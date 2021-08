Programa Mariano estreia com personalidades na O DIA TV

Diego Araújo



O advogado Breno Buenos Aires em click com a namorada e acadêmica de nutrição Letícia Mazza. O registro é do fotógrafo Diego Araújo.

O belos Miss e Mister Teen Piauí 2020, Alice Ramalho e Júnior Diniz, que estarão coroando seus sucessores dia 21 de Agosto no Blue Tree Rio Poty.

A empresaria Karina Dias cheia de novidades para o mês do corretor na RR Construções.

O amigo e blogueiro César Macedo é o aniversariante desta quinta-feira (12). Faz o maior sucesso na comunicação de Sobral (CE) e é admirando pela sociedade. Cidadão do bem, amigo, profissional de primeira linha.

O fenômeno das redes sociais Tiago Dionísio (Rio Grande do Norte) apreciando uma pizza Bouder na companhia da cantora Maria Clara.

O secretário de fazenda Rafael Fonteles botando a mão na massa para acompanhar a programação do Pro Piauí maior programa de desenvolvimento da história do nosso estado.

PROGRAMA MARIANO

O último sábado (07) vai ficar marcado na minha memória por muito tempo, quando iniciei uma parceria com a O DIA TV no comando do Programa Mariano. Na nossa estreia recebemos amigos como o Padre Nilton Pereira, a deputada estadual Flora Izabel, a vice-governadora Regina Sousa, Graça Cordeiro, a Miss Piauí Globo Gabi Lustosa, a modelo Shenia Magalhães e outros amigos que circularam pelos bastidores do programa. Quero agradecer toda minha equipe operacional, produção e toda direção do Sistema O DIA que ajudaram na minha estreia.

Todo respeito e carinho por Tânia Miranda que me recebeu com a Família Miranda e o Sistema O DIA de Comunicação quando decidi fazer parte da O DIA TV. Que esta estreia do Programa Mariano seja o inicio de uma parceria sólida e de sucesso.

A deputada estadual Flora Izabel, a colunista social Lucienne Sampaio e a vice-governadora Regina Sousa nos bastidores para participar da estreia do Programa Mariano na O DIA TV | RedeTV!



O titular desta coluna em registro com os amigos Flávio Suarez, Junior Alencar, Gabi Lustosa (Miss Piauí Globo 2021) e Franklyn Coelho no estúdio do Programa Mariano na O DIA TV | RedeTV!



A publicitária e confeiteira Lidy Lapa faz sucesso há mais de 10 anos no comando da empresa Lidy Lapa Bolos e Cupcakes.



O fim de semana será de comemoração para Sérgio Miranda – Diretor comercial do Sistema O DIA de Comunicação que aniversaria no próximo sábado. Competente, cidadão e gente do bem. Sérgio no registro com sua esposa Cassia Izabel Milhomem.



A decoradora Fran Lacerda deu um show na produção do estúdio de estreia do Programa Mariano no último sábado (07), na O DIA TV. Fran e Fred Shas comanda a empresa Realiza Cerimonial e Eventos atualmente é a melhor empresa de eventos de Teresina. Eu confio 100% na equipe.



A Terapeuta Ocupacional Klycia Machado, vem se destacando em Teresina pelo trabalho no atendimento com intervenções terapêuticas, com foco em pacientes autistas. Na próxima quinta-feira(19) às 19h, ela estará participando de uma live no perfil do instagram @espacomundomagicothe, com o tema: O brincar na Terapia Ocupacional baseada na Integração Sensorial.

OBRAS A TODO VAPOR!

Com previsão de inauguração para dezembro deste ano, a VM Marina Club, é primeira marina com padrão internacional, localizada em Parnaíba-Piauí. É um projeto inovador e audacioso que busca desenvolver e valorizar o turismo do nosso litoral. A marina contará com uma infraestrutura completa e serviços diferenciados aos seus associados, como clube privê, restaurante e o primeiro posto náutico de todo o litoral piauiense.

TERESINA

O aniversário de Teresina, capital do estado do Piauí, é celebrado dia 16 de agosto. Neste dia foi oficializada a transferência da capital da então Província do Piauí, de Oeiras para a Vila do Poti. A mudança deveu-se a razões econômicas, por estar a Vila do Poti mais bem localizada do que a antiga cidade. Teresina é a terra natal de importantes artistas e intelectuais brasileiros, como o poeta Torquato Neto (1948-1972), o jornalista Castelo Branco (1920-1993) e o bailarino Alef Albert (1994).

CAMPANHA SOLIDÁRIA

Como parte da programação do mês de agosto, quando é comemorado o dia do Corretor de Imóveis, o CRECI-PI lança a campanha "Quem tem fome não pode esperar!" A iniciativa visa a arrecadação de cestas básicas para serem doadas a instituições carentes na capital teresinense. Toda sociedade pode participar desta ação, que segue até o dia 27 de agosto. Para saber mais informações, visite as redes sociais do Conselho ou acesse o site creci-pi.org.br

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Dentro da programação festiva que comemora os 169 anos de emancipação política de Teresina, a Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC), que é o órgão municipal responsável pelas políticas públicas voltadas para a área da cultura, preparou um calendário cultural bem vasto. As ações culturais começaram no dia 6 de agosto com um ensaio coletivo das orquestras e bandas com sede no Palácio da Música e seguem até o próximo dia 30/08 com atividades no Palácio da Cidade e apresentação da Orquestra Sinfônica de Teresina no Parque da Cidadania.

OBESIDADE INFANTIL

O Ministério da Saúde lançou terça-feira (10) estratégia nacional para combater a obesidade infantil e campanha educativa sobre o tema. As iniciativas pretendem promover a alimentação saudável entre crianças e adolescentes. A Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil – Proteja disponibilizará recursos a municípios para o desenvolvimento de ações de combate ao problema e promoção de hábitos saudáveis.

FEIRA DAS PRAÇAS

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, lançou nesta terça-feira (10), o Projeto Feira das Praças. A atividade tem por objetivo promover o comércio de produtos e produtores locais, envolver famílias, resgatando a arte e cultura, além de fazer com que se retome o hábito das feiras e praças gerando mais qualidade de vida para todos, e assim, proporcionando cada vez mais o bom uso dos equipamentos que a cidade oferece.

EDITAIS DE FOMENTO

"Como captar recursos via editais de fomento". Esse é o tema da palestra que o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae no Piauí, realizará na próxima terça-feira (17). Além da palestra serão ofertadas também uma oficina, no dia 19 de agosto, e consultorias tratando da mesma temática, no período de 23 a 27 deste mês.

CURSOS GRATUITOS

A Getnet, empresa global de tecnologia do Santander especializada em soluções financeiras e de pagamento, uniu-se ao Programa Avançar do Santander Brasil, plataforma de qualificação de micro e pequenos empreendedores e desenvolvimento de negócios, para oferecer a clientes e não-clientes, acesso gratuito a todos os conteúdos disponibilizados na página, pelo link www.santander.com.br/getnet-avancar. As aulas são voltadas para gestão financeira, inovação e negócios empresariais. A partir deste semestre também serão disponibilizados novos temas mensalmente, com a curadoria da Getnet.

DOAÇÕES

Como parte da premiação da 2ª edição da corrida virtual Run For Life ou 'Correr pela Vida', a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI) realizou a entrega de 600 cestas básicas de alimentos para 12 instituições filantrópicas de Teresina-PI e Timon-MA. Essa ação de solidariedade somente foi possível graças aos 600 inscritos na competição, que tiveram o valor de suas inscrições totalmente revertidos para a aquisição dos alimentos doados. Os três melhores colocados de cada categoria da corrida (5 Km, 10 Km, 15 Km e 21 Km), além de subirem ao pódio e receberem seus troféus, também indicaram o nome das entidades beneficiadas.

VACINAS

Na última segunda-feira (09), senadores retomaram a discussão sobre o Projeto de Lei que trata da aquisição e doação de vacinas por empresas privadas (PL 948/2021), durante audiência pública da Comissão Temporária da Covid-19. Na oportunidade, o senador piauiense Marcelo Castro (MDB) manifestou ser favorável ao projeto.

PITADAS & PALPITES

# O restaurante Dublin assinou o menu do coquetel de estreia do Programa Mariano na sede do Sistema O DIA de Comunicação no último sábado (07).

# O novo cronograma para o edital do I Prêmio Fapepi de Jornalismo Científico – 2021 dá mais tempo para as inscrições, e também que a premiação seja realizada como parte das atividades da 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

# Já estão abertas as inscrições para convocatória da série de concertos do Sesc Partituras 2021. As inscrições vão até 28 de agosto e os classificados serão divulgados dia 8 de setembro.

# Você aprecia queijos artesanais? Então, não deixe de participar do evento de lançamento do Selo Especial Queijos do Brasil. Anote aí na sua agenda: dia 12 de agosto, às 17h (horário de Brasília), no canal do Sebrae no Youtube.

# Há 27 anos que a Fazenda da Paz se dedica em recuperar vidas e reintegrar socialmente os dependentes químicos às suas famílias, neste mês abre mais duas casas para tratamento de mulheres e adolescentes.

# O advogado piauiense Campelo Filho foi nomeado suplente do Conselho Diretor da Agência Nacional de Proteção de Dados – ANPD.

