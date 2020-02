A cover da cantora Cássia Eller fará show dia 17/03, no Teresina Shopping

Palestrante

O oftalmologista César Vilar esteve em Porto de Galinhas (PE) palestrando no Congresso Norte e Nordeste de Oftalmologia. O profissional falou sobre sua experiência com lentes intraoculares Clareon e também sobre cálculos de lente intraoculares em pacientes submetidos à cirurgia refrativa.

Revisão de carnaval

Seu carro já está pronto para o carnaval? Se não, antes de botar o pé na estrada, vá na DETROIT CAR e faça uma revisão completa. Revisão de 50 itens por apenas 50 reais. Avenida Jóquei Clube, zona leste de Teresina.

Bodas de Prata

Ontem, Liana e Pedro Portela completaram 25 anos de casados – Bodas de Prata. Formam um dos casais mais bonitos de nossa sociedade. No instagram, ela escreveu: “Casei com meu maior fã”... Sobre o casal, destacou a elegante conceição Tapety: “Observo que são felizes, amorosos, educados e gentis. Que bom vê-los assim”.

Artes de Março

A cover da cantora Cássia Eller fará show dia 17 de março, no Teresina Shopping, dentro da programação do Artes de Março. Antes, dia 16, teremos a apresentação da banda local Top Rock 90, e dos músicos Elayne Leonel, Yuri e Guto Cavalcante. Tudo a partir das 18 horas.

Moradia

Com aval da presidente Gilvana Gayoso, uma equipe da ADH estará hoje em Joaquim Pires para levar esclarecimentos aos mutuários daquele município. São 54 famílias que receberão orientações sobre os contratos para aquisição das casas do conjunto habitacional “Pôr do Sol”. A equipe estará em São Pedro do Piauí, na quinta-feira, com o mesmo objetivo para o Residencial das Marias. De acordo com a diretora-geral da ADH, Gilvana Gayoso, neste ano, o grande desafio é acelerar a regularização fundiária dos imóveis construídos pelo governo. “A regularização fundiária é necessária em todo o estado. Estamos trabalhando para agilizar esse processo”, explica a diretora.

Matinais do Iate

Presidente Gilson Vasconcelos organizando com carinho e esmero as matinais carnavalescas do Iate Clube de Teresina, dias 23 e 25, no grande carnaval do clube. A animação ficará por conta de Peinha do Cavaco e Banda Balancê. Destaque para o tradicional concurso de fantasias mirim.

Nivers

Na lista dos aniversariantes de amanhã, o empresário Nilo Angeline... Na quinta-feira, Alda Neiva Veloso, José Caddah e Graciete Torres... Na sexta-feira, 21, os parabéns vão para a empresária Cláudia Maria de Macêdo Claudino... No domingo, 22, cumprimentos para Iza Maria Madeira Almeida (esposa de Osmar Júnior), e Zelita Marina (colunista gaudéria de Novo Hamburgo – RS).

Corso

Na qualidade de repórter desta coluna, Raquel Jales resumiu: “O Corso Alphaville, muito bom; só gente bonita, elitizada e conhecida. Praticamente toda a elite estava lá. No corso de Teresina, muitos políticos, muita gente desconhecida... O Corso Alphaville cada ano que passa. Cresce mais. O corso de Teresina, eu acredito que deu uma caída”.



O diretor José Aírton Soares deu as boas-vindas aos novos alunos da Faculdade Cesvale em evento solene na semana passada.







Na sexta-feira, quem trocou de idade foi o oftalmologista Eduardo Cruz, ele que é especialista em catarata e lentes de contato e faz parte da equipe gabaritada do Hospital Francisco Vilar.







Empresária Cláudia Claudino é aniversariante da sexta-feira. Passa a data em Teresina quando ganhará bonita homenagem dos funcionários da Guadalajara e, em particular, do pai João Claudino Fernandes, e dos filhos João Cláudio, Lívia e Daniele.







Na qualidade de presidente do Sindicato dos Engenheiros do Piauí, Florentino Filho esteve em Brasília participando do 9º Encontro de Líderes Representantes do sistema CONFEA / CREA / e MÚTUA, evento importante da Engenharia nacional. Com ele na foto, o diretor da FNE, José Aílton, de Alagoas.







Advogados Ceiça Melo e Sebastião Júnior, belos e animados, no Corso Alphaville.







Médico Hilton Cordeiro, referência em pediatria no Piauí, ainda sendo cumprimentado pelo aniversário dia onze. Ele é muito querido!







Ontem, Liana e Pedro Portela Filho completaram 25 anos de casados – Bodas de Prata.





Papo em Dia

DE BEM com a vida, o ex-secretário de segurança do Piauí, Antonio José Moraes, agendando o período carnavalesco em São Paulo onde, com sua Teresinha, esticarão até o litoral paulista onde curtirão as belezas de Ubatuba.

ANIVERSARIANTE do Primeiro de Abril, professor José Amâncio agendando passar a data em Paris. “Quero comemorar meus 60 anos em alto estilo”, emplacou ele que nos próximos dias recebe seu diploma de Doutor em Geografia, concluído pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

APRECIADORA de produtos orgânicos vindos da roça e hortas, a empresária Regina Bezerra é sempre vista no mercado do Mafuá aonde frequentemente vai para comprar pequi, que ela adora.

NO corso de Teresina, a apresentação do cantor Avine Vine se notabilizou pela enxurrada de palavrões que ele pronunciava a todo instante. Não bem adequados para os ouvidos de quem estava lá com a família.

ADVOGADA Amparo Rodrigues Lima, presidente da Associação das Advogadas Civilistas, já se movimenta para celebrar a Mulher Advogada no Dia Internacional da Mulher. O evento dela está virando tradição no meio jurídico!

JOÃO NETO, que não é bobo e sabe o que é bom, agendando o carnaval no eixo Olinda-Recife. Ele continua eficiente no setor de marketing da Houston Bike.

SOB protesto da maioria dos que votaram nele, o deputado estadual Marden Menezes está com projeto para conceder título de cidadão piauiense ao cantor Wesley Safadão. O motivo é que o deputado é fã do cantor.

REGISTRAMOS com profundo pesar o falecimento dos amigos Lulu Maravilha (estilista e carnavalesco), e Ubiraci Sabóia (jornalista). Deixam a vida sob aplausos!