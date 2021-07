Gabi Lustosa se prepara para disputar o Miss Brasil Globo 2021 em Brasília

Gabriel Nascimento | @gabrielnsphoto

A Miss Piauí Globo 2021 – Gabi Lustosa se prepara para disputar o Miss Brasil Globo 2021 que será realizado em Brasília no dia 18 de Setembro. No registro, Gabi usa vestido by Giselle Pimentel.

Divulgação

A apresentadora Vanusa Coelho e a diretora de jornalismo da O Dia TV (RedeTV!), Carmem Ramos no programa Bom Dia News.

Divulgação

O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso(PSDB), completa nesta sexta- feira (18) 90 anos de idade. O tucano, que também foi senador por São Paulo, ministro da Fazenda e ministro das Relações Exteriores recebeu os parabéns de aliados políticos e personalidades nas redes sociais. FHC é ainda um dos grandes e mais importantes nomes do PSDB.

Divulgação

A primeira cervejaria do Brasil anuncia a live São João Bohemia, que acontecerá nesta sexta (18), a partir das 20h, ao vivo no Youtube. A tradição de Dorgival Dantas e o movimento da banda Barões da Pisadinha em mais de duas horas de música para conectar quem tá em casa a uma das maiores celebrações da cultura popular brasileira: o São João.

Arquivo Pessoal

O jornalista Helder Vilela agora é repórter da TV Diário, afiliada da TV Globo na cidade de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Amigo maravilhoso, menino do bem. Mora no meu coração!

Misael Martins / Agencia Sebrae Piauí

Os diretores executivos do Sebrae no Piauí, Júlio César Filho, Mário Lacerda e Delano Rocha na abertura do Mercado do Produtor, que acontece até domingo (20), no estacionamento da Ponte Estaiada, na zona leste de Teresina.

Divulgação





O apresentador Ieldson Vasconcelos entrevistou o vice-prefeito de Teresina, Robert Rios Magalhães no seu projeto de podcast chamado ielcast (@ielcast_). O projeto tem chamado atenção por levar personalidades e até pessoas anônimas para contar um pouca da sua história de vida.

Divulgação

O DJ Gustavo Wilker (@djgustavowilker) anima o happy hour do Seu Madruga Pub, nesta sexta-feira (18), às 18h, na zona leste.

Arquivo Pessoal

O cabeleireiro Alexandre Guimarães faz o maior sucesso em Goiânia. No registro com o amigo Marcos Klebert, cerimonialista fúnebre da Pax União (Grupo Geraldo Oliveira).

MERCADO DO PRODUTOR

O Mercado do Produtor teve início ontem (17), no estacionamento da Ponte Estaiada, na zona leste de Teresina. A feira, que segue até domingo (20), é uma realização do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae no Piauí, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. O funcionamento é das 07h00 às 12h00, obedecendo a todos os protocolos sanitários e de segurança. Entre os produtos que podem ser encontrados no evento estão hortaliças, frutas, carnes, aves, sucos, laticínios, temperos, doces, cajuína, mel, cachaça, artesanato, peixes ornamentais e derivados do trigo, como bolos e pães caseiros.

CAMINHADA VIRTUAL

Já é tradição no mês de junho a Caminhada da Fazenda da Paz pela conscientização e luta contra a dependência química. Este ano, por conta da pandemia da Covid-19 e a orientação de distanciamento social, a Fazenda não poderá ir às ruas levar a mensagem de prevenção e tratamento a dependência química. Mas a Instituição não irá deixar o momento passar em branco e está promovendo a XII Caminhada, sendo a II (Virtual) da Fazenda da Paz – Na dificuldade! Amar é caminhar junto. Acompanhe e participe da Caminhada Virtual nas redes sociais da Fazenda da Paz: facebook.com/fazendadapaz.piaui/

FESTMÓVEIS

Vem aí o FestMóveis 2021. Neste ano o atendimento manterá as vendas online assim como o ano passado, e o atendimento presencial funcionará com agendamentos de horário. As vendas estarão disponíveis a partir do dia 15/07 a 17/07 e os agendamentos a partir do dia 05/07 através do site: festmoveis.com.br. Então já marca no calendário e fique atento! Use o WhatsApp: (86) 9 9921-3936 ou o telefone: 3131-6300 para suporte e dúvidas.⠀⠀

NOVO SHOPPING

A cidade de Floriano, nossa querida “Princesinha do Sul”, será agraciada com mais um empreendimento comercial. É o Rio Parnaíba Shopping, um grande projeto do Grupo Jorge Batista, que será um complexo de lojas, supermercado e restaurante. Uma nova proposta de shopping center que promete movimentar a economia e a geração de empregos na região.

LIVE

Em continuidade ao circuito de intervenções culturais no mês de junho, o OcupaTrilhos, em homenagem ao Dia Nacional do Tambor de Crioula, recebe em sua programação, nesta sexta-feira (18), o grupo Mangacrioula com a proposta "Rituais do Tambor de Crioula". Transmissão da live no Canal Oficial do Espaço Cultural Trilhos no YouTube.

FIM DA ESCRAVIDÃO

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden sancionou a lei que transforma o dia 19 de junho em feriado nacional. A data é conhecida como “Juneteenth” (a junção das palavras junho e dezenove em inglês) e comemora o fim da escravidão no país. A sanção ocorreu na quinta-feira (17), um dia depois da aprovação pelo Congresso norte-americano. A data comemorativa já vai valer em 2021.

PITADAS & PALPITES

# Os projetos Arte Na Rua e Festival Junino de Teresina serão lançados neste sábado (19), a partir das 09h, no Parque Encontro dos Rios. Os projetos fazem parte da programação da Fundação Cultural Monsenhor Chaves. A fundação é presidida por Scheyvan Lima.

# Devido à pandemia da Covid-19, o show dos cantores Tom Cleber e Marquinhos do Pará, que iria acontecer no Portal da Amazônia neste domingo (20), foi adiado para julho de 2021.

# O cantor Bruce Springsteen em Nova York veta quem tomou Coronavac e AstraZeneca. Só entrará no show quem tomou vacinas aprovadas pela FDA: Moderna, Pfizer e Janssen.

# Dona de uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira, Maria Bethânia completa 75 anos nesta sexta-feira. Segundo o Ecad, a cantora possui 1.931 músicas cadastradas, um dos maiores da América Latina.

# O ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), adiou sua aposentadoria para o dia 12 de julho, conforme antecipou o Poder360. Inicialmente, a saída do decano estava agendada para o próximo dia 5.

