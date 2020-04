A TV O DIA, canal 23, está de parabéns!

Lions, Maçonaria e Iate Clube fazem ação social

O cantor Leo Xenhenhém fará “live” no próximo sábado, dia 18, no Iate Clube de Teresina, das 11 às 14 horas, com o objetivo de arrecadar donativos que serão distribuídos a pessoas carentes de Teresina. A “live” poderá ser acessada pelo youtube, instagram e facebook. O posto de arrecadação será o estacionamento do Iate, porém, quem não poder ir deixar, o clube manda buscar no local do doador. Presidente do Iate, Gilson Vasconcelos, espera uma boa arrecadação. É hora da colaboração de todos!

Teleatendimento

O Hospital Francisco Vilar, neste período de quarentena, conta com o novo serviço de teleatendimento. Para evitar aglomerações e pensando no conforto e segurança dos pacientes, o hospital atende via telefone celular. O teleatendimento é feito pela equipe de oftalmologistas do hospital das mais diversas especialidades. O agendamento é feito pelo telefone: (86) 2107-9900.

Boa notícia

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) iniciou neste sábado (11) a montagem do Hospital de Campanha que vai funcionar no Ginásio Dirceu Arcoverde (Verdão), em Teresina.

O Hospital receberá 103 leitos para atender pacientes de baixa complexidade infectados pelo novo Coronavírus (COVID-19). São 94 leitos clínicos e outros 09 de estabilização, que ajudarão a desafogar a rede hospitalar do Piauí em meio a pandemia.

Para receber esse aparato, o ginásio passou por um processo de desinfecção e higienização. A previsão de entrega é até o dia 17 de abril. De acordo com o secretário da Sesapi, Florentino Neto,, esta unidade médica móvel é essencial no combate ao novo Coronavírus, servindo como hospital sentinela, no tratamento da COVID-19.

“É uma pequena unidade médica móvel, que cuida temporariamente das vítimas no local antes que possam ser transportadas com segurança para instalações mais permanentes, como o Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela e o Hospital

Getúlio Vargas, o que ajudará no controle dos pacientes e a prestar assistência de qualidade a todos”, afirma gestor.

Pobre cultura pop

Pelo instagram, o educador Gilberto Campelo disparou: “Bruno e Marroni simbolizam a pobre embriaguez cultural compartilhada por uma grande parte da sociedade brasileira, cuja formação acadêmica é rasa, pois se deixa inebriar por futilidade, emoção barata e diálogos patéticos.”

Efeito pandemia

Foi a primeira vez que ouvi falar de uma missa de sétimo dia realizada através do instagram. Pois foi assim que aconteceu a Missa de Dona Myrian Portela noite de ontem, pela referida rede social. Padre Tony Batista rezou a missa virtualmente por “live” no instagram, ontem, às 18 horas.

Em meio à pandemia, os ânimos se exaltaram no grupo da Febracos e os administradores sob o comando do presidente Ovadia Saadia (SP) mudou o nome do grupo para COLUNISTAS DO BRASIL e excluiu gente que entrava somente para brigar por ideologia política, e que, segundo Jaciara Barros, do Tocantins, nem colunistas sociais eram.



De aniversário na quinta-feira, 16, a advogada e empresária Valdívia Soeiro Machado. A comemoração vai ser na privacidade da família recebendo o carinho do marido Mário Soeiro, e dos filhos Vanessa, Artho, Augusto e Vinícius.







Felinto Rezende, do alto escalão do Grupo Carvalho Super, é ilustre aniversariante do próximo sábado, 18. Ele é simpático e eficiente!







Socorro Castro e a jornalista Xica Rocha em festa da colunista Luciene Sampaio antes da pandemia.

Papo em Dia

O GOVERNADOR Wellington Dias anunciou a chegada dos 18 milhões de reais que foram enviados pelo Governo Federal para o combate ao coronavírus. Os recursos serão encaminhados ao Fundo Estadual de Saúde e aplicados em sua totalidade no combate à pandemia.

O HOSPITAL de Campanha, no Ginásio Verdão, em Teresina, será entregue na próxima sexta-feira. Afirmou o secretário de saúde, Florentino Neto.

O TERESINA SHOPPING continua fechado, mas, o Banco do Brasil, supermercado Bom Preço, e farmácia Globo estarão abertos ao público.

PATRULHAMENTO da Polícia Militar do Piauí neste período de pandemia do coronavírus ganhou reforço de 342 militares e 114 viaturas, num impacto financeiro de 3 milhões mensais. Segundo o comandante da PM, Lindomar Castilho. É mais segurança para a população!

MUITA gente revoltada com a postura apocalíptica da Rede Globo de Televisão com relação à pandemia do coronavírus; espalhando pânico diariamente apenas com intenção de derrubar o governo. Uma postura maléfica que tem destruído a vida do brasileiro muito mais que o vírus.

UMA pandemia como esta também pode resultar em grandes obras: O livro DECAMERON foi exemplo disso. Trata-se de uma coleção de cem novelas escritas por Giovanni Boccaccio entre os anos de 1348 e 1353. O livro é estruturado como uma história que contêm 100 contos contados por um grupo de sete moças e três rapazes que se abrigam em uma vila isolada de Florença para fugir da Peste Negra que afligia a cidade.

MEU amigo gaúcho Samain Coelho me conta que na cidade dele, São José do Norte (que fica ao sul do RS), não há casos de coronavírus. O Ministério da Saúde aponta que 90 por cento dos municípios brasileiros ainda não tiveram casos da COVID-19.

QUEM aniversaria próximo dia 19 é o ex-deputado Leal Júnior que vai comemorar na privacidade da sua família já plenamente curado da Covid-19, graças a Deus!

FRASE de muro: “A simplicidade é a sofisticação suprema”



Sócias do Lótus Clube de Teresina em reunião social antes da quarentena.







Vânia Guerra Pereira da Silva com a neta Rafaela, a nora Lenara e o filho Inaldo (que aniversaria no sábado, dia dezoito). A foto foi na Itália em uma das viagens dos Guerra em família!