A maior artista do Piauí de todos os tempos morreu na miséria... Maria da Inglaterra nos deixou na quinta-feira passada, viveu na pobreza sem nunca ter tido apoio das secretarias de cultura locais... A única que lhe deu a mão, enquanto secretária de cultura, foi Suzana Silva, que deu à Maria um salário na Fundação Cultural... Salário do qual viveu até sua morte... Ela foi a mais completa tradução da cultura piauiense. Agora, para compensar o descaso das autoridades, seria interessante se o Teatro 4 de Setembro passasse a se chamar Teatro Maria a Inglaterra. O teresinense aprovaria!

Você sabia?

O museu Imperial de Petrópolis (RJ) foi construído com o dinheiro do próprio Imperador Dom Pedro II, não teve dinheiro público na construção. O museu é a principal atração turística da Cidade Imperial. Quando Dom Pedro assinou decreto mandando construir Petrópolis, ele tinha 18 anos de idade.

Prestando contas

PRESIDENTE do Iate Clube de Teresina, sempre usando do corretismo, publicou o resultado da arrecadação com a LIVE que foi realizada no clube pelo Grupo Xenhenhém: Foram 20 toneladas de alimentos; 1.800 máscaras de proteção; 75 fardos de água mineral; 20 galões de 5l de água sanitária; 90 litros de material para limpeza; e 542 peças de roupas diversas. O arrecadado será distribuído para os necessitados.

Chegaram

Americanas doou 57 milhões de reais para a compra de 15 milhões de máscaras da China. A operação tem apoio da LATAM, e o primeiro voo chegou no domingo em Guarulhos, São Paulo, trazendo um total de 57 toneladas. A segunda etapa deverá chegar na próxima semana. Com apoio do Ministério da Saúde.

Nivers

Na lista dos aniversariantes de hoje: O gente fina Francisco Araújo Fortes Neto (da Destak Comunicações); o advogado Aécyo Fernando Aguiar Rufino; e a advogada Maria da Conceição de Deus Veras da Silva Costa... Amanhã, é dia de aplausos para o empresário Eduardo Machado Lima, e Márcia Beatriz Machado... Na quinta-feira, os parabéns vão para o colunista Linaldo Barros (da sociedade de Barras-PI)... Na sexta-feira, dia 15, aniversariam: Mariana Brenand Fortes, advogada Marleide Matos Torquato, médica Solange Ribeiro, apresentador e cabeleireiro Mariano Marques, e o advogado Sebastião Rodrigues Júnior.

Até que enfim!

O Governo do Estado autorizou, por meio da portaria conjunta da Diretoria da Unidade de Vigilância Sanitária do Estado do Piauí (Divisa) e Sesapi, na portaria Nº 0385/2020, o funcionamento de consultórios médicos e serviços de assistência à saúde durante a quarentena por serem considerados serviços essenciais. Com os devidos cuidados, claro!

Essenciais

Governo Federal, através de decreto, deixou de fora saneamento e iluminação dos serviços essenciais. Segundo o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Piauí, Antonio Florentino Filho, o decreto representa um sério risco à população que pode ficar vulnerável e desamparada desses serviços: “É inadmissível retirar o abastecimento de água, esgotamento e iluminação pública do rol de serviços essenciais. Vamos lutar para que essa medida seja revertida”, reagiu!

Sem Caminhada

Em virtude das medidas de isolamento social ocasionadas pela pandemia da Covid-19, a 25ª Caminhada da Fraternidade não acontecerá mais no dia 14 de junho, conforme divulgado anteriormente. A comissão organizadora informa que uma nova data deve ser planejada para a realização do evento, conforme orientações dos decretos do Estado e município de Teresina.



Quem aniversaria na sexta-feira, 15, é o consagrado advogado Sebastião Rodrigues Júnior, que é autoridade quando o assunto é advocacia empresarial sendo um dos mais requisitados para consultoria de empresas neste período de pandemia.







O jovem advogado piauiense, Ian Samitrius Cavalcante, foi empossado como Vice-Presidente da Comissão Especial de Direito Notarial e Registral pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília, para a gestão 2019/2022. É o Piauí destacando-se na advocacia nacional.







O carinho de Gilka Marinho para com o maridão, advogado Luiz Gonzaga Soares Viana. O casal que cumpre rigorosamente, em casa, o isolamento social, nesta quarentena, dando bom exemplo!







Sexta-feira é dia de cumprimentos para o apresentador e cabeleireiro Mariano Marques que, inegavelmente, é hoje a maior estrela da televisão do Piauí. A foto é de três anos atrás, ele com Cristina Miranda e Freitas Neto, comemorando aniversário em grande festa como sempre fez!







Advogada Amparo Rodrigues Lima com o amigo Fernando Oliveira, em foto de um tempinho atrás. Ele, que de forma responsável, e de acordo com os decretos governamentais, organizando tudo para a reabertura da nossa casa predileta, o Teresina Shopping, quando for permitido.





Papo em Dia

UM bom dia para o professor José Aírton Veras que tem sido um herói ao conseguir levar as aulas na Faculdade Cesvale, de maneira remota, a contento. A faculdade deverá encerrar o período letivo dia 12 de junho de maneira eficiente e com professores dedicando-se ao máximo para o bom aproveitamento dos alunos nas disciplinas. A satisfação com as aulas ministradas é unanimidade entre os alunos.

SEGUNDO o Coordenador de Comunicação, Álisson Bacelar, o hospital de campanha do Verdão estará pronto para funcionamento a partir de sexta-feira.

COMEÇOU ontem a terceira fase da vacinação contra a gripe. Nesta primeira etapa, que vai até dia 17, serão vacinados pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e mães no pós-parto até 45 dias. De 18 a 5 de maio, será a vez dos professores e adultos de 55 a 59 anos de idade.

QUEM vai estar de aniversário no próximo domingo é o reitor da UESPI, professor Nouga Cardoso Batista. Super gente boa!

O PRESIDENTE do Conselho Estadual de Saúde do Piauí (CES-PI), João Cabral, foi nomeado pelo secretário de Saúde do Piauí, Florentino Neto, para integrar a equipe do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública do Piauí (COE/COVID-19). João Cabral deve integrar ao segmento Trabalhador de Saúde e Auxiliar no combate à pandemia do novo coronavírus. PARA quem está procurando fazer alguma coisa nesta quarentena, o site do senado federal está com bons cursos gratuitos e com certificado. DIRETO de Manaus, Fernando Salignac entra em contato para informar que nosso concurso Mister Eco Brasil deverá acontecer no mês de setembro, em Fortaleza. Estou realmente na torcida para que tudo dê certo. O representante do Piauí deverá ser enfaixado no programa do Mariano Marques. PREFEITO de Teresina anunciando que poderá fazer rodízio de veículos no centro de Teresina. Antes disso, seria bom que a prefeitura prestasse um socorro para aquelas pessoas que estão em situação de rua morando em plena Avenida Frei Serafim, lavando roupas, fazendo comidas e suas necessidades ali mesmo. Esta sim, é uma medida urgente no combate à Covid-19, mas que nossa prefeitura está ignorando. QUEM nos deu um alô hoje foi a artista Safira Bengel que, nesta quarentena, está se ocupando em ler nossa revista Top News. Ela diz que, em meio a tantas notícias ruins, ela está limpando sua mente ao ler matérias positivistas que a revista traz. DEPOIS de sua separação, a jornalista Roberta Rocha aderiu ao vinho. A Cada aparição em suas redes sociais ela exibe uma taça mais linda que a outra...! NEM tudo é isolamento social; aquela família bem conhecida e numerosa aglomerou-se no domingo, dia das mães. Cada um, com filhos e netos, foi abraçar a mamãe que já conta 85 anos de idade. O almoço foi regado a muita cerveja!