Programa Abre Alas estreia em grande estilo na programação da O DIA TV

Modelo piauiense Bárbara Bomfim já desfilou em passarelas internacionais (Milão). É natural de Valença. Bárbara é prima do jornalista Zan Viana aqui do Sistema O DIA.

Empresário Pedro Camelo, ladeado pela mãe, a empresária Ana Maria e a irmã, dentista Allana Camelo . Pedro inaugurou recentemente uma loja de carros, situada na Zona Leste da Capital.



A querida amiga Ausair Chaib e Orlando Gomes celebraram 65 anos de muito amor. O casal também aniversaria na próxima quinta-feira.



O Sistema O DIA de Comunicação comemorou os 71 anos do Jornal O DIA, o veículo de mídia impresso mais respeitado do Piauí e do Brasil. Fez e faz história na comunicação. No registro o empresário Valmir Miranda, presidente do grupo e sua esposa Tânia Miranda, diretora administrativa-financeira. Sucesso e vida longa ao veículo.



O Programa Abre Alas estreou no último sábado (29), na programação da O DIA TV. Iniciamos tendo na estreia a Banda Pilera. O programa é sucesso de público e parceiros e serve para trazer alegria para o público em casa, já que não teremos o tradicional carnaval. Temos o proposito de manter vivo o carnaval.



O competente João Henrique de Almeida Sousa completa mais um ano de vida na próxima sexta-feira (04). Cidadão do bem e íntegro. João Henrique vai comemorar a data na companhia da amada e empresária Michelle Alves. A coluna deseja toda felicidade.



A empresária e esteticista Fátima Sousa comemora aniversário na sexta-feira e vai ganhar carinho dos filhos e amigos. Fátima é um dos nomes fortes da beleza na capital. Uma linda história de vida.

Diante de tantos desafios, a Legião da Boa Vontade (LBV) inicia mais uma importante mobilização social em apoio à educação brasileira. Intitulada “LBV — Educação: Futuro no Presente!”, a iniciativa visa angariar doações e entregar no começo do ano letivo 20 mil kits de material pedagógico para crianças, adolescentes e jovens atendidos pela Instituição e também por organizações parceiras no país. No Piauí, LBV investe em ações de apoio à educação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

PARQUE

No próximo dia 18 de fevereiro, será inaugurado o Parque das Crianças de Teresina, na rotatória, próximo à avenida Raul Lopes.A nova área verde de preservação ambiental terá mais de 10 mil metros quadrados de área, com Ecobrinquedoteca, quadras de esportes, playgraund, trilhas e um pear aquático, dentre outras opções de lazer.

HANSENÍASE

Hanseníase é uma doença infectocontagiosa que tem cura. O tratamento, feito por meio de antibióticos, é gratuito (disponível na rede pública de saúde) e bastante eficaz, curando a doença. Quanto mais cedo a pessoa inicia o tratamento, mais rapidamente a hanseníase deixa de ser transmitida.

CAFEÍNA

A cafeína é uma substância extremamente presente no cotidiano dos brasileiros. Para se ter uma ideia, o Brasil é o maior produtor de café, bebida que possui o estimulante. O café é a segunda bebida mais consumida em todo o mundo, perdendo somente para a água. Além do café, a cafeína pode ser encontrada em grãos de cacau, guaraná e chá-da-Índia. Com o uso intenso, a substância passou a ser adicionada até nos cosméticos.

PITADAS & PALPITES

# Banda Pagodjé é atração do Programa Abre Alas deste sábado (05), a partir de 13h, ao vivo, na O DIA TV. A banda promete apresentar um repertório bem carnavalesco.

# A Fundação Municipal de Saúde abriu agendamento para vacinação contra Covid das Crianças de 08 a 11 anos e sem comorbidade em Teresina.

# Imunize Dedetizadora e Pizzas Bouder são os novos parceiros do Programa Abre Alas. A edição 2022 é um sucesso. A maratona do programa conta com 5 programas, sendo 3h cada, totalizando 15 horas. Um show de diversão na tv.

# A decoradora Fran Lacerda da Realiza Cerimonial e Eventos arrasou na decoração do estúdio e do camarote do Programa Abre Alas. Muita cor e brilho.

# Envie sugestão de nota e foto para nossa coluna: [email protected]/ (86) 98105-8236.

