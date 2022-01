Sábado: Banda Pilera abre a programação do Abre Alas 2022 na O DIA TV

Instagram

A modelo piauiense Schynaider Moura é a nova namorada de João Guilherme Silva, filho de Faustão. Schynaider conquistou uma carreira de sucesso como modelo internacional antes de decidir voltar a morar no Brasil.



O cantor Marcio Skura, vocalista da Banda Pilera vai animar a estreia do Programa Abre Alas, neste sábado (29), a partir de 13h, ao vivo, pela O DIA TV | RedeTV!, canal 23.1 (PI), 521 (Claro TV) e 44.1 (MA). O maior programa de carnaval do norte e nordeste chega cheio de novidades.



O jovem empresário Fernando Lima em click romântico com a namorada e influenciadora paulista Pamela Drudi durante o aniversário do modelo e influenciador Lucas Guimarães, esposo de Carlinhos Maia. A mega festa em Maceió para comemorar seus 28 anos aconteceu no último fim de semana. Com o tema "safari", reuniu celebridades de todo país.

A minha querida amiga Adriana da Graça foi empossada na presidência do CRC- Conselho Regional de Contabilidade do Piauí. A posse foi prestigiada por personalidades como Lilian Martins, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI). durante prestigiada noite

João Batista, Fernanda Carneiro e Kelly Batista em registro no fim de semana em Sampa em badalado restaurante.



A Prefeita de Esperantina, Ivanária Sampaio, recebeu homenagem Grão Mestre da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí. A homenagem se dá pelos relevantes serviços da Prefeita em prol da melhoria do País, especialmente à cidade de Esperantina. A cerimônia de outorga da medalha aconteceu no sábado (22), na cidade de Piracuruca-PI, durante as comemorações alusivas ao marco dos 199 anos da adesão do Piauí à Independência do Brasil. A comenda foi entregue pelo Governador Wellington Dias.



HONRA AO MÉRITO

Recebi com carinho, o diploma de Honra ao Mérito enviado pela Legião da Boa Vontade pela divulgação no Programa Mariano, das campanhas solidárias realizadas pela LBV ao longo de 2021, em prol de milhares de pessoas e famílias mais vulneráveis em todo o país. Que neste ano de 2022 continuemos juntos nessa parceria de sucesso!

ATIVIDADES RETOMADAS

Os projetos “Dançando pela Cidade” e “Melhor idade” estão com as suas atividades retomadas. As ações acontecem no turno da manhã, das 6h às 7h da manhã, e no turno da noite, das 17h30 às 20h, em vários pontos de Teresina, de forma gratuita. Para participar do projeto, basta procurar a organização do local para se informar quanto ao horário que as aulas são ministradas naquele ambiente, além de chegar no horário marcado para se divertir e dançar bastante. As aulas acontecem semanalmente, de segunda a quinta-feira.

MARATONA DA FOLIA

O maior programa de carnaval do norte e nordeste, o Abre Alas estreia sua programação no próximo sábado (29), a partir de 13h, na O DIA TV | RedeTV!, com 3h de duração. A maratona do programa será de 29/01 a 26/02, totalizando 15 horas ao vivo, com muita alegria e diversão direto dos estúdios da O DIA TV, no prédio do Sistema O DIA de Comunicação.

MARKETING DIGITAL

Iniciaram ao meio-dia de ontem (25/01), as inscrições para o curso de Marketing Digital para artistas, o mesmo é promovido pela Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC), através de uma parceria com a Associação Maria do Amparo (AACEMA). Com um número de vagas limitadas, o curso pretende oferecer aos artistas teresinenses a oportunidade para que a classe tenha uma melhor experiência com as ferramentas digitais, que hoje são bem importantes para quem deseja divulgar um trabalho artístico.

ARTE SACRA

Para deixar o centro histórico da primeira capital do Estado mais belo, e cada vez mais estruturado, o Governo do Estado entregou segunda-feira (24) a reforma do Museu de Arte Sacra de Oeiras, criado em 1983. A reforma incluiu intervenções na cobertura, pintura interna e externa, melhoria das instalações elétricas e implantação de instalações de combate a incêndio, inclusive com a aplicação de verniz antichamas. O espaço também está ganhando nova museografia. Nessas intervenções, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) investiu R$ 266 mil, recursos do Tesouro Estadual.

PITADAS & PALPITES

# A cantora Elza Soares morreu na quinta-feira (20/01) no Rio de Janeiro, aos 91 anos. Considerada uma das maiores cantoras da música brasileira, Elza Soares continuou com a carreira ativa, com planos de shows e discos de músicas inéditas, até o final da vida.

# O Governador Wellington Dias concedeu entrevista à CNN Brasil, nesta segunda-feira (24). Dias defendeu em entrevista, junto com o Fórum dos Governadores, a proposta do Fundo de Equalização dos Preços para que tenhamos um impacto real no bolso dos consumidores.

# O colunista social Fábio Teles recebeu elogios pela sua atuação como diretor de comunicação da ABRACCONE - Associação Brasileira de Comunicadores e Colunistas do Norte e Nordeste. A sede da entidade fica em Teresina e abriga 17 estados.

# O Portal da Amazônia está aberto durante todos os dias da semana e com atrações musicais aos domingos! O lugar para viver a melhor experiência em meio a natureza!⁣⁣ Informações e reservas: WhatsApp (86) 99517-7654

# Que tal começar o ano se qualificando para o mercado de trabalho? O Sesc Avenida, em Parnaíba, oferece cursos gratuitos de inglês, libras e atendimento ao cliente.

