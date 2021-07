Marquinhos Ferreira se destaca como personal chef em Teresina

Divulgação

A maravilhosa Miss Piauí Globo 2021 – Gabi Lustosa se prepara para arrasar no Miss Brasil Globo, dia 18 de setembro. O certame nacional será realizado em Brasília (DF).



Arquivo Pessoal

O jovem acadêmico de direito e modelo Renato Freittas comemorou aniversario na última quinta-feira (22). No registro Renato com o companheiro Bruno Murad.



Divulgação

Eleitos no último dia 17 de julho, os belos Wakyson Sousa e Bárbara Veras, e Mister e Miss Model Piauí 2021, evento foi realizado pela agência Only Models. Ele representou Brasileira e ela Barra Grande do Piauí.



Arquivo Pessoal

A chique Leda Napoleão com as belas filhas Isabella Napoleão (Acadêmica de medicina) e Maria Paula Napoleão (Advogada).



Arquivo Pessoal

O fotógrafo e empreendedor Mucio Moura curtindo Barra Grande no litoral piauiense.



Arquivo Pessoal

A empresária Van Fernandes comemora a ascensão do grupo supermercadista que ela preside. A rede de supermercado saltou do 102o lugar para o 62o em apenas um ano, segundo Associação Brasileira de Supermercados.

Arquivo Pessoal

Neste cenário de pandemia, a atuação do Personal Chef vem se destacando e sendo cada vez mais solicitada, gerando grandes oportunidades. Este profissional atende de forma exclusiva e personalizada eventos em domicílio, empresas ou locais de eventos, tornando reservado e pessoal cada montagem e elaboração do serviço. O chef Marquinhos Ferreira (@chefmarquinhos) é um exemplo de que este formato de serviço tende a fazer sucesso.

Arquivo Pessoal

Parabéns para a amiga Aldora Lebre Ferreira que completou mais um ano de vida na terça-feira (20). Aldora é diretora cultural e artística do Iate Clube de Teresina. No click com o esposo e maestro Zezinho Ferreira.



Arquivo Pessoal

Só sucesso para a empresária e cabeleireira Carmem Sousa que comemorou 50 anos de vida. Carmem comanda um salão chique que leva seu nome onde funcionava o Salão Marianos em shopping da zona leste. Carmem em registro com a filha Luana Sousa Lira.

Na noite da última terça feira (20), o Dublin Grill recebeu um seleto grupo de jornalistas para apresentação do seu novo cardápio, que tem assinatura do renomado Chef Otto Soares e sua equipe Heron Brito e Willamax. Dentre os convidados, os apresentadores Mariano Marques, Ítalo Motta, Suyane Pessoa, Ítalo John, David Carvalho e John, Tarcísio Carvalho e Alexandra Teodoro. E ainda, os jornalistas Sidarta Carvalho e Daniel Paixão. A produção da noite para a imprensa teve assinatura de Flávio Suarez e Babi Bast. O Dublin Grill tem á frente os empresários Bruno Costa ,Thiago do Rêgo e Rômulo Francklin.

Geilson Fontes / Quatro Ideias



David Carvalho, Ítalo John, Suyane Pessoa, Ítalo Motta e Sidarta Carvalho.

Os empresários Bruno Costa ,Thiago do Rêgo e Rômulo Francklin. Apresentadora Keketa do programa Music Hall, da O DIA TV (RedeTV!) Tarciso de Carvalho, o títular desta coluna, Ítalo Motta e Daniel Paixão. Apresentação de Ítalo Sax A produção da noite para a imprensa teve assinatura de Flávio Suarez e Babi Bast

Arquivo Pessoal Toda felicidade ao amigo Francisco Antonio de Alencar e Carmelita que comemoram 44 anos de um casamento bem-sucedido. Arquivo Pessoal Advogada piauiense Kristine Fontes e o médico Júlio Castro curtindo a vida. Arquivo Pessoal A maravilhosa Karen Vanderlei em registro para nossa coluna. Múcio Moura | @muciomouraphotography

A médica urologista Marília Buenos Aires aguarda com expectativa o nascimento de Davi, seu segundo filho com o médico urologista Rodrigo Beserra. Arquivo Pessoal A empresa Michelle Alves apresenta sua loja Mademoiselle Home, nesta segunda-feira (26), às 9h, com abertura na Praça do Japão no Riverside Shopping. Marcas renomadas e internacionais de Perfumaria e uma completa linha de Home. Arquivo Pessoal Arquivo Pessoal

O cantor Tom Cleber vai animar a manhã de sol do Portal da Amazônia, dia 08 de agosto. Reservas de mesas: (86) 99819-8422 / (99) 98820-3064. A manhã de show conta com patrocínio da Pax União.

Divulgação

O atleta José Lobo está realizando uma rifa solidária para arrecadar recursos para treinar nos Estados Unidos. A rifa vai contar com sorteio de tênis, camiseta, vale combustível e pizzas. Informações: @joselobo18bjj



CICLISMO



A Federação de Ciclismo do Piauí – FCP já iniciou as inscrições do primeiro lote para o GP Teresina de Ciclismo. A competição abrirá o Campeonato Piauiense de Ciclismo de Estrada e acontecerá no próximo dia 15 de agosto, na Av. Raul Lopes, sendo que o dia 14 será para entrega de kits, como numeração das bikes e chips. O GP é um presente para a capital Teresina que em agosto (dia 16) completará 169 anos.

ORQUESTRA

A partir de segunda-feira, 26, terá início o agendamento para matrículas das turmas da Orquestra Escola de Teresina, que funciona no Palácio da Música de Teresina. Serão ofertadas vagas para os cursos de violino, viola e violoncelo que serão ministrados online, com duração de quatro meses, para participar o interessado terá que efetuar o pagamento de taxa única no valor de R$ 30,00 (trinta reais).

CIDADE DO SAMBA

A Justiça decidiu desinterditar a Cidade do Samba, na Gamboa, na zona portuária do Rio, onde são confeccionados os carros alegóricos e fantasias das escolas da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). A Cidade do Samba estava interditada desde 11 de janeiro, a pedido do Ministério Público, para que as instalações fossem reestruturadas para reduzir os riscos de incêndio.

PREJUÍZO

Os Jogos Olímpicos de Tóquio começaram sexta-feira, 23, e sem público por isso, a economia japonesa deve ter uma perda de USD 1,3 bilhão. Isso é o que estima um estudo realizado pelo Nomura Research Institute (NRI). Só para sediar os jogos, o custo foi de USD 15,4 bilhões e um levantamento da NRI aponta que se tivesse público presencial o retorno para Tóquio seria de USD 16,4 bilhões.

PITADAS & PALPITES

# A decoradora Fran Lacerda assina a produção do novo cenário do Programa do Mariano que estreia em agosto na O DIA TV / RedeTV!.

# A O DIA TV, afiliada da RedeTV! , caminha para se tornar a nova televisão queridinha do nosso Estado e já caiu nas graças da população. A programação conta com jornalismo sério, entretenimento e variedades.



# A chef Fernanda Lima acerta os últimos ajustes para inauguração de espaço gastronômico na zona leste de Teresina. Fernanda traz na bagagem muita experiência adquirida em São Paulo.

