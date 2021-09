Senadora Eliane Nogueira concede entrevista especial ao Programa Mariano

Tarciso de Carvalho

O titular desta coluna entrevistou a senadora Eliane Nogueira em seu apartamento em Teresina. A entrevista descontraída vai ao ar neste sábado (04), às 13h, no Programa Mariano na O DIA TV, afiliada da RedeTV! no Piauí, canal 23.1

Divulgação

Ainda é tempo de parabenizar a jovem Mariana Orsano Cabral que comemorou seus 15 anos no último dia 28 de setembro em restaurante da zona leste. No registro Mariana com a tia Janaína Furtado , a avó advogada Graça Brito e o pai Raimundo Neto, secretário municipal de comunicação da cidade de Coivaras.

Arquivo Pessoal

Click da modelo piauiense Thesca Monteiro durante passeio de helicóptero na Suíça.

Osmar Duarte

O Mister Teen Piauí 2021 - Juan Christopher durante sessão fotográfica usando terno da Sady Roupas by Ana Claudia Sady.

Arquivo Pessoal

A maravilhosa amiga e colunista social Elizabeth Magalhães Zanovello durante jantar com o esposo e auditor fiscal João Zanovello em pura sintonia.

Arquivo Pessoal

Todo poder da modelo Shenia Magalhães. A bela é presença confirmada na plateia do Miss Brasil Globo 2021, dia 18 de Setembro em Brasília (DF). Shenia é produtora executiva do Miss Piauí Globo 2021.

Arquivo Pessoal

A amiga e deputada estadual Flora Izabel durante momento de lazer no fim de semana.

Arquivo Pessoal

O cirurgião plástico Carlos Tajra e Rafaella Vitalle comemoraram o primeiro mês da pequena Isabella. No registro também com o filho Guilherme.

Arquivo Pessoal

O advogado Luiz Gonzaga Viana em registro com sua amada Gilka Marinho Viana. Casal que mora no meu coração.

Tarciso de Carvalho

A competente advogada Maria do Amparo Rodrigues Lima é minha convidada do quadro “Na Cama com Mariano”, neste sábado (04), às 13h, no Programa Mariano na O DIA TV, afiliada da RedeTV!.

Divulgação

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Nunes Marques toma posse nesta terça- feira (31) como ministro substituto do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Assume vaga que era do ministro Marco Aurélio, aposentado desde julho.

Arquivo Pessoal

O colunista social Fábio Teles está dando um show como diretor de comunicação da Abraccone – Associação Brasileira de Colunistas Sociais do Norte e Nordeste.

IDEIAS EM DEBATE

Tem novidade na tela da O Dia TV (Canal 23.1 - Afiliada da RedeTV! no Piauí). Estreou nesta terça-feira (31), às 20h30, o novo programa da casa “Ideias em Debate”. A atração discute tudo que envolve o universo empresarial com convidados e entrevistas especiais. A mediação fica sob responsabilidade do empresário Ezequias Costa.

CASA DE ZABELÊ

A Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi) comemorou na manhã desta terça-feira, (31), os 25 anos de fundação da Casa de Zabelê.Na ocasião, houve a celebração de missa, e corte de bolo com servidores e assistidos da unidade.A Casa de Zabelê tem como objetivo prevenir e enfrentar as diversas formas de violações de direito contra crianças e adolescentes do sexo feminino, jovens de ambos os sexos e suas famílias, em situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social.

COLCHÃO ONIX

Em um novo endereço, amplo, moderno e aconchegante na Avenida Homero Castelo Branco, a OnixCenter vai criar história, proporcionando qualidade de vida excepcional aos seus clientes, mantendo a tecnologia do conforto como marca registrada. Em breve, vai superar as suas expectativas!

ARTE DA PALAVRA

O Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras abre de 01 a 12 de setembro as inscrições para as oficinas de criação literária “O processo e o resultado na literatura”, ministrada pelo escritor e roteirista Bruno Robson (PB), e “Contos africanos”, com Keydson Costa (PA). Os encontros virtuais acontecem de 13 a 17 de setembro, com transmissão pelo Microsoft Teams. Serão oferecidas 10 vagas para cada oficina, direcionadas para qualquer pessoa que deseje escrever, seja profissionalmente ou não, melhorando sua redação e criatividade.

WORKSHOP ONLINE

Beleza é Nosso Negócio. Esse é o tema do evento online que o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae no Piauí, realizará nos dias 27 e 28 de setembro. O objetivo do evento, que contará com palestras sobre gestão financeira e gestão do atendimento, é levar informação e conhecimento para as empresas do segmento da beleza, para que possam ser cada vez mais competitivas e sustentáveis no mercado.

PITADAS & PALPITES

# O quadro de culinária do Programa Mariano leva agora o nome de “Na Cozinha com Mariano”. A estreia acontecerá em setembro.

# O médico Viriato Campelo lançou o CD "Jardim das Delícias". O lançamento aconteceu durante a Live O Poeta e Sua Hora no Espaço Casa Soraya Guimarães.

# Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.

# A audição de rádio segue predominante: para quem escuta áudio no carro diariamente, 87% do nosso tempo é gasto com rádio FM/AM. Os dados são da Share of Ear / Edison Research.

# O titular desta coluna foi prestigiar a chef Fernanda Lima que inaugurou espaço gastronômico que leva seu nome no bairro de Fátima, zona leste de Teresina. Fernanda dá um show na gastronomia e trouxe uma rica experiência de São Paulo e do exterior.

# O jornalista Tarciso de Carvalho integra a diretoria da Abraccone – Associação Brasileira de Colunistas Sociais do Norte e Nordeste. Tarciso vai assumir a diretoria administrativa e financeira da entidade.

# Com o plano da Pax União sua família fica tranquila. Para mais informações entre em contato através do telefone 0800 086 6000 (Ligação Gratuita).

# Envie sugestão de nota e foto para nossa coluna: [email protected] ou através do whatsapp: (86) 98105-8236