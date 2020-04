A Live da Banda Xenhenhém arrecadou mais de 20 toneladas de alimentos

O empresário João Claudino Fernandes nos deixou na sexta-feira, dia 24 deste abril de 2020. Homem que sempre foi exemplo de vida porque conquistou tudo o que conquistou através do trabalho, do empreendimento. Em toda a sua trajetória empreendedora teve sempre a preocupação de melhorar a vida do povo do Piauí. Povo este que o tinha como pai. Tudo o que o mundo tinha de bom, Seu João procurava para trazer para os piauienses. Contribuiu para tirar nosso estado do atraso. Agindo assim, realizou o sonho de milhões de pessoas, não só aqui no Piauí, mas Brasil afora. Pessoas pobres que puderam comprar roupas, móveis e eletrodomésticos na novidade que era o Armazém Paraíba que realmente sempre foi Sucesso em Qualquer Lugar. Até nos grandes Encontros da ACORS (Associação dos Colunistas do Rio Grande do Sul) a presença do empreendedorismo de Seu João se fez marcante, notadamente quando diversas vezes participei desses encontros levando valiosos brindes doados pela Houston (bicicletas) e pela Guadalajara (jaquetas e camisas), doações das empresas dele, para serem sorteados aos colegas colunistas gaúchos que assim divulgavam essas marcas no sul do país. A foto que publicamos hoje é de Abril de 2002 quando ele foi capa da nossa Revista Top News e ganhou festa de homenagem, realizada por mim, no Luxor Piauí Hotel. Ao tempo em que todo o povo piauiense ficou triste e chorou a morte desse grande homem, desse Mito, uma palavra era pronunciada em uníssono: GRATIDÃO. Seu João se foi - era uma data que não queríamos nunca que chegasse - mas deixou em todos nós piauienses esse sentimento sagrado da Gratidão, e orgulho de o termos tido como um empresário aqui do Piauí. Falávamos dele com o maior orgulho aonde quer que fôssemos mundo afora. Parte dessa vida sendo aplaudido de pé... Aos filhos, João Claudino Júnior, Cláudia Maria, Alayde, João Vicente, e João Marcelo, e à toda a família, o nosso abraço de pesar. Só nos resta dizer o nosso carinhoso Adeus, e que este homem inesquecível, que vai morar eternamente em nossos corações, esteja na santa paz do universo ao lado de Deus. Obrigado por tudo, Seu João. Vá em paz...!



Eleições CREA

As eleições no CREA Piauí estão marcadas para três de junho. A propósito, o presidente do Sindicato dos Engenheiros, Antonio Florentino Filho, está apoiando a chapa encabeçada por Ulisses Filho. Também fazem parte da chapa, Hércules Medeiros e Manoel Coelho.

Toneladas

A Live da Banda Xenhenhém, no Iate Clube de Teresina, arrecadou mais de 20 toneladas de alimentos. Arrecadou também uma boa quantia em dinheiro. A deputada Flora Isabel foi uma das que colaborou com mil reais. A iniciativa da Live foi do próprio Iate em conjunto com o Grupo de Maçonaria Cruzeiro do Sul e Lions Clube. O arrecadado será distribuído para pessoas carentes sem trabalho nesta pandemia.

Conectividade

A Piauí Conectado ampliou a infraestrutura de rede e aumentou a velocidade de internet, de 30Mbps para 60 Mbps, do Teatro 4 de Setembro. O objetivo é disponibilizar a conectividade necessária para a transmissão de lives de artistas piauienses neste período de pandemia do coronavírus. A primeira live-show aconteceu na última quinta-feira (23) com a apresentação do grupo Melhor de Três, para alegria e solidariedade do povo piauiense.

Somente hoje

A Agespisa informa que, hoje, terça-feira, vai interromper o abastecimento de água em Piripiri para corrigir vazamentos em uma adutora de 250 mm. Os vazamentos estão localizados no cruzamento das ruas Coronel Antônio Coelho e Vilovaldo de Sousa, no bairro Vista Alegre, e também na Rua Antonino José de Melo, bairro Matadouro.

Emprego na pandemia

O Assaí Atacadista está selecionando profissionais nas cinco regiões do País para reforçar seu quadro de colaboradores durante a pandemia do novo coronavírus. São cerca de mil vagas, entre efetivas e temporárias, para os cargos de operador de caixa, operador de loja, operador de Centro de Distribuição e auxiliar de refeitório. Os interessados podem se cadastrar no site da empresa, o www.assai.com.br/trabalhe-conosco, clicando na opção Banco de Talentos.



José Aírton Veras e Leonardo Soares com grupo de professores da Faculdade Cesvale. Profissionais da mais alta qualidade que formam o quadro de mestre de uma das faculdades mais bem estruturadas do Piauí.







Dina Magalhães com a vereadora Teresinha Medeiros e prefeito Firmino Filho que aprovou que o livro de Dina sobre a vida de sucesso do empresário João Claudino Fernandes fosse adotado nas escolas municipais de Teresina. Ela ficou feliz!







Live da Banda Xenhenhém, no Iate Clube de Teresina, arrecadou mais de 20 toneladas de alimentos.







Advogada Amparo Rodrigues Lima é ilustre aniversariante de hoje. Empoderada, ela é presidente da Associação das Advogadas Civilistas do Piauí.

Papo em Dia

SOBRE a Live Solidária do Grupo Xenhenhém, sábado no Iate Clube, o presidente Gilson Vasconcelos declarou: “Gostaria de ressaltar que o Iate Clube de Teresina não teve nenhuma despesa com a realização da Live. O evento foi realizado com a Banda XENHENHÉM que não cobrou um centavo, e com empresas parceiras e pessoas de espírito solidário e humano”.

PRESIDENTE da OAB Piauí, Celso Neto, produziu bonito vídeo comemorando os 88 anos da entidade, mostrando inclusive as ações solidárias que a OAB vem realizando em favor da classe dos advogados durante esta pandemia. Merece parabéns!

HOJE à noite, às 19 horas, pelo instagram, o advogado empresarial Sebastião Júnior falará sobre “Reflexos socioeconômicos na vida do empreendedor em tempos de Covid-19”, tendo como mediador o professor Herbeth Barreto.

EM decorrência da quarentena a poluição em São Paulo diminuiu em 50 por cento.

A JORNALISTA Leda Nagle, agora com canal no Youtube e instagram, lançou o Baú da Leda, onde ela mostra fotos de pessoas que ela entrevistou ao longo da sua carreira. Interessante!

PARABÉNS para jornalista Teresa Val, Alexandre Magalhães, Amadeu Campos, maestro Zezinho Ferreira, e Layse Oliveira de Brito (sobrinha da saudosa amiga Lídia Oliveira).





Maria Hilda Monteiro, através desta coluna, fazendo homenagem póstuma a essas duas amigas que partiram recentemente: Teresinha Machado Lima e Myriam Portela. Eram suas amigas do coração!