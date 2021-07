Tom Cleber e e Marquinhos do Pará apresentam show no Portal da Amazônia

Divulgação

Dia 20 de junho, a partir do meio dia, os cantores Tom Cleber e e Marquinhos do Pará se apresentam no Portal da Amazônia (Grupo Geraldo Oliveira).

Ainda é tempo de parabenizar o querido amigo Sandro Abrantes que comemorou mais um ano de vida. Sandro apresenta o programa Bom Gosto na TV Assembleia em Teresina.

DJ Lee (@djlee.t) fez participação durante o concurso Miss Piauí Globo 2021 no Theresina Hall.

Bryan Adams, músico e fotógrafo, irá fotografar o Calendário Pirelli 2022. O artista canadense deu a notícia por meio de seus canais de mídia social. "Tenho orgulho de ter sido escolhido como o fotógrafo do Calendário Pirelli 2022. Combinar fotografia e música para o 'The Cal™' é muito empolgante e, claro, terá algumas pessoas extraordinárias. Em algumas semanas, os shootings começarão. Estou emocionado", disse ele. O anúncio marca o retorno do Calendário Pirelli, que foi suspenso no ano passado em luz da emergência da Covid. Além de 2021, a história do 'The Cal™’ viu suspensões em 1967 e depois de 1975 a 1983.

As faixas de Miss Piauí Globo 2021 e Miss Teresina Globo 2021 foram produzidas pelo jovem Leandro Monteiro - graduando em design de moda pelo Instituto Federal do Piauí- IFPI. Leandro produz faixas de concursos de belezas no Brasil e exterior. São verdadeiras obras de arte. Puro luxo!

A psicóloga Roseliny Arruda é referência em psicoterapia na capital piauiense. Ela atende em uma Clínica especializada em terapias.

O titular desta coluna em registro com o cirurgião plástico Carlos Tajra que foi jurado do concurso Miss Piauí Globo 2021.

Os empresários Fred Shas e Fran Lacerda da Realiza Cerimonial e Eventos em registro com a Miss Teresina Globo 2021- Manu Amorim e a modelo Carla Buzar que ficou em 3o lugar no concurso. Fran assinou a decoração do maior concurso de beleza do Piauí.

A Miss Piauí Globo 2021 – Gabi Lustosa usando coroa e manto assinado por Pereira Falazar, faixa feita por Leandro Monteiro, traje de banho BS Moda Praia por Lenny Santos e buquê de rosas da Floricultura Pax 24 Horas.

IMPRENSA

Os jornalistas de Teresina serão vacinados contra a covid-19 na próxima semana. Para ter direito à vacina, os profissionais da imprensa devem comprovar o vínculo trabalhista e estar na ativa. No ato da imunização, eles devem apresentar um documento atual que comprove que estão no exercício da função, além do registro na Delegacia Regional de Trabalho (DRT). Eles devem acessar o site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ e realizar seu agendamento.

SÃO JOÃO

Pamonha, cuscuz, quentão, correio elegante, paçoca, forró, fogueira... Passar 2021 sem curtir todas as tradições e delícias do São João parece inacreditável, não é mesmo? Foi pensando nisso, que a cerveja Bohemia, a marca que move tradições, convida as pessoas a fazerem uma releitura da festa mais esperada do nordeste, respeitando o isolamento social e trazendo ações que prometem não deixar a fogueira do São João se apagar.

VACINAÇÃO

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) amplia mais uma vez a faixa etária para a vacinação contra a covid-19 voltada para a população em geral de Teresina. Na segunda (14) e terça (15), 10 pontos de drive thru estarão abertos. Pessoas com 52 e 53 anos poderão se vacinar na segunda-feira e pessoas com 50 e 51 anos poderão se vacinar na terça-feira. Os postos de drive thru começam a vacinar as 9h e seguem até às 17h. A vacinação seguirá a logística dos dias anteriores de drive thru, com foco no público feminino na parte da manhã (9h às 13h) e nos homens no turno da tarde (13h às 17h).

PITADAS & PALPITES

# O produtor cultural Antoniel Ribeiro aniversaria neste sábado (12). Será pequeno para tantas mensagens de felicitações enviadas pelos amigos e familiares. Gente da melhor qualidade.

# O prefeito de Teresina Doutor Pessoa participou na noite desta sexta-feira (11), de blitz na avenida Raul Lopes, zona leste da capital, de conscientização para a manutenção dos cuidados de prevenção contra o coronavírus.

# O concurso Miss Brasil Globo 2021 será realizado no dia 18 de setembro em Brasília (DF), no Teatro do Hotel Meliá Brasil 21. O Piauí será representado pela nutricionista e modelo Gabi Lustosa. O evento conta com produção de Danilo D´Ávila.

