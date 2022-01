Academia Piauiense de Letras lança o Filme “APL: um sonho que saiu do papel”

#Academia

Hoje (24) acontece a posse da Diretoria da Academia Piauiense de Letras para o Biênio 2022/2023, e será reconduzido ao cargo de presidente Zózimo Tavares. Chics!!!

#SessãoSolene

Hoje (24) às 11h, a Academia Piauiense de Letras lança um Filme na Sessão Solene de Posse da nova Diretoria da APL, que tem uma história muito rica e muito longa: seria impossível mostrar toda essa história em um documentário, pela qualidade dos que a compõem”. A opinião é do documentarista Luciano Klaus, diretor do filme “APL: um sonho que saiu do papel”, sobre a centenária história da Academia Piauiense de Letras. Chics!!!

#Aniversário

A querida empresária Socorro Abreu Ribeiro vai comemorar o seu aniversário em grande estilo no dia 29/1/2022, em sua residência: com festa e muita gratidão. Chics!!!

#Maravilhosas

No dia 11/1/2022 a querida Marlucia Monteiro Costa, reunirá 'As Maravilhosas' para um Baile à Fantasia em seu apartamento. Chics!!!

#Parabéns

Parabéns para os aniversariantes de hoje (24/1/2022); Vito Pagnini, Sidney Cardoso, Dôra Monteiro, Paulo Coquetel, Mayrla Abreu, Alda Martins Alencar, Larissa Teixeira, etc. Feliz 2022!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes de domingo (23/1/2022); Lourdes Batista, Paulo Sérgio Rocha, Pedro Silva, Naiara Moura, Francisco Nunes, Fernando Tourinho, Flavia Tourinho, Nilo Klayne Campelo Rodrigues, Domingos Bezerra Filho, Flavio Nogueira Júnior, Nara Soares, Lorena Soares, Italo John, etc. Feliz 2022!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes de sábado (22/1/2022); Gerardo Bandeira Bandeira, Claudinha Sousa, Cristhian Matos, Aquiles Mauriz, Lee Tadeu, Thiago Remoli, Pâmella Oliveira, Angela Sabrina, Janiele Ribeiro, Viviane Oliveira, etc. Feliz 2022!!!

#E-mail

#SírioLibanês - A belíssima médica Alice Coelho Brandão Costa, passou em primeiro lugar em pediatria no Exame Nacional de Residência Médica - Enare. A jovem piauiense obteve uma das dez maiores notas gerais: 8,7. É filha da arquiteta/interiores/paisagismo - Lavínia Coelho Brandão Costa e Nelson Nery Costa, que estão felizes com a conquista da filha. Chics!!!







#Arábia - Um click do Dr. Pascoal Pinheiro Correia no aniversário de oito meses dos netos gêmeos Matteo e Benjamin em momento descontraído, filhos de Ana Thereza Merij Carneiro & Breno Miranda Pinheiro. Chics!!!







#Tia&Sobrinho - Um click da querida Wanda Lages com o sobrinho Pedro em momento descontraído. Chics!!!







#Fotografia - Um click de Darci Bastos dos queridos Padre Tony Batista e da Fotógrafa - Rossana Sulzer. Lindos&Chics!!!







#OSIM - Um click da psicóloga Maria Paula Alencar Nery e do assessor de investimentos Danilo Lira, que disseram 'SIM' ao amor na noite de 21/1/2022, com cerimônia de casamento no religioso na Capela do Colégio das Irmãs, e em seguida os noivos receberam os cumprimentos em buffet badalado. Felicidades. Chics!!!







#Posse - Na noite de 20/1, aconteceu a posse da presidente eleita do Conselho Regional de Contabilidade do Piauí, Adriana da Graça, e dos novos Conselheiros e do Conselho Diretor, evento em buffet badalado. Contou com a presença do Presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Aécio Prado Dantas Júnior. Na foto com a presidente do TCE/PI - Lilian Martins. Chics!!!







#BodasdeLinho - Um click de Kelly Carneiro & João Batista, que no dia 23/1/2022 comemoram 13 Anos de casados, são pais de João Filho e Maria Flor. Chics!!!







#Parabéns para a aniversariante de domingo (23/01/2022);Lourdes Batista!!! Feliz 2022!









