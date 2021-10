Expoapi

A 70ª Exposição Agropecuária do Piauí – EXPOAPI – será realizada de 5 a 12 de dezembro, no Parque de Exposições, em Teresina. Dentre as atrações cantantes, a Banda de forró, Calcinha Preta, e a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano. A Prefeitura de Teresina é uma das parceiras do evento.

Nivers

Hoje é dia de enviar flores para a professora e escritora Lisete Napoleão Medeiros que está de aniversário... Amanhã, quem aniversaria é o bancário aposentado do saudoso BEP, Paulinho Ferreira... Na quinta-feira, 21, é dia de parabéns para a elegante Maria dos Remédios Nery, e para o médico Délson Castelo Branco Rocha... No próximo sábado, dia 23, quem aniversaria é o Rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, nosso querido Pelé... Feliz cumpleaños e Bendiciones a todos, como se diria em espanhol...!!!

Quinto constitucional

A eleição para o preenchimento da vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí, pelo Quinto Constitucional, acontecerá dia 06 de novembro, de 10 às 18h30min, na sede da OAB Piauí. Uma das candidatas com mais experiência forense que concorre à vaga é a advogada Amparo Rodrigues Lima.

Miss Brasil

O concurso Miss Brasil 2021 será realizado dia 7 de novembro próximo a bordo do navio de cruzeiro MSC Preziosa. O embarque será em Salvador, com desembarque em Santos SP. Este ano as candidatas foram escolhidas pela internet através de inscrição no site do concurso. O confinamento começa dia 2 de novembro. Dentre os prêmios para a nova Miss Brasil, dentre outros, uma bolsa para um MBA e 50 mil reais. Dentre as atrações, show do cantor Luan Santana. A eleita disputará o 70º Miss Universo, a ser realizado em Éilat, Israel.

Funcionamento Teresina Shopping

HOJE, Dia do Piauí, o Teresina Shopping funcionará em horário normal, das 10h às 22h, conforme Lei Estadual que antecipou o feriado para o dia 18 de março de 2021. O Big BomPreço funciona das 08h à 22h, Smart Fit das 06h às 22h e Cinemas Teresina com bilheteria a partir das 13h30.

Para os amantes do cinema

Chegam ao "Cinemas Teresina" nesta semana os lançamentos “O Último Duelo”, “Halloween Kills - O Terror Continua” e “Amarração do Amor”. O novo drama de Ridley Scott, “O Último Duelo”, traz um elenco estrelado com Jodie Comer, Adam Driver, Matt Damon e Ben Affleck nos papéis principais. No terror “Halloween Kills” Michael Myers volta em busca de vingança contra Laurie Strode. Já na comédia nacional “Amarração do Amor”, Bebel e Lucas só querem um casamento simples, mas as diferenças religiosas entre suas famílias faz tudo parecer difícil. O Cinema Teresina funciona todos os dias com bilheteria aberta a partir das 13h30.





A loja da Lacoste, no shopping Riverside, após reforma, reabriu as portas ontem. A loja tem agora o novo conceito Le Club Evolution. A equipe Lacoste, a nível nacional, veio a Teresina para dar treinamento para a equipe local. A loja está linda!



Marcela Pessoa com o esposo Álysson Macedo, e os filhos José Aírton Neto e Teresa Pessoa Soares, na inauguração da nova Lola Lacoste no shopping Riverside.

Papo em Dia

UM surto de Covid-19 no time do Bragantino fez com que a equipe fosse desfalcada de cinco jogadores titulares para enfrentar o Ceará, em Fortaleza, no domingo. Isso mostra que a pandemia não acabou, muito pelo contrário, as pessoas precisam continuar se cuidando e se protegendo contra essa doença mortal.

NO domingo, quem aniversariou foi o Padre Amadeu Matias, novo Pároco da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima... Comemorou com a comunidade os seus 61 anos de idade... Raquel Jales e seu namorado, Érico Luiz, estiveram abraçando o reverendo.

MAJOR Diego Melo, com grande aceitação, foi reeleito presidente da AMEPI – Associação dos Oficiais Militares do Estado do Piauí. Ele, ontem, estreou como comentarista do programa “Realidade Piauí” pela TV Piauí, que se propaga pela internet.







Por conta do Dia do Médico, hoje destaco o grande profissional da medicina, Maurício Henrique Marques. Os médicos sempre foram muito importantes, mas durante esta pandemia do coronavírus, eles foram os profissionais mais importantes para a sobrevivência de toda a humanidade. Gratidão a todos os profissionais da medicina!







Na semana passada, João Henrique de Almeida Sousa recebeu o título de Cidadão Picoense. O título foi iniciativa do vereador Francisco de Assis Pio da Silva (Titico), já falecido. Na foto, JH está entre Júlio Rodrigues e Abelardo Linhares. A solenidade foi muito prestigiada!







Pelo Dia do Médico, ontem, também destacamos o ortopedista Marcelo Paulo, especialista bem conceituado em cirurgia da coluna vertebral e traumatologia. Para orgulho dos pais, Eugênia e Antonio Florentino Filho.







Paulinho Ferreira, aniversariante destaque de amanhã, já recebendo cumprimentos da interminável lista de bons amigos de Teresina e União. Ele que é amigo dos seus amigos. Nesta foto, ele está em Roma, em uma de suas viagens pela Europa.







Ana Melo, Myrian Demes Chaib, Vânia Guerra Pereira da Silva, Teresa Alencar Rebelo, Alice Castelo Branco, e Francisca Aragão, na reunião do Clube do Chá anfitrionada por Myrian Demes no Pecorino.





