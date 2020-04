Ação solidária

A diretora da ADH, Gilvana Gayoso, destinou 1 milhão de reais para a compra de cestas básicas e kit’s de limpeza para serem distribuídos a várias cidades do Piauí. É a contribuição dela no auxílio às pessoas carentes que estão em estado de necessidade devido à pandemia do coronavirus.

Vacina no Teresina Shopping

A campanha de vacinação contra a gripe está com um ponto no Teresina Shopping, das 10h às 16h. O Drive Thru da vacina estará instalado no Edifício Garagem (G1) do Shopping. O acesso é ao lado do Bosque, em frente ao estacionamento onde funciona a Praia de Verão.

Live do Léo Xenhenhem

O Iate Clube de Teresina, em ação conjunta com a Banda Xenhenhem, através do cantor Léo Xenhenhem, o Lions Clube e o Grupo de Maçonaria Cruzeiro do Sul promoverão uma live beneficente no próximo sábado, 25, a partir das 11h da manhã, diretamente da sede do Iate Clube. O intuito é arrecadar alimentos, itens de higiene pessoal e doações para serem distribuídas às famílias da capital que estão em situação de risco devido à pandemia do novo Coronavírus. Esta ação solidária é uma forma que essas entidades encontraram para exercerem o seu papel social em meio à crise que vem assolando todo o Mundo.

Hospedagem para médicos

O empresário Manuel Arrey Oliver disponibilizou um de seus hotéis, o Fórmula Arrey Hotel, em Teresina, para a hospedagem gratuita de até 200 profissionais da saúde que estão na linha de frente de combate à Covid-19 nos hospitais da capital que estão evitando voltar para casa.

Noventa anos

Quem aniversaria na sexta-feira, 24, completando seus 90 anos de vida, é o ex-presidente José Sarney. Nascido em Pinheiro, Maranhão, José Sarney de Araújo

Costa presidiu o Brasil de 1985 a 1990. O aniversariante também é escritor, tendo escrito os livros Saraminda, O Dono do Mar, e Norte das Águas. Com a esposa Marly, teve três filhos: Roseana, Fernando, e José Sarney Filho.

Auxílio do governo

O Sistema OCB/SESCOOP-PI, presidido por Arimatéa Costa, oferece a partir desta quarta-feira, 22 de abril, das 9h às 13h, plantão de atendimento para orientar taxistas, catadores de materiais recicláveis e agricultores familiares... O atendimento quer garantir orientação sobre as formas de inscrição e recebimento do auxílio emergencial de R$ 600,00 a ser pago pelo Governo Federal. Informe-se: (86) 3225-4444.

"A noite de domingo, 19 de abril, vai ficar marcada em minha vida". A mensagem que Maria Hilda Monteiro me passou informando o falecimento de dona Teresinha Machado me partiu o coração. Teresinha, uma amiga querida que conheci em 1993. Uma mulher bonita, elegante no tratar e no trajar, meiga, discreta, justa, amiga e carinhosa. Em junho de 2006, ela foi capa da nossa Revista Top News, e isso me deu muito orgulho. Nascida Teresinha de Jesus Araújo Lima, era natural de Campo Maior (PI), formada em Biologia e Direito, ambos pela UFPI. Era Advogada Procuradora do Estado do Piauí. Casada com o saudoso Antonio Machado Lima, deixa quatro filhos: Suzane, Eduardo, Ticyanne e Tanyelle. É com muita tristeza no coração que hoje tenho que dizer Adeus à querida e inesquecível amiga. Vá em Paz!





O cirurgião plástico William Machado, de forma provisória, durante esse período de pandemia, realiza atendimento por telemedicina. As consultas online são uma medida para promover a segurança dos pacientes e profissionais. O agendamento é realizado pelo Whatsapp (86) 9 9829-6475.







José Raulino Castelo Branco Filho, um dos maiores nomes da contabilidade no Piauí, recebendo homenagens por conta do Dia do Contabilista, no sábado, 25.







Álvaro Mota, é aniversariante do próximo sábado, 25. Ele é advogado consagrado na advocacia piauiense!





Papo em Dia

HOJE, Dia Mundial da Oração Pelas Vocações, aniversaria o jovem Felipe Freitas Castro, filho da empresária Patrícia Freitas.

NA quinta-feira, quem troca de idade é a deputada federal Iracema Portela. Com ela, na data, também aniversaria Antonio Dib Tajra Filho.

AMANHÃ, quem estará de aniversário é a festejada Darnel Brito. Muito querida em nossa sociedade.

FUGINDO de programação televisiva apocalíptica que passa o dia contando mortos, eis que me deparo com um programa maravilhoso e sadio, na TV Antares. Na verdade é uma novela, e se chama DIÁRIO DE LULI, que foi produzida e filmada aqui no Piauí com atores piauienses, eminentemente educativa. Fiquei surpreso com a alta qualidade da produção que, inclusive, recebeu recursos da Ancine.

PROJETO de Lei da deputada Teresa Brito, estabelece diretrizes sobre a composição da alimentação hospitalar de hospitais públicos e privados do Piauí. Ela, lutando dia e noite, pela melhoria da Saúde no nosso estado!

SANDY, Júnior, Chitãozinho, Xororó, e Lucas Lima, gravaram um vídeo pedindo doações em dinheiro para o Hospital de Clínicas da Unicamp, de Campinas (SP). Resultado: Foram detonados na internet. Foram chamados de muitas coisas, inclusive de caras de pau. “Tão ricos e pedindo dinheiro ao povo que está passando fome, porque não ajudam eles mesmos?”, detonou uma fã. Coisas do coronavirus!

BRASÍLIA hoje está completando 60 anos de fundação. O aniversário da Côrte será comemorado com um festival on line. Evento reúne 38 atrações. Programação vai de yoga em casa e culinária, até shows com Nando Reis, Hamilton de Holanda e Oswaldo Montenegro, entre outros convidados.



Aflitos Cardoso, Maria Hilda e Teresinha Machado (que nos deixou no domingo e deixou uma semente linda no coração dos amigos, e muitas saudades).







Leonardo Soares e o filho Leonardo Filho. Ele, como Diretor Pedagógico da Faculdade Cesvale, tem feito todo o esforço para a continuidade das aulas on line na instituição.







Karina Araújo e o esposo Robson. Ela, muito atuante, é nome de ponta do Democratas a nível nacional.