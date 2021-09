Aldora Ferreira assume novo cargo na UFPI, confira mais destaques da Coluna Mauro Veras

Chegada do Igor

Eugênia e Florentino Filho felizes da vida com o nascimento do primeiro neto, o IGOR, que veio ao mundo na última sexta-feira, dia 24, em Teresina. O recém nascido é filho de Regielly e Luís Antonio (filho do casal). Que o IGOR seja bem vindo à vida!

Congresso dos Engenheiros

“Escassez hídrica, apagão e energia ainda mais cara assombram o Brasil” foi tema discutido no XI Congresso Nacional dos Engenheiros do Brasil que aconteceu de 22 a 24 deste setembro, promovido pela Federação Nacional dos Engenheiros (FNE), e pela primeira vez em formato virtual. Durante o congresso houve a eleição, de forma remota, para a nova diretoria da FNE, triênio 2022 a 2025, quando o paulista Murilo Celso Pinheiro foi reeleito presidente da entidade. Antonio Florentino Filho, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Piauí, foi reeleito para a vice-presidência.

Aldora Ferreira assume novo cargo na UFPI

Em solenidade prestigiada, com cerimonial impecável de Manoel Veras, no tradicional Salão Nobre, ALDORA FERREIRA foi empossada, na sexta-feira, 24 de setembro, no cargo de Coordenadora de Assitência Comunitária – CACOM, da Universidade Federal do Piauí. Órgão ligado à PRAEC cuja pró-reitora é a professora doutora, Mônica Arrivabene. Aldora, que compareceu acompanhada por sua família, foi empossada pelo Magnífico Reitor da UFPI, Gildásio Guedes Fernandes que, em seu discurso, elogiou a capacidade, competência e extenso currículo da empossada. Dentre as autoridades presentes, destaque para a senadora da República, Eliane Nogueira. Amigos da imprensa que prestigiaram o evento: Mariano Marques, Ostim Raulino, Edilson Campos, e este colunista... ALDORA, professora aposentada da UFPI, é formada em Educação Física pela Universidade de Belém do Pará, e em Economia pela Universidade Federal do Piauí, com pós-graduação em Lazer pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro. Pós-graduada em Ciências do Esporte pela Universidade de Pernambuco, dentre outras graduações e diversos cargos ocupados, o currículo é extenso!... O retorno de Aldora a um cargo na UFPI acontece no momento em que a Universidade Federal do Piauí está completando seus 50 anos de atividades acadêmicas!







Aldora Ferreira em seu discurso de posse em novo cargo na UFPI.







A empossada Aldora, com sua família, em momento de posse na reitoria da Universidade Federal do Piauí.







Aldora Ferreira sendo empossada pelo reitor Gildásio Fernandes como Coordenadora de Assistência Comunitária da UFPI, com o aval da senadora Eliane Nogueira.



O advogado e diretor da faculdade Cesvale, Leonardo Airton, assumiu na noite de sexta-feira (24), o cargo de presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Piauí – SINEPE-PI, com 100% dos votos. A solenidade foi bastante prestigiada, e contou com a participação de inúmeros diretores de escolas de todo o Estado. No registro, o presidente Leonardo Airton com a esposa Danuta e os filhos Sara, Leonardo e Maria Angela.







Júlio Rodrigues, Gílson Vasconcelos, e João Henrique de Almeida Sousa, na inauguração do restaurado restaurante do Iate Clube de Teresina que agora atende pela grife Labareda.







Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, discursou na inauguração do novo restaurante do Iate Clube de Teresina. Elogiou muito a gestão do Comodoro Gílson Vasconcelos.







No aniversário do médico ortopedista, José Wilson Pereira da Silva, último dia 24, no coco Bambu: Vânia Guerra, Lenara e Inaldo, e as belas netas de JW, Luíza e Letícia.







Benedito Cirilo e a esposa Valdenê Albino ladeiam a filha Renata que comemorou aniversário na semana passada.







No casamento do Flávio Chaib com Pollyanna Marques, no sábado, 25: Teresa Rebelo, Vânia Guerra Pereira da Silva, Eliane Nogueira, Vera Lobão, e Lourdinha Dantas, com o noivo e sua mãe, Teresa Chaib. No Espaço Coco Bambu.







Murilo Celso Pinheiro (de SP) e Antonio Florentino Filho (do PI) foram reeleitos respectivamente para a presidência e vice-presidência da Federação Nacional dos Engenheiros (FNE) para o mandato de 2022 a 2025.

























