OST e João Cláudio Moreno lançaram vídeo comemorativo pelo dia de São João

Arquivo Pessoal

Ainda é tempo de parabenizar a amiga, arquiteta Fernanda Pearce de Carvalho que comemorou mais um ano de vida. Fernanda é conselheira fiscal do Iate Clube de Teresina. Gente do bem!

Arquivo Pessoal

A coluna deseja toda felicidade ao empresário Arione Diniz que aniversariou nesta quarta-feira (23). Arione comanda a maior rede de óticas do Brasil, Óticas Diniz.

Divulgação

Os professores de todos os cantos da Espanha se juntaram em uma causa, nomeada “Roupas Não Têm Gênero (#LaRopaNoTieneGenero). Todos eles decidiram utilizar saia na sala de aula. O movimento começou quando um aluno chamado Mikel Gómez, de apenas 15 anos, foi expulso e forçado a visitar um psicólogo depois de usar saia na escola.

Gustavo Cipriano

Uma parceria que foi consolidada em 2012 com a Cantata Gonzaguiana, um concerto criado para homenagear o centenário de nascimento de Luiz Gonzaga, é renovada este ano para celebrar o mais nordestino dos meses. A Orquestra Sinfônica de Teresina e o cantor e ator João Cláudio Moreno lançaram hoje (24) um vídeo comemorativo pelo dia de São João. A convite de João Cláudio, o maestro Aurélio Melo fez os arranjos da canção Mamulengo para esse vídeo especial, que marca também o início de um novo projeto.

Arquivo Pessoal

A apresentadora Jacieny Dias e Diretora da Revista Estilos (São Luís / MA), comanda a Live Arraiá Estilos, nesta sexta-feira (25), às 20h, no canal do Programa Estilos TV. Vai ser um evento cultural e solidário. Durante a live, a produção estará recebendo doação de cestas básicas.

Divulgação



O cirurgião plástico Leandro Almeida é um dos poucos médicos do Piauí especializado na técnica de alta performance em lipo HD ( também conhecida como lipo LAD) certificado pela Vaser Academy. A técnica é inovadora e está em evidência por deixar o abdômen definido.

Divulgação

A cantora Solange Almeidacomandou live junina de O Boticário na noite desta quarta-feira com transmissão pelo Youtube da marca. Sol contou com a participação do ex-BBB21, Gil do Vigor.

MANHÃ DE SOL

A Manhã de Sol do Iate Clube, deste domingo, vai contar com a boa música de Banda Esquema 1 & Remy do Accordion.⠀ Um repertório especial para os sócios. As manhãs de sol estão obedecendo todos os protocolos de segurança e saúde que a OMS recomenda. ⠀

JÓQUEI CLUBE

Vem aí mais uma área residencial em Brasília! Foi assinado nesta quinta-feira, 24, um termo de cooperação para a criação do Setor Habitacional Jóquei Clube, que ficará em frente à Vicente Pires, entre a Estrada Parque Taguatinga e Guará (EPTG) e a Estrutural. O terreno tem cerca de 252 hectares e capacidade para receber até 52 mil pessoas. Espera-se que o local ofereça imóveis econômicos de médio e alto padrão.

EXPOSIÇÃO VIRTUAL

O mês mais nordestino do ano é carregado de festividades, tradição, culinária e música. Este ano, com as restrições causadas pela pandemia, o período foi aberto sem festa, mas não sem arte e os santos juninos estão sendo homenageados em uma exposição do Museu Municipal de Arte Sacra Dom Paulo Libório. Santo Antônio, São João e São Pedro são os protagonistas da exposição virtual promovida pelo museu no seu canal do Youtube. Essa é uma iniciativa para manter os visitantes próximos ao local que está fechado por conta das restrições de combate ao coronavírus.

ESPETÁCULOS

A mostra virtual #PandoraOnline - Criações em tempos de isolamento, do Grupo Pandora de Teatro, apresenta espetáculos criados durante a pandemia com uma perspectiva crítica em relação ao contexto atual no país. As apresentações serão feitas nas redes sociais de espaços culturais da periferia de São Paulo, ou seja, com acesso gratuito.

NORDESTE

Um relatório da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), que alerta anualmente para o crescimento das mortes violentas da população trans do Brasil, apontou o Nordeste como palco da maioria dos crimes contra mulheres trans e travestis. O levantamento é feito de forma quantitativa, já que o país não produz dados demográficos a respeito da população trans.

ARRAIÁ DO HOSPITÁ

A alegria junina tomou conta da ala pediátrica oncológica e corredores do Hospital São Marcos, na manhã desta quinta-feira, 24, Dia de São João. A equipe multiprofissional preparou tudo com muito carinho e com todos os cuidados para que as crianças pudessem se divertir em segurança e sem aglomeração. O São João já faz parte do calendário de ações do hospital e tem o objetivo de elevar a alegria dos pacientes internados e seus familiares.

CONFIANÇA DO CONSUMIDOR

A confiança do consumidor está crescendo. Dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quinta-feira (24) mostram que o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) subiu 4,7 pontos em junho, para 80,9 pontos, maior valor desde novembro de 2020 (81,7 pontos). Esse é o terceiro mês consecutivo de avanço no indicador e mostra a recuperação da confiança mesmo em meio à pandemia do coronavírus.

PITADAS & PALPITES

# Publicidade no Brasil deve avançar 15,2% em 2021, afirma a consultoria norte-americana Magna. Avanço para o rádio brasileiro é estimado em 5%, o segundo mais alto entre as mídias "não-digitais".

# Acordar bem e conseguir sentir a energia e calorosidade que um novo dia pode proporcionar não tem preço. Com o colchão Onix Sintra (@colchaoonix) fica ainda mais fácil aproveitar todas essas oportunidades.

# As apostas do concurso especial da Quina de São João podem ser feitas até sábado (26). O sorteio do concurso 5.590 da Quina ocorrerá às 20h e a estimativa de prêmio é de R$ 190 milhões.

# Iniciou esta semana o 1º VT de expectativa de estreia do Programa do Mariano na O DIA TV, afiliada da RedeTV! no Piauí. O programa de variedades e entretenimento estreia no dia 7 de agosto, às 13h, animando às tardes de sábado.

# Emily Blunt é a atriz mais bem paga de Hollywood. A atriz de origem inglesa conquistou lugar ao sol ao atuar na comédia O diabo veste Prada, em 2006.

