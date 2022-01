A partir do dia 29, Mariano Marques vai estar com seu programa ABRE ALAS na O DIA TV

Carnaval na pandemia

A partir do próximo dia 29, Mariano Marques vai estar com seu programa ABRE ALAS na O DIA TV. Este ano, com a pandemia, não teremos carnaval de rua em Teresina, então o grande objetivo do programa será não deixar a tradição do carnaval passar em branco, levando a “folia” para as pessoas curtirem em casa, sem aglomeração.

Adeus a Fernando Meneses!



No domingo, recebemos a triste notícia do falecimento do Fernando, esposo da amiga Nailza Meneses. Francisco Fernando de Morais Meneses era uma pessoa sempre prá cima, otimista, espirituoso, gostava de viver a vida... Recebia os amigos com sorriso e altivez. Com certeza descansou e a gora está na paz eterna, na Glória de Deus! A diretoria do Iate Clube de Teresina, de onde Fernando era sócio e foi diretor, publicou nota de pesar lamentando a partida do amigo iateano.

CRC-PI tem nova presidente

Na terça-feira passada, dia 4, ADRIANA de Almeida Paula DA GRAÇA assumiu a presidência do Conselho Regional de Contabilidade do Piauí para o biênio 2022/2023. Pós-graduada em Ciências Contábeis, ela é formada também em Direito, é Perita Judicial, e, com rico currículo, é professora mestra do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Cesvale.

Nivers

ACÁCIA Castelo Branco é ilustre aniversariante de hoje... AMANHÃ troca de idade a empresária Delcy Marques... NA quinta-feira é dia de parabéns para jornalista Francisco Moura, Graça Carvalho e empreendedor Franly Lima... NA sexta-feira, 14, quem aniversaria é o jornalista Carlos Said que completa 91 anos de idade.

Primeira Expedição Náutica

O Iate Clube de Teresina realizará a primeira expedição náutica de 2022, nos dias 22 e 23 próximos. Os pilotos sairão do cais do Iate Clube, com destino a Parnaíba, no qual irão desembarcar no Porto dos Tatus, Ilha Grande... A expedição está na sua 12° edição e contará com aproximadamente 60 embarcações, como Jet Ski, Jet Boat e lanchas. Ao todo serão percorridos cerca de 450 km fluviais pelo Rio Parnaíba.

A volta de Trump



Esta informação veio do ministro Paulo Guedes: “Após ser censurado em diversas plataformas na internet, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja lançar sua própria rede social, chamada de “Truth Social” (verdade social)... Considerado um dos maiores empresários do mundo, Trump tem dito que a plataforma terá como principal objetivo “dar uma voz a todos”, além de assegurar a liberdade de pensamento e opinião de seus usuários.

Comemoração do Aniversário e Batizado do pequeno Leonardo

No sábado, tivemos aqui em Teresina a comemoração do aniversário de 2 anos do Leonardo, bisneto de Vânia Guerra Pereira da Silva e José Wilson, que é nascido na Alemanha e filho de Rafaela Guerra e Marc Schneider, sendo Rafaela neta de Vânia e JW, e filha de Valéria e Bosco (que moram em Recife PE). Na oportunidade, a família realizou o batizado de Leonardo que na Pia Batismal recebeu o nome de LEONARDO ALBUQUERQUE SCHINEIDER com a cerimônia católica sendo realizada na Capela de Santa Teresinha do Menino Jesus, sendo a bivó Vânia, a madrinha, e o titio Rodrigo, o padrinho. A bonita festa em família aconteceu na residência de Lenara e Inaldo Guerra, tios da Rafaela.



Os pais, Rafaela e Marc Schneider, com o filho Leonardo, aniversariante e novo cristão.







Rafaela com o pequeno Leonardo, ladeados pelos avós dela, Vânia Guerra e José Wilson (bisavós de Leonardo).







Leonardo nos braços da vovó Valéria Guerra, e o titio Matheus.







Aqui, a família Guerra reunida em torno da comemoração do aniversário e batizado do pequeno Leonardo.







Bisavó Vânia Guerra com o bisneto Leonardo nos braços na ocasião do batizado na Capela Santa Teresinha.



Professora da Faculdade Cesvale, Adriana da Graça, é a nova presidente do CRC Piauí.







Gilson Vasconcelos (Diretor Tesoureiro), Tarcísio Freire (Comodoro), e Júlio Rodrigues (Vice-Comodoro), na posse da nova diretoria do Iate Clube de Teresina.







Nova diretoria do Iate Clube de Teresina, triênio 2022/2024.

