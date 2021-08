As cantoras Bebel Martins e Gaby farão uma LIVE próximo sábado, dia 7

Músicas Inesquecíveis

Já consagrada no cenário musical teresinense, as cantora Bebel Martins e Gaby farão uma LIVE próximo sábado, 7, quando cantarão músicas inesquecíveis do cancioneiro mundial. Mas, haverá público dentro do protocolo Covid. Local: Avenida Centenário, 2359. Entrada a 20 reais e R$ 10,00 (meia).

Aniversário Paraíba

Na comemoração dos 63 anos Paraíba não podia faltar uma boa festa, e de festa a loja entende. Adequada ao momento que estamos vivendo, no dia 07 de agosto, a partir das 16h, o Paraíba fará uma LIVE de encerramento da sua campanha de aniversário com a participação do fenômeno do forró e piseiro, o cantor Zé Vaqueiro e o Trio Melhor de Três. A transmissão ao vivo será pelo canal do youtube da loja e na TV Cidade Verde, afiliada SBT no Piauí. Acesse www.youtube.com/armazemparaibaoficial e ative as notificações do canal no YouTube para não perder nada.

Sétimo Dia



A Missa de Sétimo Dia pela alma de José Mendes da Silva, pai dos amigos Joselito e José Barbosa da Silva, será hoje, às 06 horas, na Capela do Cemitério Santa Lúcia, no povoado Liberdade, município de União (PI). Seu José foi mais uma vítima da Covid-19. A família estará junta em oração!

Paizão de Audax

Continua no Teresina Shopping a promoção “MEU PAIZÃO DE AUDAX”. Serão sorteadas 10 bikes Audax Havok SX para os papais aventureiros que amam pedalar com a família e amigos. Para participar basta realizar R$200 em compras, cadastrar as notas no APP do Teresina Shopping e receber um cupom para participar do sorteio. Após a troca, o cliente deve imprimir o cupom nos totens de autoatendimento localizado no piso superior, e depositar na urna até às 21h do dia 18 de agosto. A promoção segue até dia 18 de agosto. O sorteio será realizado no dia 19 de agosto, às 19h em comemoração ao Dia do Ciclista.

Nível não foi bom

O fato de a ginasta brasileira Rebeca Andrade ter ganho a medalha de ouro no salto com duas aterrissagens imperfeitas e com erros grosseiros, mostra que o nível da ginástica feminina nestes jogos de Tóquio não foi bom. A própria Rebeca em entrevista disse: “Não foi meu melhor salto”. E os comentaristas, descrentes de uma medalha, ressaltaram os erros de Rebeca. Bem, se o nível foi alto ou não, o importante é que as adversárias erraram mais que Rebeca que levou o ouro.

Niver

Ontem, quem aniversariou foi o presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, que comemorou a data sendo aplaudido pelos colegas advogados tanto pelo niver quanto pela ótima gestão que faz frente à Ordem. Ele que fica no cargo até final deste ano.

Aniver do prefeito

Quem vai aniversariar próximo dia doze é o médico José Pessoa Leal. Você sabe quem é? – Trata-se do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, que na data estará completando 75 anos de idade.





Bodas de Rubi

Sobre seus 45 anos de casada com Gilson Vasconcelos, Zuíta escreveu: “O rubi é uma pedra preciosa, resistente, vermelha, conhecida como ‘A cor da Paixão e do amor’. Hoje, eu e Gílson estamos completando 45 anos de matrimônio. E desse amor, Deus nos presenteou uma família linda, amada e respeitada. Obrigada, Senhor, por tanta felicidade realizada. O meu coração transborda de muita paz. Gratidão sempre.”



No sábado, Zuíta e Gilson Vasconcelos, reuniram a família para comemoração de 45 anos de casados, bodas de rubi... Na foto 2, o casal brinda a feliz união conjugal.





Papo em Dia

PARA você que sonha em conhecer aquele espetáculo junino de Parintins, esse sonho agora está mais fácil de ser realizado; a Azul Linhas Aéreas inaugurou, ontem, voo para lá interligando a famosa Ilha do Boi Bumbá ao resto do país e ao mundo. Quem nos passa a notícia é o jornalista amazonense Naldo Rodrigues, grande divulgador da cidade!

NAS Olimpíadas, os atletas russos quando sobem ao pódio não vêem subir a bandeira de seu país, e sim a bandeira do Comitê Olímpico Russo... E a música que toca, não é o hino do país deles, mas sim uma música clássica – um trecho de “CONCERTO PARA PIANO E ORQUESTRA Nº1”, de Piotr Ilich Tchaikowski, um dos maiores compositores russos... É que a Rússia, por acusação de doping, foi banida de competições internacionais até 2023.

AINDA sobre Olimpíadas do Japão, cada atleta brasileiro que sobe ao pódio, recebe, além da medalha, uma boa quantia em dinheiro. Quem ganha medalha de ouro recebe 250 mil reais, de prata (150 mil reais) e de bronze (100 mil reais).

MESMO com a pandemia do coronavirus nas alturas, a França recebeu 35 milhões de turistas em 2020. Para este ano é esperado mais de 50 milhões.



Aplausos e Parabéns para o advogado Leonardo Soares que aniversariou na sexta-feira. Ele que é Diretor de Relações Institucionais da Faculdade Cesvale e Secretário Geral da OAB Piauí. Na foto, ele de gravata vermelha, está com seus pais, Ângela e José Aírton, e com a esposa Danuta.







Clube do Chá reunido em almoço na semana passada: Málaque Santos, Vânia Guerra Pereira da Silva, Alice Castelo Branco, e Eliane Nogueira. Foi a primeira reunião do clube com a presença de Eliane após ela ter sido empossada como senadora da república.







Quem aniversaria amanhã é o grande administrador do Teresina Shopping, Fernando Oliveira. Ele que também é aplaudido pela direção eficiente da Sucesso Publicidade, do Grupo Claudino. Na foto, está com o saudoso Seu João Claudino (à esq), seu grande amigo, e que depositava toda confiança em FO na condução do T Shopping e Sucesso Pub. Parabéns para ele!







Joice Viana Nunes comandou o encontro das “Fiscalas”, grupo das Auditoras da Receita Federal, semana passada.

