A abertura do restaurante do Iate Clube de Teresina já tem data marcada

MELHORIAS NO IATE CLUBE

O Comodoro do Iate Clube de Teresina, Gilson Vasconcelos, vem sendo muito elogiado pelas reformas no clube. Da fachada ao restaurante, revestimento cerâmico da entrada, muitas mudanças têm sido feitas para melhoria, beleza e conforto dos sócios. Como grande visionário, Gilson está empenhado agora na construção de uma Torre de Transmissão para os eventos futebolísticos que acontecem no clube. Ao contrário da maioria, o Iate, com gestão eficiente, foi um clube que se renovou e melhorou nesta pandemia.

NIVERS

Na lista dos aniversariantes de hoje, o professor PEDRO MENDES RIBEIRO (ele que é um dos maiores entusiastas do repentismo no Piauí)... Ontem, 28, trocaram de idade, BEATRIZ RAULINO de Oliveira Bastos e o Padre TONY BATISTA (que realizou o Arraiá do Seu Tunico em forma de live com arrecadação para a construção da Igreja de São José)... No domingo, que aniversariou foi MÁRCIA SOARES, do Granf Clube de Teresina, ela que é Psicóloga e professora de inglês!... Atriz MARINA RUY BARBOSA, a Íris da novela Império, aniversaria amanhã quando completa 24 aninhos de idade... Bons ventos a todos!

PRÁTICA JURÍDICA

Após período fechado por causa da pandemia, o Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Cesvale foi reaberto. O Núcleo funciona em parceria com o Tribunal de Justiça do Piauí e proporciona a vivência, a prática jurídica, em suas mais variadas formas, incluindo prática jurídica simulada e real aos alunos que são acompanhados por professores experientes e capacitados. Dentre as práticas jurídicas vivenciadas pelos alunos, no NPJ, estão a Mediação e Conciliação.

NA DEFESA DO PISO SALARIAL DOS ENGENHEIROS

Através do Jornal do SENGE, o presidente ANTONIO FLORENTINO FILHO, repudiou a Emenda à Medida Provisória nº 1.040/2021. Esta Emenda propõe a revogação da lei 4.950-A que estabelece o salário mínimo profissional dos engenheiros e outras categorias tecnológicas e da saúde... As entidades de engenharia estão unidas em movimento para que a proposta do deputado paulista, Alexis Fonteyne (Novo/SP), autor da Emenda, seja derrubada, pois a Medida Provisória foi aprovada último dia 26 na Câmara Federal e visa “a desburocratização para aumento de competitividade e modernização do ambiente de negócios no país”. Desse modo, o SENGE-PI está no combate a esta Emenda que ataca o piso salarial dos engenheiros.

MAIS DIFÍCIL AINDA!

A prova do Exame da OAB, no próximo ano, deverá abranger 21 disciplinas. Atualmente são 17 disciplinas. As novas disciplinas a serem questionadas na primeira fase do Exame da Ordem, são: Direito Previdenciário, Eleitoral, Financeiro e Digital. Há também a possibilidade de aumentar o número de questões de 80 para 100, mas o aumento do número de questões, por enquanto, não está certo.

PROJETO QG DA LUTA

O médico radiologista RÔMULO LAGES esteve em visita às novas instalações do projeto social QG da Luta, no Clube do Marquês de Paranaguá. O projeto, por ele apoiado, ensina JIU JITSU a crianças e adultos nos mais variados bairros de Teresina e já revelou campeões. Os atletas Eduardo Alves e Tammy Tavares, por exemplo, foram campeões na última semana no Rio Grande do Sul. Orgulho para o médico!

Papo em Dia

NÃO é recomendável usar roupa preta sob o sol... O jornalista e escritor Artur Xexéo – Jornal O Globo e Globo News – nos deixou no domingo. Ele tinha 69 anos e estava internado em uma clínica no Rio de Janeiro. É a mudança de geração!

YASMIN Brunet foi impedida de entrar no Japão durante as Olimpíadas de Tóquio. É que ela é esposa do surfista Gabriel Medina que participará dos jogos e queria acompanhar o marido nas competições cuidando da alimentação do atleta surfista. Yasmin foi impedida de viajar pelo COB – Comitê Olímpico Brasileiro. “Apenas profissionais da área técnica podem acompanhar os atletas”.

FOI muito triste ter visto a polícia se abraçar e comemorar a morte de Lázaro Barbosa. A comemoração deveria ser pela prisão e nunca pelo abatimento, pela morte do acusado.

O NOVO decreto do governo do Piauí permite aglomerações com até 100 pessoas. Entrou em vigor ontem e vai até dia 4 de julho. Nesses eventos não é permitido dança a dois. Os shopping funcionarão de 12 às 22 horas.



Gilson Vasconcelos não para de fazer melhorias no Iate Clube de Teresina. Ele tem sido aplaudido por isso!







Zelita Melo é a nova presidente do filantrópico Lótus Clube de Teresina. Ela vai presidir as ações do clube no biênio 2021/2023. A eleição aconteceu pela internet.







Dedicada aos estudos e tendo como meta ser uma grande médica, Beatriz Costa Haiashi está cursando Medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, para orgulho da mãe, Jeannie Valéria Gonçalves Costa (que é médica nefrologista), e da avó, Concebida Costa (que é Assistente Social do DNOCS). Beatriz sendo orgulho para a família por sua dedicação à Medicina!







Auditora Fiscal da Receita Federal, Joice de Farias Viana Nunes é aniversariante da quinta-feira. Vai ganhar cumprimento especial do seu tio advogado Luiz Gonzaga Soares Viana. E também das amigas do Granf Clube de Teresina do qual é sócia.







Flores, abraços e carinho sem ter fim para Raquel Vilar que troca de idade nesta quinta-feira.







No sábado, 3, quem aniversaria é Eliane Nogueira que ganhará homenagem virtual das sócias do Clube do Chá do qual é sócia. Eliane que também é suplente do senador Ciro Nogueira, seu filho, de quem ganhará abraço especial.





