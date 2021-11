Nova Miss Brasil será conhecida hoje

A Miss Brasil 2021 será conhecida hoje à noite e poderá ser a Miss Piauí, Gaby Lacerda, pois é uma das três finalistas que já foram escolhidas no domingo. Hoje à noite, somente as três finalistas se apresentarão e o júri escolherá a vencedora. O Top 3 ficou assim: Ceará,Piauí e Sergipe, três nordestinas... O concurso poderá ser visto às 22 horas, pela plataforma Soul TV (na internet), e também pelo Canal do Cliente (500) e Canal Like (530), da Claro TV. A piauiense Monalisa Alcântara é quem passará a faixa para a nova Miss Brasil. Júlia Gama, que tinha o direito de passar a faixa, brigou com a organização e ficou de fora da festa. Ficando assim quebrada a tradição!

Comenta-se

Que a Miss Brasil 2020, Júlia Gama, foi impedida de passar a faixa para a sua sucessora porque teria feito postagens e se posicionado em suas redes sociais contra o atual governo brasileiro... E a atual organização do concurso seria a favor do governo... Daí, a organização resolveu descartá-la. Marthina Brandt, diretora do concurso, limitou-se a informar que o motivo foi “quebra de contrato”, regras que Júlia descumpriu ao longo do seu reinado como Miss Brasil.

Clube do Chá

Ângela Arcoverde foi a anfitriã da reunião do Clube do Chá na semana passada... Esta semana quem irá receber o clube em grande estilo é a odontóloga Maria Clara Medeiros. Em todas as reuniões do CHÁ a senadora Eliane Nogueira tem marcado presença.

Em nome da Engenharia

Florentino Filho, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Piauí, esteve ontem em Brasília representando a Federação Nacional dos Engenheiros – FNE, na reunião ordinária do CDEN que é um colégio consultivo do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, para fins de legislação e ações. Florentino participou da reunião na qualidade de vice-presidente da FNE.

Quinto Constitucional

A notável advogada MARIA DO AMPARO RODRIGUES LIMA foi uma das doze classificadas para concorrer ao Quinto Constitucional que dará direito a uma vaga de desembargador no Tribunal de Justiça do Piauí... Agora, os Conselheiros Seccionais irão escolher a lista sêxtupla, e depois, desembargadores, votarão a lista tríplice que será entregue ao governador que assim escolherá o novo desembargador do estado do Piauí.

Será no litoral

Vânia Guerra Pereira da Silva já programou sua festa de réveillon 2020/2021: vai passar no litoral piauiense junto com a família... Inclusive, a neta Rafaela virá da Alemanha, onde mora, com o esposo Marc Schneider, e o filho, bisneto de Vânia e José Wilson, que pela primeira vez visitará o Brasil.

Ela escreveu uma autobiografia

Mesmo sem ter escrito nenhum livro de importância para a literatura brasileira, Fernanda Montenegro, aos 92 anos de idade, foi eleita para a Academia Brasileira de Letras. Vai ocupar a cadeira 17 que pertenceu a Afonso Arinos de Melo Franco. Dos 34 votos, dois imortais votaram contra, não foi unânime. Muitos críticos literários foram contra, achando que ela, por ser uma atriz, merecia o Oscar, mas não uma cadeira na ABL. Mesmo que alguns críticos tenham ficado contra, o importante é que Fernanda vai dar mais visibilidade àquela casa de letras.

Acolher e proteger

O Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar (Nupevid), composto pelas 5ª e 10ª Promotorias de Justiça de Teresina, e a Casa de Zabelê, com apoio da Ação Social Arquidiocesana (ASA), realizarão HOJE, às 9h, no auditório do MPPI na sede Leste, o lançamento da campanha “Acolher e proteger mulheres em situação de violência: assim a gente faz a diferença!”.

Nivers

Roberto Ponte é nome aniversariante de hoje. Ele foi diretor da Rodoviária de Teresina no governo Mão Santa... MARIA do Socorro Soares, filha do médico Hilton Cordeiro, aniversaria na quinta-feira... NO domingo, trocam de idade: Ana Maria Pires Lopes da Silva (da Rádio Pioneira), e o oftalmologista César Vilar... Bendiciones a todos!



Tarcísio Melo é candidato em chapa única à presidência do Iate Clube de Teresina cujas eleições acontecem dia 19 de dezembro, das 8 às 15 horas... Tarcísio é sócio do Iate Clube há 24 anos. É casado com Carmelita com quem tem três filhos: Michele Shirley, Michel Pablo, e Alessandra Freire. É técnico em contabilidade, já tendo exercido o posto de Gerente Comercial do Grupo João Santos (por 14 anos); Supervisor Comercial da Imediata, do Grupo Paulo Guimarães (por 12 anos); Gerente Comercial da Hiléia (por 2 anos); e Gerente de Mercado da Ceasa (por 3 anos).... É amante do Iate Clube de Teresina e por certo fará uma administração correta e construtiva, seguindo os passos do atual presidente Gilson Castelo Branco, que o apoia.







Top 3 do Miss Brasil 2021 cuja vencedora será conhecida na noite desta terça-feira, às 22 horas: Ceará (Teresa Santos), Piauí (Gaby Lacerda), e Sergipe (Carol Valença).







Van Fernandes nos preparativos da festa que vai entregar um Jeep Renegade, zero quilômetro, a um cliente de sua rede de supermercados. A promoção comemora os 35 anos de fundação do Carvalho Super e Mercadão.







Bebeto Melo com as filhas Bruna e Roberta, estão em circulada por Portugal, terra dos avós delas. Aqui, eles circulam pelas belas ruas de Porto.







No domingo, quem aniversaria é o médico Matheus Vilar, uma das referências em oftalmologia no Piauí.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!