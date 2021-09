A loja da LACOSTE no shopping Riverside, está sendo reformada e ampliada.

Os 36 anos da Faculdade Cesvale

Professor José Aírton Soares, diretor da instituição, reuniu o corpo docente e colaboradores para comemorar os 36 anos de atividades da Faculdade Cesvale. Foi na sexta-feira, na própria sede da faculdade, no piso superior do shopping Riverside, em Teresina, onde a instituição funciona com conforto e segurança para alunos, professores e funcionários. Ele comemorou não somente os 36 anos, mas também a recente avaliação do MEC dando nota 4 para a instituição. Avaliação considerada excelente visto que o máximo é 5 e apenas quatro faculdades do Piauí ficaram com o conceito 4. Comemorou também a inclusão de mais um curso, o de Pedagogia. São muitas conquistas e melhorias ao longo desse tempo, o que coloca a CESVALE hoje como uma das melhores do Piauí. Como se vê nas fotos, a comemoração foi com todos usando máscara e obedecendo o protocolo contra contaminação pelo coronavirus. Esse protocolo, tem sido usado pela faculdade em todas as suas atividades durante essa pandemia.



Professor José Aírton com sua esposa, Ângela que é diretora acadêmica da Cesvale.



José Aírton e Ângela com alguns membros do corpo docente e alguns colaboradores da faculdade.

MERCADOS PRECISAM DE DIVULGAÇÃO

No sete de setembro encontrei o apresentador Mariano Marques tomando café no mercado do Mafuá, com seu filho Daniel... Os mercados de Teresina estão precisando de divulgação... Vendem produtos orgânicos direto da horta e muita coisa se estraga por falta de compradores... Muita gente não vai ao mercado porque não lembra que ele existe, falta a publicidade que deveria ser subsidiada pela prefeitura de Teresina... Quando um político, ou grupo de, vai a um mercado é apenas para falsamente parecer popular, fazer fita perante a população, na busca de votos, e depois abandonam o local. Nada fazem pelos feirantes, nenhum projeto... Por isso, faça suas compras nos mercados da cidade, os produtos são mais saudáveis, são orgânicos, sem agrotóxicos, além de você estar colaborando com o pequeno agricultor.

VIAGEM DE MAURÍCIO

GRAÇAS a Deus o pânico por conta do coronavirus já está passando. Pessoas já na imersão da vida normal. O Médico Maurício Henrique Marques, por exemplo, embarca para Recife amanhã onde passa a data do seu aniversário, dia dezesseis. Na capital pernambucana, será hóspede do seu irmão, Maurício, e da sobrinha, Marcela, que também é médica. Na agenda, passeio a Porto de Galinhas e a João Pessoa (PB).Por falar em Maurício Marques, Dona Zezé, mãe dele, teve Covid-19, mas graças ao bom Deus, está totalmente recuperada. Quando retornar no final do mês, irá reunir grupo amigo para íntima comemoração. Na lista dos convidados: Colunista Mauro Júnior, Concebida Costa e Vânia Guerra Pereira da Silva.

NOVA LOJA LACOSTE

A loja da LACOSTE no shopping Riverside, em Teresina, está sendo reformada e ampliada. A empresária Marcela Pessoa prevê a reabertura dentro de trinta dias. A reforma da loja obedece padrão internacional das lojas Lacoste no mundo inteiro. Vi o vídeo promocional e posso afirmar que a loja será linda, com conceito ultramoderno!

Papo em Dia

NA lista dos aniversariantes de hoje, a querida Anaci Pereira. Ela que é empresária de moda e foi Miss Piauí no ano de 1994. Anaci representou o Piauí nos dois concursos de Miss Brasil, o Universo e o Globo. No MB Universo ela foi eleita Miss Simpatia (Na época, era título cobiçado).

Já que a FONTE de água do Parque da Cidadania só funcionou na inauguração... Vamos ao que funciona: A justiça condenou Roberto Jefferson a pagar indenização de 300 mil reais ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pro crime de homofobia.

ESTÁ no senado federal, projeto que quer incluir motoboys e motoristas de aplicativo nas regras da CLT. O trabalho deles será classificado como “trabalho intermitente”. O projeto é do senador Acir Gurgacz, do PDT de Rondônia.



Santana Oliveira mostrou que é mesmo a Rainha do Artesanato do Piauí, no que se refere à arte santeira, na abertura da exposição “Escultores Iluminados” que fica até dia 10 de outubro, na Galeria Montmarte, em Teresina.







Se fosse criado o programa MULHERES RICA na televisão do Piauí, elas seriam as primeiras da lista: Vera Lobão, Vânia Guerra Pereira da Silva, e Teresa Alencar Rebelo.







Quem aniversaria na quinta-feira, 16, é o badalado médico Maurício Henrique Marques. Como é muito querido, receberá cumprimentos mil.







No domingo, o Comodoro Gilson Vasconcelos, e sua diretoria, inauguraram a Torre de Transmissão dos jogos de futebol do Iate Clube de Teresina. Foi mais uma promessa de campanha cumprida.







Ainda é tempo de cumprimentos para Ricardo Santos. Ele que concorrerá a Diretor Social do Iate Clube nas eleições de dezembro. Na foto, com sua esposa Lidiane.







Mônica e Thiago Melo, que uniram-se em matrimônio na semana passada, estão curtindo a Lua de Mel nas Ilhas Maldivas.

