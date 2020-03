Festival Artes de Março será aberto na próxima quinta-feira

Papo em Dia

SUPERINTENDENTE do DNIT, Ribamar Bastos, confirmando que a BR-343 entre Teresina e Altos será totalmente duplicada. E até a cidade de Piripiri a estrada receberá asfalto novo. Também receberá asfalto novo a estrada entre Altos e Coivaras. Já a BR-316 também será duplicada até o município de Demerval Lobão.

ANTÔNIO Pedro de Almeida Neto contando maravilhas do carnaval que passou em Recife. Ele continua residindo em Batalha (PI).

PAULINHO Ferreira, que será destaque na próxima edição da Revista Top News, passou o período carnavalesco no casarão de União (PI), seu refúgio de descanso.

MARIANO Marques entusiasmado com as novidades que seu programa Sábado Maior, na TV Antena Dez, trará a partir deste mês. Serão novos quadros.

UMBELINA Carvalho, em ritmo família reunida, passou o período carnavalesco curtindo as maravilhas do nosso litoral.

AINDA do carnaval: um repórter bem conhecido de uma tevê local, aproveitando a folia do bloco Pinto na Morada, namorava com outro rapaz encostado no muro de uma casa no maior amasso. Até aí tudo bem. O detalhe é que o dono da casa jogou um balde d’água no casal... Que saíram correndo igual a dois pintos molhados!



Diretoria do Iate em animada manhã carnavalesca no clube.







Presidente Gilson Vasconcelos e João Pádua em matinal de carnaval no Iate Clube de Teresina.







Vânia Guerra Pereira da Silva e o marido José Wilson, em Miami, nos Estados Unidos, de onde chegaram semana passada.







Artes de Março

Na quinta-feira teremos a abertura de mais uma edição do Artes de Março, do Teresina Shopping. Este ano, o festival faz uma homenagem aos anos 90 – uma época de pluralidade de estilos musicais, dança, moda, cinema e arte. Abrindo a programação, entre os dias 5 e 11 de março, acontece a III Mostra de Cinema Artes de Março, com todas as sessões gratuitas a partir das 19h30 nos Cinemas Teresina. A programação musical inicia no domingo, 08 de março, com o cover do cantor Elton John. Além dele, sobem ao palco do festival, João Claudio Moreno, Délcio Luiz, Le Ballet Studio de Dança, Leoni, Sertanejou Amigos e muitos outros.

Defesa do Consumidor

Em comemoração aos 30 anos de promulgação do Código de Defesa do Consumidor, o professor-doutor Leandro Lages lançou a 4ª edição da obra “Direito do Consumidor – A lei, a jurisprudência e o cotidiano”. Leandro Lages é professor do curso de Direito e Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Cesvale.

Homenagem

Num portal da cidade, o advogado Álvaro Mota fez bonita homenagem ao saudoso colunista Nelito Marques que, se vivo estivesse, teria aniversariado no sábado, 29, sendo um bissexto. No longo texto, Álvaro declara sua a amizade e estima que tinha por Nelito.

Clube do Chá

Na próxima quarta-feira, em noite festiva, a elegante Vera Lobão será empossada como nova presidente do Clube do Chá. A reunião acontecerá às 19h30min, no Buffet Casablanca. A gestão no Clube do Chá tem duração de dois anos. Estaremos lá fazendo cobertura para nossa Revista Top News e, claro, para esta coluna.

Consulta

O Ministério Público do Piauí lançou na sexta-feira (28) um questionário de consulta à população para elaborar o planejamento estratégico da instituição. O objetivo do MPPI é conceber um planejamento com base na realidade do estado. Esse documento guiará os trabalhos de todo o Ministério Público entre 2020 e 2029. O primeiro passo consiste na realização de um diagnóstico sobre quais são os anseios dos cidadãos piauienses. Os interessados em responder o questionário podem fazê-lo acessando o link http://bit.ly/mppi-plano. O prazo para responder o questionário vai até o dia 27 de março.

Missa da Saudade

Nas missas da Saudade, rezadas na capela do Cemitério da Ressurreição, as pessoas que desejarem prestar homenagens aos seus entes queridos, podem colocar o nome como intenção. As missas são celebradas pelo Padre Alves. Para mais informações: (86) 3222-3880.



Isadora Soares e Vinícius Machado agora são marido e mulher. O cerimonial da celebração foi de Jorginho Medeiros e foto de Felícia Araújo.







De aniversário hoje o charmoso João Eduardo Chaves e Castro que na foto abraça sua querida mãe, Socorro Castro.







Empresário João Claudino Júnior está em São Paulo onde trata de assuntos da HOUSTON BIKE que este ano apresentará novidades. A marca tem se expandido pelo Brasil.

Aniversário Sindilojas: Em comemoração aos 66 anos de fundação do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI), a entidade reuniu diretores, lojistas e colaboradores em uma grande noite de festa e homenagens. Na oportunidade, os representantes de empresas associadas ao Sindicato, Elmar Brígido e Marco Pinto, foram homenageados pela importante contribuição para o desenvolvimento da entidade e do setor lojista piauiense.