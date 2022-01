Empreendedorismo: Rachel Nogueira estreia programa na O DIA TV

Arquivo Pessoal

A consultora de imagem Rachel Nogueira estreia no comando do Programa “Empreende que vende”, dia 27 de janeiro, às 20h30 na O Dia TV (RedeTV!), canal 23.1



O contador e tributarista Luelton Lopes e o cirurgião dentista Felipe em registro em badalado hotel em Fortaleza (CE).



Ainda é tempo de parabenizar a empresária Karla Dias que comemorou mais um ano de vida na companhia da família. No click Karla com a filha Helenita.

A empresáriaFran Lacerda comemorou mais um ano de vida na última segunda-feira no Espaço Realiza. Fran recebeu amigos e familiares em uma reunião intimista. No registro Fran com seu esposo e empresário Fred Shas.

Cezário Rodrigues, Lemuel Parley, Clecio Castro,João Victor Cardoso, Thales Tavares e Bruno Leonardo integram a equipe de marketing da G3 Telecom, nova parceira do Programa Abre Alas 2022, que estreia no dia 29 de janeiro, às 13h, na O DIA TV.



Saúde e alegrias para o médico cardiologista Ricardo Lobo Furtado que nesta terça-feira brindou nova idade e recebeu o carinho de sua amada Tetê Portela Lobo.



A comemoração pelos 50 anos de ordenação sacerdotal do Arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito aconteceu no último sábado (15), na cidade de Pedreiras (MA), a 241 quilômetros de Teresina. O homenageado está à frente da Arquidiocese de Teresina desde 2012, onde construiu uma marca.



Arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito em registro carinhoso com sua mãe dona Inês Brito.

LITERATURA

Chegou a hora: as inscrições do Prêmio Sesc de Literatura 2022 estão abertas! Realizado em parceria com a Editora Record, o projeto seleciona e publica obras literárias inéditas nas categorias conto e romance. Qualquer pessoa maior de 18 anos que more no Brasil pode participar. A inscrição é gratuita e vai até o dia 11 de fevereiro. Acessewww.sesc.com.br/premiosesc e não perca a oportunidade de autografar o seu próprio livro no final do ano.

PAX

A Pax União é pioneira em serviços póstumos no Piauí e Maranhão. São mais de 200 filiais espalhadas nos dois estados. E Teresina acaba de ganhar mais uma filial, agora no bairro Usina Santana. Você da região sudeste não perca essa oportunidade de conhecer os melhores serviços para o seu bem estar. Entre em contato com a Central de Vendas no número 0800 – 086 – 6000.

MATERIAL ESCOLAR

Com a volta das aulas presenciais, redobra a necessidade de pais e responsáveis ficarem atentos na hora de comprar materiais escolares para seus filhos. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), vinculado ao Ministério da Economia, alerta que na escolha de itens da lista das escolas, a recomendação é dar preferência aos produtos que exibam o selo do Inmetro.

CADERNETA DE SAÚDE

O Ministério da Saúde enviará até março a estados e municípios uma nova versão da caderneta de saúde. O documento é um instrumento de orientação para pais e responsáveis no processo de acompanhamento do desenvolvimento de suas crianças. A nova versão traz um recurso para identificar crianças com possível Transtorno do Espectro Autista (TEA). O instrumento, chamado checklist M-CHART-R/F, é utilizado para acompanhar pessoas entre os 18 e os 30 meses de vida.

PITADAS & PALPITES

# O jornalista Douglas Cordeiro estreia segunda-feira (24), no comando do telejornal O DIA News na O DIA TV. Grande aposta da nova programação do Sistema O DIA.

# A banda mineira Skank faz show em Teresina no dia 30 de abril, no Theresina Hall, celebrando as três décadas de estrada e a despedida dos palcos do grupo. A produção do evento é da Multi Entretenimento e Patamares Produções.

# Gyselle Soares, vice-campeã da oitava edição do “BBB”, vai estar à frente do programa “Très Chic com Cajuína”, a partir do dia 22, ao meio-dia, na O Dia TV, afiliada da RedeTV.

