Teresina Shopping realizou a final da 3ª edição do Festival CANTHE

Emoção, talento e muita energia marcaram a noite de apresentação. Com seu gingado mulato brasileiro, Ana Tossano foi a grande vencedora da edição e recebeu R$5 mil + um fim de semana em hotel no litoral piauiense. Em segundo lugar ficou Maria Luiza que ganhou R$3 mil, já Clara Gomes comemorou o 3º lugar com a premiação de R$2mil. A final do CANTHE ainda contou com a presença dos jurados locais Lilly Araújo, Lázaro do Piauí e Sérgio Matos para a seleção dos três melhores colocados.







Casamento vip



Maria Teresa vai se casar com Guilherme, no dia 21 de setembro, em São Paulo, na igreja de Nossa Senhora do Brasil, na capital Paulicéia. Em seguida, receberá convidados e familiares no chic Buffet França. A noiva é filha do casal de amigos Valter Alencar e Adriana Fortes.

Paris

Marius Aguiar está em Paris, na França, com sua avó materna Carola que mora na Holanda.









Nonato Castro, que é o diretor da Equatorial, vai a nossa caranguejada

Nomes

Nonato Castro, que é o diretor da Equatorial no Piauí, vereadora Pollyana Rocha, vereador Edson Melo, Hélio Melo e sua namorada, promotor Anchieta Mendes, professor Edmar Rodrigues, advogado da União Francisco Almeida e a querida Socorro Barreto estão com seus convites da nossa caranguejada em mãos.



Promotor Anchieta Mendes e o amigo advogado, da União Francisco Almeida, também pontificaram em nosso evento







Grandes amigos Socorro Barreto e o professor Edmar Rodrigues também vão a nossa caranguejada

Feira



A próxima feira de antiguidade acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de setembro, das 9h às 20h, no salão paroquial da igreja de Nossa Senhora de Fátima.

Sampa



O querido Fernando Oliveira está em Sampa, ele foi a trabalho. É de praxe.

Tutelar

Promete ser das mais disputadas as eleições para o preenchimento das vagas dos Conselhores Tutelares de Teresina, que são vinte. O pleito acontecerá dia 6 de outubro e os eleitores de Teresina podem votar nos seus candidatos nas respectivas zonas eleitorais. Cada Conselho Tutelar é composto por cinco membros.

Disputa

Nos municípios piauienses, a eleição para conselheiro tutelar tem se confundido com pleito eleitoral devido à influência de políticos que têm mandato. O Ministério Público precisa está de olho nessas articulações.

No PT

O deputado federal Assis Carvalho confirmou sua liderança dentro do Partido dos Trabalhadores. Sua reeleição para presidir o diretório estadual foi confirmada na eleição dos delegados no último final de semana. Ele obteve a maioria dos delegados.

Seminário

O advogado e presidente da Academia Piauiense de Letras, Nelson Nery Costa, esteve presente na segunda-feira, 09 de setembro, no Seminário “Piauí: trajetória e transição econômica”. O seminário ofereceu uma ampla discussão sobre a evolução recente, a situação atual e as perspectivas do desenvolvimento econômico do Piauí e contribuir para a qualificação do debate sobre as transformações, avanços, impasses e perspectivas desse desenvolvimento econômico no Estado.

Caranguejo a gosto

Tudo pronto, só falta acontecer a nossa 8ª caranguejada do BL, dia 28 de setembro, no Iate Clube de Teresina. a nossa caranguejada terá música ao vivo e muito mais.





A querida vereadora Pollyanna e Hélio Melo com passaporte em mãos para a nossa caranguejada