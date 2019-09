A Audax lançou sua nova coleção de bicicletas para 2020 com mais de 36 modelos para todos os tipos de amantes do ciclismo. A Audax Bike Day tem sede em Teresina e o evento contou com presenças de mais 300 convidaos, além de grandes veículos de comunicação especializados no mundo das bicicletas.



Nomes



Já confirmaram suas presenças na nossa próxima promoção Delegada Anamelka, os vereadores Gustavo Carvalho, Enzo Samuel, Edson Melo, Inácio Carvalho, Samuel Silveira, Pollyana e Venâncio Cardoso.

Assumiu

O advogado San Martins Linhares assumiu o cargo de Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente no Piauí.

O verador Enzo Samuel vai a nossa caranguejada



Em Sampa

O Médico Gilberto Albuquerque, atual diretor do Hospital Getúlio Vargas, está em São Paulo foi participar de um curso sobre medicina.

Gente

Paulo Ribéns e João Neto, os mencionados da Audax e Huston, é o que se pode chamar de competência no que fazem, são organizados e aplicados.

A linda e elegante delegada Anamelka com seu convite em mãos



Preparo

O amigo Chiquim do Caranguejo é quem vai preparar nossa caranguejada dia 28 de setembro no Iate Clube de Teresina.

Frase

Arrependimento não é quando você chora, é quando você consegue mudar.





Os queridos vereadores de Teresina Inácio Carvalho e Gustavo Gayoso vão ao evento em boas companhias



Comércio



O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI) informa que, por conta do feriado do Dia da Independência do Brasil, as lojas do Centro estarão fechadas no próximo sábado, 07 de Setembro. As atividades retornam normalmente na segunda-feira (09), a partir das 8h

Este BL e o empresário João Claudino Júnior. Ele é o grande anfitrião do evento