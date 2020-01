Nova fachada

Gilson Vasconcelos com projeto arrojado de construção da nova fachada do Iate Clube de Teresina. A nova fachada trará harmonia perfeita entre funcionalidade e elementos da arquitetura contemporânea. Com previsão de conclusão ainda este ano,o acesso principal do clube ficará mais prático e convidativo. Assinam o projeto os arquitetos Paulo Frota e Mariana Furtado.

Café e Sarau

Amanhã, teremos Café e Sarau Literário no Maria Café da empresária e escritora Socorro Santos. Será às 19 horas, com leitura e comentários de biografias. A coordenação é do professor Wellington soares. Nereida Paulo fará o ambiente musical. Rua eletricista Guilherme, 501, bairro Ininga, Teresina PI.

Bom filme

UM bom filme que você pode assistir até amanhã, nos cinemas do Teresina shopping, é: UMA MULHER ALTA que está sendo exibido no horário das 14h40min. Trata-se de um drama legendado que conta a história de duas jovens mulheres em busca de esperança na Leningrado de 1945 em meio aos destroços deixados na Rússia pela Segunda Guerra Mundial durante o cerco de Leningrado (hoje, São Petersburgo). Eu recomendo!

Tecnologia para reduzir a perda de abelhas

Em pelo menos dois anos, os apicultores do Nordeste vão poder contribuir com a redução da perda de abelhas, hoje um dos maiores problemas ambientais do planeta. Um projeto do grupo Inova Bee, formado por jovens empreendedores do Piauí, vai acompanhar, por meio de sensores, a temperatura, peso, umidade e qualidade do ar dentro de colmeias. O primeiro protótipo deve estar pronto em um ano, e será construído na Embrapa Meio-Norte, em Teresina.

Salipi 2020

A décima oitava edição do Salão do Livro do Piauí – SALIPI, acontecerá no período de 29 de maio a 7 de junho, na Universidade Federal do Piauí. A escritora piauiense homenageada este ano é a poeta Graça Vilhena. O salão também faz alusão aos centenários de Clarisse Lispector e João Cabral de Melo Neto.



Netanias Barroso, pai do menino Luís Neto, de 11 anos, vendedor de bombons, que teve sua história viralizada nas redes sociais após ter sido humilhado por uma cliente de uma churrascaria, recebeu da Faculdade Cesvale uma bolsa de estudos integral para continuar seu curso de Direito. Netanias recebeu a bolsa integral das mãos do diretor geral, José Airton Soares e do diretor acadêmico, Leonardo Soares.







Florentino Filho e Eugênia estão na Europa em tour cultural. Na foto eles estão em Madri, Espanha. Mas, o roteiro inclui Barcelona e algumas cidades de Portugal.







Regina Alencar e Maria Vitória Leal também foram abraçar Vânia Guerra Pereira da Silva no aniversário dela, na Cookies Eventos.

Papo em Dia

TODO ANO é a mesma coisa: campeonato piauiense de futebol é realizado debaixo de chuva. Resultado: prejuízo por cima de prejuízo tanto para a federação como para os clubes.

ADVOGADO Pedro Nolasco esteve em Curitiba visitando o filho que mora lá. Ele, Pedro, será destaque no próximo número da Revista Top News.

FOFOCA me chega dando conta de que um jornalista estaria apaixonado por um jogador do Flamengo do Piauí. Eita...!

O MENINO Luiz Neto (vendedor de bombons), com seus pais, vão estar no programa da Fátima Bernardes, na Globo.

NO sábado, a pianista e ativista política Carla Ramos ofereceu almoço para o prefeitável Fábio Sérvio em sua residência. Uma demonstração de seu apoio político a ele. Ela também se filiou ao partido do presidente Bolsonaro, o Aliança Pelo Brasil.

NA quinta-feira quem troca de idade é Celecina Avelino Arrey (morando na Espanha)... Na sexta-feira, os parabéns vão para o advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho e para o empresário José Gomes de Sousa.

NO sábado, dia primeiro de fevereiro, quem aniversaria é o ex-vereador Antonio José Aguiar. Ele que já foi capa de nossa Revista Top News.

JÉSSICA BRAGA ministrará curso do método Magic Stril em Florianópolis (SC) dia 08 de fevereiro. Será um curso completo de Reestruturação e Camuflagem de estrias, lábios, melasma, olheiras, e cicatrizes. Aqui em Teresina você acesso ao método. Ligue: (11) 9 9775.0811.

BANDA DO TONHÃO é quem vai animar o carnaval do bloco Sanatório Geral este ano. Jorginho Medeiros comemorando os 16 anos do bloco que agita o sábado de carnaval na capital do Piauí.



O charme de Jovita Machado. Inteligente, bonita, e sempre muito elegante no tratar e no trajar!







O aniversariante de amanhã, Sidarta Carvalho, ladeado por Antonio Sérgio Reis, e pela esposa Patrícia Sousa. Na festa do Mariano Marques!







Empresária Francisca Pereira com Maria Hilda Monteiro na cena social teresinense!







Médico Maurício Marques e Concebida Costa em noite beneficente by Lótus Clube.