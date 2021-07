Vania Guerra Pereira e José Wilson comemoram 55 anos de casamento

Dia 10 de julho é o dia dela, da pizza! Sem sombra de dúvidas, o prato é um dos preferidos dos brasileiros. O disco de massa coberto com molho de tomate e recheado com ingredientes variados faz parte do cardápio de domingo — e de outros dias — de inúmeros lares.

Neste sábado (10) é comemorado o Dia Nacional da Pizza. No registro humorista potiguar Tiago Dionísio (@tiago_dionisio ) gravando vídeo para a Pizzas Bouder em Teresina. Tiago conta com mais de 2 milhões de seguidores. É um fenômeno!

MISS MARANHÃO GLOBO 2021

O publicitário e apresentador de TV, Marcos Davi assumiu a Coordenação Estadual do Miss Maranhão Globo, as inscrições, que são gratuitas para o concurso, já estarão abertas, a partir de segunda-feira (12/07) e vão até o dia 31 de julho. As seletivas estaduais vão acontecer dias 11 e 12 de agosto e a final será no dia 25 de agosto, ambas no Rio Poty Hotel – São Luis e o concurso vai eleger a representante do Maranhão para a edição nacional, com previsão para acontecer no mês de setembro em Brasília-DF.

FESTMÓVEIS SOCIMOL

O maior festival de móveis está chegando. O Fest Móveis Socimol acontece de 15 a 17 de julho com vendas presencial e on-line. Os clientes poderão adquirir os melhores produtos pelo site https://festmoveis.com.br/ ou agendar sua compra de forma presencial. Na edição 2021 do Feirão todos os produtos como colchões e estofados estarão com preços imperdíveis e muitas facilidades. As compras podem ser parceladas em até 10x em todos os cartões. Para os clientes que preferem comprar de forma presencial é possível agendar o atendimento a partir do dia 05 de julho por meio do site:https://festmoveis.com.br/. O Fest Móveis presencial acontece na Socimol: Av. Pedro Freitas, N°4000, Bairro Tabuleta. Além do site, a empresa ainda disponibilizou os canais de atendimento para suporte e dúvidas na hora da compra: 3131-6300 e WhatsApp (86) 99921-3936.

VIAGEM X AMOR

Em janeiro deste ano, a Booking.com realizou uma pesquisa com mais de 28 mil viajantes para descobrir do que mais eles sentem saudade e o que estão dispostas a abrir mão para voltar a viajar. Questionados sobre o que preferem vivenciar neste ano, quase três em cada quatro (74%) viajantes do Brasil disseram que preferem viajar a encontrar o verdadeiro amor (empatados com os italianos), tornando-se a sexta nacionalidade (de 28 consultadas) que mais prioriza viagens a encontrar alguém especial.

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

A 2º edição da Maior Live em Administração Tributária já tem data marcada para acontecer em 2021 e acontecerá nos dias 22 e 23 de julho, totalizando 24 horas de evento. O objetivo é discutir temas contemporâneos e relevantes que impactam nas receitas tributárias, especialmente neste momento de pandemia da Covid-19. De acordo com a organizadora do evento, a advogada piauiense Stael Freire, essa é uma importante oportunidade de troca de conhecimento da área tributária para transmitir um material de valor para os participantes. As inscrições são gratuitas pelo Sympla (https://bit.ly/AMaiorLiveDeAdmTributaria-2-Ed

OUTLET

Garantir o presente mais que especial do papai de forma antecipada e presentear toda a família é possível. Com o Outlet Hot Teresina Shopping, lojas participantes estarão com descontos de até 70%. A ação acontece de 09 a 11 de julho. Todos os setores participam da promoção, por isso as opções de compra são inúmeras: setor de moda, calçados, eletrônicos, móveis, eletrodomésticos, perfumaria, acessórios e vários outros segmentos estarão à sua espera.

CARNAVAL

O diretor de Marketing da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Gabriel Oliveira David, anunciou que os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro no carnaval de 2022 estão confirmados. Nas redes sociais, o diretor também divulgou que o acordo firmado nesta quinta-feira (08) garante a realização dos desfiles dos próximos quatro anos (2022, 2023, 2024, 2025).

INGLÊS E ESPANHOL

Os guias de Turismo e condutores de todo o Brasil já podem se inscrever para concorrer a uma das 3,8 mil vagas disponíveis para qualificação em inglês e espanhol. Ofertados pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Instituto Federal do Tocantins (IFTO), os cursos objetivam aprimorar o atendimento prestado aos turistas estrangeiros no País, em especial na retomada das atividades. As inscrições vão até o dia 18 de julho e podem ser feitas gratuitamente aqui.

BIBLIOTECAS

Com a queda dos casos registrados de covid-19, bem como o número diário de internações e óbitos, a Prefeitura de Teresina (PMT), por meio da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC), resolveu marcar para a próxima segunda-feira (12), a reabertura das bibliotecas públicas municipais que funcionam em várias regiões da capital. Para esta ação, todos os espaços tomaram medidas que garantem o distanciamento social e ainda a instalação de totens de álcool 70% para que os consulentes possam higienizar as mãos antes de terem acesso aos acervos.

PITADAS & PALPITES

# A ABRACONE – Associação Brasileira de Colunistas do Norte e Nordeste prepara eleição para nova diretoria.

# Segundo a Folha de São Paulo, o PIX é o meio de pagamento instantâneo com a adesão mais rápida do mundo todo, ultrapassando a marca de R$ 1 trilhão em transações, seis meses após ser implementado pelo Banco Central.

# O cantor Vavá Ribeiro é um dos artistas que está na campanha do Grupo Matheus. O grupo é a maior rede varejista de alimentos do Brasil com atuação no Piauí, Maranhão e Pará.

# O quadro de gastronomia do Programa do Mariano agora leva o nome de “Na Cozinha com Mariano”. O programa estreia no dia 7 de agosto, às 13h, na O DIA TV, afiliada da RedeTV! no Piauí.

# A Universidade de Oxford, na Inglaterra, iniciou os ensaios clínicos para avaliar a segurança, tolerabilidade e imunogenicidade de uma nova vacina que age contra o vírus HIV.

