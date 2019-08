Armazém Paraíba é um dos apoiadores do Criança Esperança

Esteve



Diego Oliveira esteve em São Paulo foi a serviço do Grupo Geraldo Oliveira, de onde é sócio proprietário.

Retorno

O coordenador de Comunicação do governo do Estado, Allisson Bacelar esteve em São Paulo e hoje acompanha o encontro dos governadores do Nordeste em Teresina, que tem como anfitrião o governador Wellington Dias.

Palestra

A advogada Lara Selem, que também é consultora, realiza palestra hoje em Teresina sobre Estratégias de contratação de advogados e questões societárias, o evento será às 11h com reunião almoço no Luxor Piauí.

Um que profissional

Lançamento

Foi lançado ontem em Teresina, no Procon Municipal, o material publicitário e projeto Piloto de Educação nas Escolas. O prefeito Firmino Filho foi ao evento.

Vão

O casal, Juiz Almir Abib Tajra e sua esposa Edna Tajra vão para a Europa em outubro.

Niver

De aniversário hoje, o conselheiro Kleber Eulálio, Geraldo Lages e Sonia Holanda.

HUM, hum

Gente que vai às festas e depois fica reclamando do preço. Gente! Se não pode não vai. Tem aquela velha frase: quem não pode se sacode. Tem gente que não se manca mesmo, que está nos lugares só para aparecer. Parece aquela velha dos vasos e das louças, ou seja, cacarecos, mesmo.

Baile

Amanhã no Sesc Ilhota vai ser realizado Bolero Baile, com Otávio César e Pedrinho Araújo.

Esperança

No último final de semana foi realizada mais uma edição do Criança Esperança, campanha de mobilização social para ajudar crianças e adolescentes, promovido pela Globo e UNESCO. O Armazém Paraíba é um dos apoiadores do projeto que beneficia milhares de jovens em todo o país.





O advogado Álvaro Mota Presidente do Cesa Piauí, com a advogada Lara Selem que também é consultora especialista realizam palestra hoje às 11h para advogados, com o tema “Sociedade de Advogados”









O juiz, Almir Abib Tajra, com seu neto Vinicius Tajra recebendo o convite da nossa tradicional caranguejada







O querido Diego Oliveira, a todo vapor, ele que hoje troca vivências com jovens e adolescentes juntos á nomes de Pessoas de Sucesso, entre os convivas Miro Pereira, Marcos Mazulo, Cafira Foz, e o nosso amigo Christhian Sousa







A nossa conterrânea Lorana Magalhães está na final do Master Chef. Salve, salve





Parabéns para Mateus e Mariana, filhos da jornalista e amiga Milena Orsano. Eles que apagam mais uma velinha na semana





Elí Araújo e Julia Faria com o titular desta salada, para o de tudo um pouco