Luiz Ayrton Santos tomará posse na Academia Brasileira de Mastologia

Arquivo Pessoal

Meu amigo empresário e empreendedor Arione Diniz durante momento de lazer. Arione comanda uma das maiores redes de óticas do Brasil.

Arquivo Pessoal



O atleta José Lobo comemorou aniversário nesta segunda-feira (14). Lobo completou 19 anos e mostra muita garra em busca dos seus projetos como atleta.

Arquivo Pessoal

A prefeita de Esperantina e empresária, Ivanária Sampaio, completou mais uma primavera nesta terça-feira (15). Ivanária tem se destacado como uma das prefeitas mais atuantes do Piauí em seu primeiro mandato.

Arquivo Pessoal

O médico mastologista Luiz Ayrton Santos toma posse, nesta quinta-feira (17), na Academia Brasileira de Mastologia. A solenidade será transmitida online através do Youtube da entidade.

Arquivo Pessoal

Tarcísio Freiretem realizado um excelente trabalho como diretor tesoureiro do Iate Clube de Teresina e é candidato da atual gestão à eleição do clube social da capital. No registro Tarcísio com sua esposa Carmelita Freiredurante evento social.

Arquivo Pessoal

Minha amiga maravilhosa Ana Teresa Fortesem momento de puro lazer. Gente da melhor qualidade.

Luís Mota | @fotoluismota



Scheyvan Lima, presidente da Fundação Cultural Monsenhor Chaves fez parte do júri do concurso Miss Piauí Globo 2021. O concurso ainda hoje rende elogios.

POSSE

O competente médico mastologista Luiz Ayrton Santos vai tomar posse na Academia Brasileira de Mastologia. A entidade é o panteão da especialidade médica que médico resolveu se dedicar. Ayrton vai tomar posse na Cadeira 03 cujo patrono é o Prof. Dr. José Baptista da Silva Netto. A solenidade será online, nesta quinta-feira (17), às 20h, no canal da Academia Brasileira de Mastologia no Youtube. Estarão tomando posse 40 membros e o histórico evento será aberto a todos com palestra de Glória Kalil.

LUTO

Registramos com pesar o falecimento do empresário e ex-deputado federal e ex-secretário de fazenda Ari Magalhães, 93 anos, faleceu nesta terça-feira (15), vítima da Covid-19. Ari foi um dos fundadores da Companhia Agroindustrial Vale do Parnaíba (Comvap).

ENTRETENIMENTO E CULTURA

O Farol Santander São Paulo, centro de cultura, empreendedorismo, lazer e gastronomia, disponibiliza uma interação virtual da exposição O Jardim das Maravilhas de Miró, aberta à visitação até o dia 15 de agosto de 2021. Com produção da YDreams Global e curadoria de Aline Sultani, Karina Israel e Paulo Solano, a iniciativa gratuita é opção de entretenimento e cultura para toda família sem precisar sair de casa. A novidade está disponível no sitehttps://www.farolsantander.com.br/#/sp/agenda/exp_24.

LANÇAMENTO

O escritor piauiense Ítalo Damasceno lançou nesta terça-feira (15) de forma remota o segundo livro da série “O Falso Francês”. Com o título “O Segredo de Amarílis Antúrio”, o leitor acompanha mais uma vez as aventuras de João Manuel, escritor de folhetins no Brasil do século XIX, numa trama que é uma verdadeira metáfora da identidade do povo brasileiro.

SELO UNICEF

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) lançou nesta terça-feira (15), com apoio de nove instituições, a Edição 2021-2024 do Selo Unicef, pelos direitos de crianças e adolescentes da Amazônia e do Semiárido brasileiro. Segundo o fundo, a intenção é “fortalecer as políticas públicas em áreas centrais para a realização e a garantia dos direitos de meninas e meninos em cada município, trazendo impactos concretos e de longo prazo”.

QUIROPRAXISTA

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove audiência pública na sexta-feira (18) para debater sobre a regulamentação da profissão de quiropraxista - tema do PL 114/15. A deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), que solicitou o debate, lembra que o assunto já foi debatido em dois projetos de lei anteriores, sem que o parlamentares tenham chegado a uma conclusão a respeito.

PITADAS & PALPITES

# Em agosto estreia o Programa do Mariano na programação da O DIA TV | RedeTV!, canal 23.1 – Aguarde que vamos trazer muita novidade.

# Feito para te proporcionar qualidade de vida e o sono perfeito. Confie nos Colchões Onix (@colchaoonix), confie em qualidade. ⠀

# Estão abertas as inscrições para a IV Mostra Sesc de Cinema até o próximo dia 30/6, inscrições de produções de longa, média e curta metragens. As premiações serão de R$ 5.000 (longas), R$ 3.500 (médias) e R$ 2.500 (curtas).

# Pobreza infantil deve aumentar 15% por causa da covid-19, diz Unicef. Informe de organismo da ONU aponta impactos da pandemia em crianças.

# Doar sangue é um ato de amor, de solidariedade e compaixão pelo outro. Procure qualquer unidade do Hemopi e faça sua doação.

# Envie sugestão de nota e foto para nossa coluna: (86) 98105-8236 | [email protected]

Compartilhar no

Tarciso de Carvalho

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!