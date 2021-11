Black Friday Teresina Shopping, uma das liquidações mais aguardadas do ano

Black Friday do Teresina Shopping

Uma das liquidações mais aguardadas do ano, a Black Friday acontece durante uma semana no Teresina Shopping. Serão sete dias para aproveitar os preços imperdíveis. Começou ontem e vai até 28 de novembro... LOJAS SELECIONADAS estarão com descontos que chegam a até 70%. Além de aproveitar para antecipar as comprar do Natal, os clientes ainda podem participar da PROMOÇÃO DOCE COMEÇO, concorrendo em 15 sorteios de R$ 10 mil para começar 2022 com pé direito. Para participar basta cadastrar as notas no APP do Teresina, imprimir os cupons na Central de Trocas, no piso superior, e depositar na urna. O sorteio acontece no dia 11 de janeiro.

Missa Dona Socorro

No domingo pela manhã tivemos a Missa de dez anos do falecimento de Dona Socorro Claudino. O altar da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelha, foi o cenário sagrado para a celebração do Padre Antônio Cruz. A família, em primeiro grau, se fez presente! A Homilia do Padre Antonio Cruz ressaltou as muitas obras sociais que Dona Socorro realizou em vida!

Rádio Capital, no seu rádio!

Os católicos que gostam muito dele, agora podem ouvir a Missa do Padre Reginaldo Manzote pela Rádio Capital FM, pela internet, às sete horas da manhã, todos os domingos... Segundo o diretor, Aroldo Francisco, a rádio deverá estar operando pelas ondas de rádio, em FM, a partir do mês de fevereiro... Atualmente a emissora opera pela internet e tem tido muita audiência, pois tem muita gente boa por lá.

Recuperação salarial

Sindicato dos Engenheiros do Piauí, que tem como presidente Florentino Filho, encaminhou ofício solicitando audiência com o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, para tratar da pauta de reivindicação para a recuperação salarial da classe dos engenheiros. A pauta foi aprovada em Assembleia Geral na sexta-feira, 19. A categoria está com defasagem salarial de 31% desde o ano de 2018. “Confiamos na sensibilidade do prefeito, Dr. Pessoa, e esperamos começar em audiência uma negociação pacífica e que atenda ambas as partes”, destacou o presidente do SENGE, Florentino Filho.

Assembleia Ordinária no Iate Clube

Comodoro Gilson Vasconcelos convidando o associado do Iate Clube de Teresina para Assembleia Geral Ordinária que acontecerá próximo dia 12 de dezembro, domingo, às 11 horas, para tratar dos seguintes assuntos: 1 – Tomada de Contas da Gestão 2019/2021; 2 – Aclamação da comissão receptora e apuradora de votos que será responsável pela apuração das eleições da nova diretoria, no dia 19 de dezembro, das 8 às 15 horas, na sede do clube. É importante o comparecimento!

Luciene Sampaio recebe amigos!

A colunista Luciene Sampaio, aqui do nosso Jornal O Dia, recebe amigos hoje à noite, a partir das 18h30min, para um “happy hour” no Maria Café & Ateliê, num encontro que ela intitulou de Café Chics. Socorro Santos e Adalya Fonseca Gayoso serão co-anfitriãs.

Novos Promotores de Justiça



O professor da Faculdade Cesvale, e notável advogado, ESDRAS OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO, foi um dos empossados como novo Promotor de Justiça do Estado Piauí. A posse aconteceu último dia 17, no auditório do Ministério Público estadual, em solenidade presidida pelo Procurador-Geral de Justiça, Cleandro Alves de Moura. Os outros empossados foram: José Mineiro de Abreu e Amina Macêdo Teixeira de Abreu Santiago. Foram empossados no cargo de Promotores de Justiça Substitutos.

Maria Hilda Monteiro fará festa!

Maria Hilda Monteiro, que é movida a badalações, em contagem regressiva para grande festa de seu aniversário que acontecerá próximo dia seis de dezembro no Buffet Azuzza, no bairro Ininga. Sobre as atrações da noite, é ela quem fala: “Teremos muita comida, uma boa música, lembrança linda, muitas amizades reunidas, matando as saudades”. Grato pelo convite!







Ana Maria Silva, da Rádio Pioneira de Teresina, aniversariou último dia 14 e comemorou em restaurante da capital cercada pelo carinho de sua família. Da esquerda para a direita: Joelson, Thissiane Cavalcante (jornalista, funcionária do TJ-PI e proprietária da Padoca - Pães Artesanais); Dra. Elna Amaral (médica Infectologista); De camisa Marrom, Álvaro; de camisa preta Artur; Ana Maria; Joel Silva; Dra Lorena (funcionária da Procuradoria do Trabalho); Dr Ednaldo Brito (Procurador do Trabalho) e Moisés (no colo da Lorena). Parabéns para ela que é uma pessoa muito querida!







Vânia Guerra Pereira da Silva foi a Gravatá (PE) para, junto com seus irmãos, participar da homenagem que a prefeitura daquela cidade, através do prefeito, Padre Joselito Gomes, fez aos pais dela. Na oportunidade foi erguido um busto do seu pai, Sr. Inaldo Guerra, numa praça da cidade, e também inaugurada uma biblioteca com o nome de sua mãe, Sra. Nilza de Holanda Guerra, no centro do município. Foi uma bonita e merecida homenagem!







Diretora da Abracone no Piauí, Elizabeth Zanovelo aniversariou no domingo e foi muitíssimo parabenizada! Na foto, ela, super elegante, vestindo modelito by Alpha Modas, de Pastora de Brito Veras.





Papo em Dia



NÃO se vê policiamento nos mercados de Teresina... O centro de Teresina está abandonado, precisando de um grande projeto de reabitação... A NOVA NOVELA DAS 9, da Globo, está cheia de atores ruins... A venezuelana ALÍCIA MACHADO, que foi Miss Universo em 1996 (sendo uma de minhas favoritas, e favorita também de Osmel Sousa – grande missólogo da Venezuela), acaba de vencer o reality show “CASA DE LOS FAMOSOS”, em Caracas, e arrebatou um prêmio de 40 milhões (em moeda do país dela – Bolívar venezuelano)... NA quinta-feira, 25, completa-se 1 (um) ano do falecimento de Armando Diego Maradona (Que, para o jogador Romário, foi o melhor do mundo: “Dos que eu vi jogar, foi o melhor”)... NA sexta-feira que vem, o Ministério do Trabalho, criado pelo presidente GETÚLIO VARGAS, completa 91 anos de fundação... A JUSTIÇA DO TRABALHO, assim como a eleitoral e a militar, é uma justiça especializada com procedimento jurídico próprio.

Nivers

DE aniversário hoje o deputado estadual Georgiano Neto, que recebe os parabéns também pela boa atuação em nossa Assembleia Legislativa... Amanhã, 24, quem aniversaria é o jornalista e ex-deputado estadual, Tomaz Teixeira, que completa 76 anos de idade... Amanhã também é dia de parabenizar Rosemiro Robson, da Rádio Pioneira, pelo seu aniversário... NA sexta-feira, troca de idade a empresária Delzuíte Veras (Mulher forte da Panificadora Modelo).

Globo terá que devolver 54 milhões

Governo federal está executando a Globo. O processo pede que a Fundação Roberto Marinho devolva 54 milhões da Lei Rouanet que foram destinados à construção do Museu da Imagem e do Som. As contas teriam sido reprovadas.

Senadora mostrando serviço!

O Senado aprovou, último dia 14, o substitutivo da senadora Eliane Nogueira (PP-PI) ao projeto de lei (PL 1.012/2020) que Institui o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Feminicídio, Estupro, Violência Doméstica e Familiar contra a mulher (CNPC Mulher). A matéria segue para apreciação da Câmara dos Deputados.

Condolências

Meu abraço de pesar para Nazaré Dias pelo falecimento de seu esposo Raimundo de Castro Dias, que faleceu vítima de Covid-19, em São Paulo onde estava internado. Raimundo Dias era arquiteto e foi, inclusive, presidente do CREA-PI. O Sindicato dos Engenheiros e o CREA publicaram nota de pesar.



O gesto de carinho da senadora Eliane Nogueira no filho ministro, Ciro Nogueira, que aniversariou no domingo.







Com 37,52 por cento dos votos, Celso Barros Coêlho Neto foi reeleito para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, para o triênio 2022/2024. Reconhecimento do trabalho correto que faz frente à Ordem.

