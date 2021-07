Tacianny Eva Passos ganha pedido surpresa de noivado em Teresina

Arquivo Pessoal



A noite de sexta-feira (30) foi especial para a médica Tacianny Eva Passos que foi pedida em noivado pelo empresárioAlailson Costa. O pedido surpresa aconteceu em restaurante da zona leste. Contou com a presença do titular desta coluna e do casal Sidarta Carvalho ePatrícia Souza.

Toda felicidade do tamanho do mundo para minha amiga-irmã Gilka Marinho Viana que comemora mais um ano de vida nesta sexta-feira (30). Gilka é o tipo de pessoa que falta até adjetivos para falar. Gente da melhor qualidade. Te amo minha amiga. Gilka no registro com seu amado Luiz Gonzaga Viana.

Amigos: A modelo Shenia Magalhães e o cantor Franklyn Coelho durante registro no Rio de Janeiro.

O Teatro do Hotel Melià Brasil 21 vai abrigar a edição 2021 do Miss Brasil Globo, dia 18 de setembro em Brasília (DF). O evento é uma promoção da Danilo D’Ávila Eventos de Beleza.

O modelo piauiense Antony Marquezdurante solenidade de assinatura do acordo de cooperação entre a Secretaria Nacional de Políticas para as mulheres e o Instituto Pró-Beleza no Espaço Jacques Janine Casa Conceito em São Paulo. A parceria tem como objetivo a execução de ações no escopo do projeto Salve Uma Mulher, onde serão disponibilizados materiais educativos e informativos e ações que visem estimular uma cultura de respeito, inclusive no âmbito das instituições. No registro Antony com a secretária nacional de políticas para as mulheres Cristiane Britto.

DIA DOS PAIS

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima para o Dia dos Pais deste ano volume de vendas de R$ 6,03 bilhões, maior faturamento desde 2018, com alta de 13,9% em comparação à mesma data no ano passado. Segundo o economista sênior da CNC, Fabio Bentes, o Dia dos Pais de 2020 foi o pior em 13 anos. O Dia dos Pais é a quarta data comemorativa mais importante para o comércio varejista brasileiro.

IPTU

A secretaria municipal de Finanças, considerando a declaração de situação de emergência em Saúde Pública e o Estado de Calamidade no Município de Teresina, com a adoção de medidas de enfrentamento à pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19), prorrogou para o dia 30 de setembro o prazo para pagamento da cota única e da quitação das 1ª e 2ª parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Taxa de Serviços de Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares (TCRD) e Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (COSIP), referentes ao exercício de 2021.

BANIDO

O Google vai proibir, a partir do dia 1º de setembro, que aplicativos para encontrar “sugar daddy” ou “sugar dating” estejam na Google Play Store, a loja oficial do Android. Isso acontece porque a gigante de tecnologia está mudando suas regras e vai impedir qualquer tipo de app relacionado a “relações sexuais compensadas“.

CÂNCER

O próximo domingo, dia 1° de agosto, é marcado pelo Dia Mundial do Combate ao Câncer de Pulmão. O Instituto Lado a Lado pela Vida (LAL), alerta para que os não fumantes estejam atentos aos sinais desse tipo de câncer, pois 20% dos acometidos pela doença não fumam. O instituto também é criador da campanha “Respire Agosto”, que foi criada para chamar a atenção para esse tipo de tumor, cuja incidência global pode chegar a 2,09 milhões de novos casos por ano, sendo o câncer que mais mata no mundo, com 1,76 milhão de óbitos.

VACINA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu hoje (30) o pedido do Instituto Butantan para ampliar a faixa etária de indicação da vacina CoronaVac, vacina contra a covid-19 desenvolvida em parceria com laboratório Sinovac. A empresa quer incluir o público de crianças e adolescentes na faixa de 3 a 17 anos de idade na bula da vacina.

PITADAS & PALPITES

# Entramos em contagem para a estreia do Programa do Mariano, dia 7 de agosto, às 13h, ao vivo, pela O DIA TV, afiliada da RedeTV! no Piauí. Em Teresina você sintoniza no canal 23.1

# A Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC) realizou, na tarde desta quinta-feira (29), mais uma ação do projeto “Ensaio na Praça”, que, desta vez, foi realizado com a banda 16 de Agosto, na praça do bairro Renascença I, na zona Sudeste de Teresina.

# A 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou nesta quinta-feira (29/07) o hemocentro do Hospital Oswaldo Cruz por ter recusado a doação de sangue de um jovem por ele ser gay.

# O Programa de Patrocínio Socioesportivo da Eletrobras disponibilizará até R$ 3,888 milhões para projetos que valorizem trabalho em equipe e o fortalecimento da autoestima.

# A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou nesta sexta-feira (30) que manterá em agosto a bandeira vermelha patamar 2 –a mais cara– como referência nas contas de energia elétrica. Isso significa que, para cada 100 quilowatts-hora consumidos, serão acrescidos o valor de R$ 9,49.

