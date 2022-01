Programa Abre Alas 2022 estreia na programação da O DIA TV

Arquivo Pessoal

A assessora parlamentar Celina Tourinho em click com o filho Miguel que se formou em medicina. A coluna deseja todo sucesso ao jovem rapaz na área da medicina.

O titular desta coluna durante reunião na sede da G3 Telecom com Luelton Lopes,Haroldo Tito, Renildo Carvalho e Clécio Castro tratando sobre novas parcerias.

Registro dos meus amigos Ravena Napoleão, Leda Napoleão e Hugo Napoleão que estarão abrilhantando nossa coluna desta quarta-feira no Jornal O DIA.

A empresária Karinna Dias em click com o esposo Marcelino Mudo e as filhas Maria e Marcelle durante réveillon em Barra Grande no litoral piauiense.

O empresário Clemilton Matos em dia de relax no Rio de Janeiro.

A coluna parabeniza a querida Lelita Miranda Siqueira pelos seus 95 anos bem vividos. Lelita é mãe da minha amiga Nazareth Dias.

ABRE ALAS

O Programa Abre Alas estreia no próximo dia 29 de janeiro a partir das 13h, na O DIA TV, afiliada da RedeTV!, canal 23.1, sob apresentação do titular desta coluna. O programa já é sucesso e fechou patrocínio com Armazém Paraíba, RR Construções, Colchão Onix, Pax União, Realiza Cerimonial e Eventos, Vodka Karovisk, Cachaça Mangueira e está chegando mais marcas fortes para associar seu nome ao maior programa de carnaval do norte e nordeste.

ANIVERSARIANTES

Claudete Maria Miranda Dias, Daniel Trajano, George Hendryx, Mara Moraes, Gilson Lima, Graça Carvalho, Marco Antonio Oliveira, Regina França, Lívio Lima, Anete Campos, Sueli França, Daniela Barros e Everton César são os aniversariantes da semana.

EXPEDIÇÃO NÁUTICA

O Iate Clube de Teresina realizará a primeira expedição náutica de 2022, nos dias 22 e 23 de Janeiro. Na data, os pilotos sairão do cais do Iate Clube, com destino a Parnaíba, no qual irão desembarcar no Porto dos Tatus, Ilha Grande. A expedição está na sua 12° edição e contará com aproximadamente 60 embarcações, como Jet Ski, Jet Boat e lanchas. Ao todo serão percorridos cerca de 450 km fluviais.

ALERTA REGIONAL

Na próxima segunda-feira (17), estreia o programa Alerta Regional, o novo telejornal que integra a grade vespertina da O Dia Tv, com exibição de segunda a sexta-feira. O programa conta com a apresentação de Ivan Lima, que trará ao telespectador as principais notícias do Piauí e Maranhão.

SAUDADES

O Piauí perdeu na última quarta-feira (05), um dos novos talentos do jornalismo do nosso Estado, o apresentador e jornalista Lívio Galeno partiu prematuro deixando uma lacuna na nossa comunicação e muita saudade entre familiares e amigos. Lívio era um rapaz dedicado e primoroso em tudo que se propunha fazer. Apresentava o telejornal O Dia News nas tardes da O DIA TV (RedeTV!). Sua ultima entrevista foi no Programa Mariano Especial de Réveillon. Sua missa de sétimo dia foi realizada nesta terça-feira na Catedral Nossa Senhora das Dores.

FÉ E RESILIÊNCIA

"A fé é uma potência, a maior e mais poderosa força propulsora do ser humano", afirma Padre Reginaldo Manzotti para a edição de janeiro da Revista Info:Mente, que traz como matéria principal a "fé" dos brasileiros em relação a pandemia. Para o sacerdote, fé é um ato de confiança, de entrega total e absoluta, isto é, ter certeza sem contar com a comprovação da contrapartida. O convite para falar de um tema tão delicado surgiu do convite da editora chefe Renata Rode e de Andreia Roma diretora da editora Leader.

PITADAS & PALPITES

# A produção do programa Abre Alas já está em ritmo acelerado para a estreia do programa de carnaval que inicia no dia 29 de janeiro a partir das 13h, na O DIA TV, afiliada da RedeTV! no Piauí, canal 23.1

# O Concurso Miss Piauí 2022 está com inscrições abertas através do Instagram: @misspiaui_globo ou do whatsapp: (86) 98105-8236

# O Programa Mariano volta ao vivo a partir deste sábado (15), direto dos estúdios da O DIA TV, afiliada da RedeTV! no Piauí, canal 23.1

# Com o plano da Pax União sua família fica tranquila. A Pax oferece os melhores serviços aos clientes, com uma cobertura completa e ainda conta com uma equipe qualificada, eficiente e pronta para te atender! Para conhecer os planos, ligue 0800 086 6000 / 3222-3880.

# Quer aparecer em nossa coluna? Envie sugestão de nota ou foto para: [email protected] ou (86) 98105-8236

