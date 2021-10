Vavá Ribeiro comemora 30 anos de carreira com show no Theatro 4 de Setembro

Divulgação

A Miss Piaui Globo 2021 - Gabi Lustosa reuniu amigos e parceiros para comemorar o título de Miss Brasil Petite 2021. O evento aconteceu em casa noturna da zona leste.

Divulgação

A cantora Elba Ramalho é atração do Projeto Seis & Meia, dia 20 de outubro, no Theatro 4 de Setembro. O público será limitado, respeitando o decreto estadual.

Divulgação

A quinta-feira (07) o amigo Gilson Vasconcelos que completou mais um ano de vida. A comemoração foi restrita aos filhos, esposa Zuíta Vasconcelos e familiares. Gilson Vasconcelos é o atual Comodoro do Iate Clube de Teresina. O clube social mais chique da atualidade na cidade.

Rossana Sulzer



A amiga Gilka Marinho Viana festejou bodas de ouro (50 anos de casamento) com seu esposo, o advogado Luiz Gonzaga Viana. A celebração foi conduzida pelo Padre Luís Eduardo. A coluna deseja toda felicidade nesta renovação de votos de amor. Os clicks são da fotógrafa Rossana Sulzer.

Divulgação

O atleta José Lobo comemora mais uma vitória no ringue. Lobo ganhou mais um campeonato realizado no Ginásio Principal na cidade de Coelho Neto no Maranhão, na categoria até 75k, na modalidade K1 Kickboxing.

A diretora administrativa e financeira do Sistema O DIA de Comunicação, Tânia Miranda aniversariou nesta sexta-feira (08) e ganhou mimos e carinho do esposo Valmir Miranda, dos familiares e amigos. Tânia é madrinha do Outubro Rosa, campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

ABRE ALAS 2022

O Programa Abre Alas completa 19 anos em 2022 e será transmitido ao vivo pela O DIA TV, afiliada da RedeTV! no Estado do Piauí. O Abre Alas se tornou um verdadeiro sucesso de audiência e entrou para o calendário de eventos do carnaval. O programa mostra a festa nas principais cidades do interior do Piauí, em uma super estrutura. O programa Abre Alas estreia no dia 29 de janeiro de 2022, através do canal 23.1.

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO

O Fórum de Hospedagem e Alimentação do Nordeste (FHAN) 2021 vai ser uma das atrações da HFN - Hotel & Food Nordeste, de 3 a 5 de novembro no Centro de Convenções de Pernambuco. Serão três palestras por dia com os principais nomes do setor no Brasil e América Latina. Os 11 especialistas abordarão tendências, marketing, inovação, contratação no pós-pandemia e muito mais.

DIA DAS CRIANÇAS

As vitrines das lojas já apontam a chegada da terceira data mais movimentada do varejo. O índice positivo de vendas do Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12 de outubro, fica atrás somente do Natal e Dia das Mães. E a expectativa este ano, de acordo com o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI), é que o comércio local atinja melhores vendas nos dias que antecedem a data e comparado ao mesmo período do ano passado.

FLORESCER

As atividades presenciais das crianças atendidas nas três sedes do Serviço Florescer da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres (SMPM) retornaram segunda-feira (4). As atividades acontecem no bairro Matadouro (Zona Norte), Alto da Ressurreição (Zona Sudeste) e no Povoado Salobro (Zona Rural).

PIAUÍ RIO

Já pensou em pegar o Bondinho Pão de Açúcar e desembarcar no Piauí? Essa é a proposta do Sebrae no Piauí que a partir de 14 de outubro realiza a ação Piauí Rio, no Rio de Janeiro, evidenciando para cariocas, fluminenses e visitantes da cidade maravilhosa as belezas naturais e culturais do Piauí. No Bondinho Pão de Açúcar, durante cinco dias, funcionará a Mostra “Piaí, Piaqui, Piauí”, com curadoria do renomado diretor artístico Marcello Dantas, que concebeu o projeto com foco em promover uma completa experiência sensorial pela natureza, cultura, gastronomia e artesanato piauiense.

VACINAÇÃO

A partir desta terça-feira (12) até sexta-feira (15) os idosos de 80 anos e mais poderão comparecer aos pontos de vacinação, para receber a dose de reforço da vacina contra COVID-19 em Teresina. Não se esqueça de levar a documentação necessária: Cartão de vacinação; Documento de identificação com foto; CPF ou Cartão do SUS. A vacina usada será a Pfizer.

SHOW

Dia 21 de outubro (Quinta-feira), às 19:30h, acontece grande show de 30 anos de carreira do cantor e compositor Vavá Ribeiro no Theatro 4 de Setembro. Participação de Anderson Rodrigues, Zé Quaresma, Soraya Castello Branco, Flávio Moura, Luciano Santos, Adelino Frazão, Paula Milena, Janela Lateral e Luiz Paulo Cochá.

PITADAS & PALPITES

# A Abraccone – Associação Brasileira de Comunicadores e Colunistas Sociais do Norte e Nordeste prepara lançamento de portal de notícias. O novo veículo de comunicação da entidade pretende divulgar ações dos associados nos estados.

# 12 de outubro: Hoje é um dia de muita fé e desejamos que Nossa Senhora Aparecida sempre nos abençoe, nos guarde e nos cubra com seu manto de amor.

# Edno Moura foi empossado na segunda-feira (04), como novo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Piauí. Edno Moura é procurador do trabalho desde agosto de 2007.

# A marca piauiense Colchão Onix participou da FEMOPE – Feira de Móveis de Pernambuco realizada no período de 30 de setembro a 02 de outubro no Polo Caruaru em Caruauru (PE).

# O Hotel Fazenda Portal da Amazônia (@portaldaamazonia) preparou um pacote para o Dia das Crianças com café, almoço e jantar. Inclusa entrada no clube e nas atividades recreativas e esportivas de uso comum.

# Quer aparecer na nossa coluna: Entre em contato com nossa equipe atráves do whatsapp: (86) 98105-8236 ou email: [email protected]