Confira nossa coluna deste sábado especial alusiva ao Dia dos Namorados

O dia dos namorados no Brasil é comemorado dia 12 de junho, sendo uma data reservada para que os casais demonstrem o amor e cuidado mútuo. Na maioria dos países, essa data é celebrada em fevereiro e leva o nome de Valentine's Day, ou dia de São Valentim, e costuma ser uma ocasião também para homenagear outras pessoas queridas. Já no território brasileiro, o dia carrega uma história relacionada ao mercado e consumo.

ORIGEM DO DIA SÃO VALENTIM | VALENTINE’S DAY

Nos países europeus e nos EUA, o dia dos namorados é o Dia de São Valentim, comemorado em 14 de fevereiro.

A data é uma referência a um padre romano chamado Valentim, que no século III foi condenado à morte por contrariar as ordens do imperador Cláudio II.

O monarca havia proibido a realização de casamentos, pois acreditava que homens casados não eram bons soldados.

Entretanto, o padre Valentim, crendo que o casamento fazia parte dos planos divinos, continuou a celebrar matrimônios, indo contra as ordens do estado. Assim, depois de descoberto, foi preso e morto pelo imperador, provavelmente no mês de fevereiro.

Mas antes, quando era prisioneiro, apaixonou-se por uma moça e passou a lhe enviar cartas, em uma delas é possível que tenha assinado "do seu Valentim". É por isso que uma das tradições dos povos que cultuam esse dia é enviar cartões à pessoa amada.

No século V, o papa Gelásio passa a reconhecer o padre como santo e institui o Dia de São Valentim. A partir de então, Valentim passa a ser um símbolos dos apaixonados.

DIA DOS NAMORADOS NO BRASIL

Não é costume do povo brasileiro comemorar o Dia de São Valentim. Por aqui temos outra data que cumpre a mesma função, o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho.

A história do dia dos namorados, porém, apresenta um enredo mais objetivo. Aqui, a data foi criada com uma função comercial, para aquecer o mercado no mês de junho, considerado fraco em vendas.

O idealizador desse dia foi o empresário João Dória, que em 1949 formulou uma campanha publicitária que sugeria o dia 12 de junho como uma data para demonstrar o amor ao parceiro através de presentes. O slogan de sua campanha, inclusive, era: "Não é só com beijos que se prova o amor".

O dia foi escolhido pois é a véspera do dia de Santo Antônio, considerado o "santo casamenteiro".

Tal data fez sucesso no país e tornou-se oficialmente a ocasião para demonstrar o amor entre casais. Hoje em dia, junho é um dos meses mais lucrativos para o comércio.

CURIOSIDADES



Por que São Valentim é o santo dos namorados?

No ano de 270, o Imperador Claudio II proibiu que os jovens se casassem. Ele acreditava que os jovens solteiros eram melhores soldados. São Valentim desaprovava esta decisão, e por isso casava os jovens escondidos. Dia 14/02 foi o dia em que Valentim foi decapitado e então surgiu o Valentine’s Day em sua homenagem.

Outro motivo da comemoração

Na Idade Média, o dia 14 de fevereiro era conhecido como o dia em que os pássaros iniciavam os acasalamentos. Então nessa época, os namorados aproveitavam para deixar mensagens de amor na porta das amadas. Esse é mais um motivo para comemoração do dia dos namorados.

Cartão mais antigo

Um dos cartões mais antigos foi emitido em 1415 por Charles, duque de Orleans, a sua esposa, quando era prisioneiro na torre de Londres. O cartão é preservado agora no museu britânico.

Haja dinheiro com cartões

Os norte-americanos gastam cerca de US$ 277 milhões em cartões no Dia de São Valentim a cada ano, perdendo apenas para o Natal.

A origem da fita simbólica

O símbolo da fita, que hoje em dia é usada em presentes e também é bastante utilizado no Dia de São Valentim da atualidade, é enraizado na Idade Média. Quando os cavaleiros competiam em torneios, suas namoradas muitas vezes lhes davam fitas para a boa sorte.

Flores

Os dados dizem que o presente mais manjado que existe pelos homens são as flores, cerca de 75% das pessoas que compram flores no Dia dos Namorados são homens.

Porque rosas vermelhas?

A rosa vermelha era a preferida de Vênus, a Deusa do Amor de Roma, assim, essa rosa é considerada a rosa do amor. Além disso, está provado que vermelho é a cor do amor e relaciona-se com sentimentos forte e emoções amorosas.

Pedidos de casamento

Pedir namorada em casamento no Dia dos Namorados é muuuito comum. Estima-se que mais de 220 mil pedidos de casamentos pelo mundo são feitos todos os anos nesta data especial. É muito pedido, né?

O maior presente

O presente mais incrível oferecido no dia dos namorados foi o Taj Mahal na Índia. Foi construído por Mughal Imperador Shahjahan, como memória da sua mulher. Linda história, né?

Shakespeare apaixonado

O romance “Romeu e Julieta”, escrito por William Shakespeare, não está só na ficção. Na cidade italiana de Verona, milhares de bilhetes e cartas endereçadas à jovem da trama chegam até o local com pedidos de conselhos amorosos, principalmente no Valentine’s Day

Tarciso de Carvalho

