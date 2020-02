Após o Baile do Havaí, o presidente do clube, Gilson Vasconcelos, comentou:

Defensora

Na sexta-feira, a deputada federal Margarete Coelho fez palestra na Faculdade Cesvale falando sobre o Pacote Anti Crime. Ela é defensora do Juiz de Garantias, e enfatiza que a novidade jurídica vai ser bom para os pobres. Inteligente, preparada e eloqüente, a fala dela foi elogiada por todos!

Dora Parentes

A Galeria de Artes da nova sede do SESC em Teresina levará o nome de Dora Parentes. Inclusive, a renomada artista já está pintando os quadros que farão parte da grande exposição de inauguração da galeria. Vi os quadros que já estão prontos e posso afirmar que estão deslumbrantes, confirmando a afirmação de que ela é um dos nomes mais importantes da pintura no Brasil na atualidade.

Artes de Março

O tema do Festival Artes de Março, do Teresina shopping, este ano, será GERAÇÃO 90. A programação musical será aberta dia 8 de março com show do cover de Elton John, às 19 horas. O show intitulado “Elton John Tribute & Rocketman” será também uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher... Dia dez, teremos show de João Cláudio Moreno que está comemorando seus 30 anos de carreira.

Geração 90

Os anos de 1990 foi uma época de pluralidade de estilos musicais, dança, moda, cinema e arte, que contemplavam todos os gostos e particularidades. E nessa pegada de nostalgia e valorização de toda uma década, “Geração 90” será o tema de um dos maiores festivais de cultura de Piauí, o Artes de Março. A escolha faz um resgate da riqueza cultural de toda uma geração por meio da música, do cinema, de exposição e de dança. Entre os dias 5 e 11 de março acontece a III Mostra de Cinema Artes de Março com exibição gratuita dos melhores filmes do cinema italiano. Já a programação musical inicia no dia 8 de março e seguem até o dia 20, contemplando muitos gêneros e estilos da época como rock, pagode, POP, sertanejo e forró.

Kitanda Petit

Empresário Paulo Petit inaugurou um lindo restaurante na estrada de José de Freitas, é o KITANDA PETIT. O local conta com espaço para crianças, piscina, e um cardápio irresistível, destacando-se a carne de sol e carneiro na brasa. E o melhor; com total segurança. Fica no Km 4 da estrada de José de Freitas, próximo ao Jockey Clube.

Ícone da Geografia

Considerado um dos maiores nomes da geografia no Brasil, o professor-doutor gaúcho, Antonio Carlos Castrogiovanni, deverá estar entre nós no mês de maio quando fará palestras nas universidades federais do Piauí e Maranhão (Caxias). Autor de vários livros didáticos, ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e PUC-RS. Ciceroneado pelo professor geógrafo José Amâncio, aproveitará para conhecer a Serra da Capivara, Sete Cidades de Pedras, e Delta do Parnaíba alargando, na prática, seus conhecimentos geográficos.



Advogada Alynne Patrício, vice-presidente da OAB Piauí, foi palestrante do Seminário sobre o Pacote Anti Crime promovido pela Faculdade Cesvale, na sexta-feira. Inteligente, preparada, com profundo domínio do assunto, palestra dela encantou a todos. No momento atual, ela é uma das principais autoridades no assunto!







Especialista em córnea e lentes de contato, oftalmologista Nayana Rios aniversariou no domingo. Ela integra a equipe de profissionais do Hospital de Olhos Francisco Vilar.







Na sexta-feira, João Henrique de Almeida Sousa foi o entrevistado de Najla Fernandes no Bom Dia News da TV O DIA.





Matinês



Depois do sucesso da prévias carnavalescas, o Iate Clube de Teresina está se preparando agora para a realização dos bailes matinais nos dias de carnaval. Toda a diretoria do clube estará recebendo os sócios nas matinês do clube, com toda a boa estrutura e segurança para todos.

Alcoólicos Anônimos

O Grupo “AA Sem Fronteiras” realiza amanhã, às 19 horas, reunião, aberta ao público, para informar como funciona o programa de recuperação do alcoolismo. O Grupo está localizado à Rua 19 de Novembro, 1721, Bairro Morro da Esperança, em Teresina, onde realiza reuniões de segunda à sábado das 19 às 21 horas e, aos domingos, das 17 às 19 horas. Quem quiser, é só comparecer!





Papo em Dia

UM bom dia para Karina Araújo, nome de ponta do Democratas Mulher no Piauí, ela que é ilustre aniversariante de sexta-feira, 14. Ela é ativa e competente!

ASSISTINDO a palestra dela na Faculdade Cesvale, notei que a deputada Margarete Coelho está com uns quilinhos a mais. Mas continua bonita!

QUEM encontrei no domingo, no comando de farta mesa no Kitanda Petit, foi a advogada Alynne Patrício. Que estava lá com sua família desfrutando da boa comida e dos espaços daquele lindo ambiente.

NA tarde de domingo, juntamente com professor Osvaldo Assunção e José Amâncio, visitei a grande pintora Dora Parentes na residência dela. Depois de boa conversa, visitamos também a nova casa que ela está construindo lá mesmo na Fazenda Real. Dora recupera-se de uma virose!

FOI tudo de bom o Baile do Havaí, do Iate Clube de Teresina, no sábado. Saiu tudo como planejado pela diretoria do clube liderada pelo competente Gilson Vasconcelos.

O PIAUÍ é o único estado da federação cuja população não cresce. A afirmação é do presidente do Movimento Empreender Piauí, Artur Feitosa.

QUEM aniversaria na quinta-feira e completa seus 98 anos de idade, é Deusdedith Almeida Sousa, pai do ex-ministro dos Transportes, João Henrique de Almeida Sousa.

O PAGODEIRO Délcio Luz será a segunda atração nacional do Artes de Março, no Teresina Shopping. O show dele acontecerá dia 11 de março, às 19 horas, na Praça de eventos II. No dia seguinte, será a vez do Le Ballet Studio de Dança que apresentará o espetáculo HITS 90 através de coreografias excepcionais.

BAILE de carnaval do filantrópico Lótus Clube de Teresina acontece amanhã no Bistrô. Todas as loteanas deverão participar fantasiadas.



Show do cover de Elton John, dia 8 de março, no Teresina Shopping







Gilson Vasconcelos e sua esposa Zuíta no animado Baile do Havaí, do Iate Clube de Teresina que ele preside com louvor!