para o Abrigo Manain. O abrigo é uma casa de repouso para idosos em Teresina.

QUATRO MOTIVOS

Quatro Motivos para você cursar Direito na Faculdade Cesvale: 1) AULAS PRÁTICAS; Os alunos contam com um Núcleo de Prática Jurídica e um Centro de Mediação, onde aprendem através de casos reais, sob a supervisão dos professores. 2) CURSOS NOTA 4 NO MEC; professores titulados e com vasta experiência jurídica. 3) MATRIZ INOVADORA; a matriz curricular é inovadora, sempre levando as melhores tecnologias, interação e exigências do mercado de trabalho. 4) CONVÊNIOS E ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO; os alunos durante o curso são incentivados a realizarem projetos de pesquisas para aprofundarem seus conhecimentos, além de termos convênios com os melhores órgãos públicos.

ENCONTRO PEDAGÓGICO

O projeto Florada dos Ipês, desenvolvido pela Ação Social Arquidiocesana de Teresina, realizou seu 1º Encontro Pedagógico de sensibilização sobre o trabalho infantil e a violência sexual contra crianças e adolescentes... O evento reuniu educadores e técnicos dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos Casa de Zabelê, [email protected] [email protected], Integrar e Jovem Aprendiz para discutir estratégias de ação no enfrentamento às violações de direitos das crianças e adolescentes.





PAPO EM DIA



UM Bom Dias especial para Gislene Carvalho, loteana de alto brilho, mesmo com o distanciamento social provocado pela pandemia. Não esquece dos amigos!

O PIAUIENSE é realmente um forte. Vive de superar frustrações, seja na política, seja no futebol...!

EU NÃO PUBLICO foto de gente se abraçando e/ou se beijando no momento de pandemia em que estamos vivendo, quando os quatro cantos do mundo grita pelo distanciamento social.

COM agenda articulada por João Henrique de Almeida Sousa, o prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, hoje em Brasília, tem audiência com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e com a Ministra da Família, Damares Cristina Alves. Assuntos de interesse da sua administração.

NA quinta-feira a cantora Maria Bethânia estará de aniversário quando completa 75 anos de vida. Na mesma data, Paul McCartney completa 79 anos.



Médico Anatole Borges e a esposa Maíra, comemoraram 14 anos de casados em viagem de muito romance a Jericoacoara-CE. Ele, um dos grandes profissionais da reprodução humana no Piauí.







Quem aniversaria hoje é Tarcísio de Melo Freire que atualmente ocupa o cargo de Tesoureiro do Iate Clube de Teresina. Amante do clube, dirigente dedicado e honesto, ele é o candidato da atual diretoria, apoiado por Gílson Vasconcelos, para concorrer a Comodoro do clube nas próximas eleições que acontecem em dezembro. Na foto, ele está com a esposa Carmelita Freire.







Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coêlho Neto, participa hoje de Webinar – Diálogos entre Brasil e Portugal, quando será debatido o tema “A perda de oportunidade como dano”. Com participação de Luís Menezes Leitão (Bastonário da Ordem dos Advogados de Portugal e Professor Doutor da Universidade de Lisboa), e a doutoranda pela Universidade de Coimbra, Karenina Carvalho Tito. Às 8 horas, pelo canal do Youtube.







Alice Castelo Branco, Vera Lobão, Vânia Guerra Pereira da Silva, Fernanda Carneiro, e Ana Maria Rios. Assim em sociedade ainda do início de 2020, antes da pandemia!







Aniversariando hoje a bela e atuante prefeita de Esperantina (PI), Ivanária Sampaio. Não fará festa, mas fará uma transmissão dos Parabéns pelas redes sociais.





